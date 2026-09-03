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इस्तीफा देकर कार्रवाई से बचेंगे तो नहीं मिलेगा सरकारी लाभ: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि कोई भी संवैधानिक अधिकारी, जो पद से हटाए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देता है, उसे कोई भत्ते, सुविधाएं और हक नहीं मिलेंगे.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने प्रातिक वीरा की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा, जिसमें संवैधानिक अधिकारियों के हटाए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देने के ट्रेंड की ओर इशारा किया गया है.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि कोई भी नियम जो किसी संवैधानिक अधिकारी को सिर्फ हटाए जाने से बचने के लिए बीच में इस्तीफा देने के बाद भी भत्ते, सुविधाएं और सुविधाएं देने का अधिकार देता है, वह असंवैधानिक है और संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है.

याचिका में कहा गया, “उच्च संवैधानिक कार्यालय ऐसे संवैधानिक अधिकारियों पर एक बिना लिखी संवैधानिक जिम्मेदारी डालता है कि वे या तो अपना कार्यकाल पूरा करें या हटाने की एक पारदर्शी प्रक्रिया का सामना करें, हटाने से बचने के लिए इस्तीफा देने का आसान विकल्प न तो सोचा गया है और न ही सही है, और इस तरह के इस्तीफे उस भरोसे को खत्म करते हैं जो संविधान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों पर रखता है.”