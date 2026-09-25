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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIR में कथित गड़बड़ी को लेकर SIT जांच की उठी मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों में कथित तौर पर वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करने को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.

अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में अनुरोध किया गया है. दायर याचिका में ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए फैसलों, जारी दिशा-निर्देशों और किए गए सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जाए.

अर्जी में कहा गया है कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तहत भारत निर्वाचन आयोग के अंदर हुए पहले कभी नहीं हुए संवैधानिक दरारों और गैर-कानूनी कामों को दिखाता है, जैसा कि 23 सितंबर, 2026 को प्रकाशित हुए डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड से पता चला है.

इसमें कहा गया है कि इन आधिकारिक फाइलों से पता चलता है कि 10 महीने (नवंबर 2025 – अगस्त 2026) के समय में बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने कमीशन के नाम पर लिए गए और लागू किए गए एकतरफा और बिना इजाजत और गैर-कानूनी फैसलों के खिलाफ कम से कम 14 अलग-अलग मौकों (एक ही दिन में चार बार सहित) पर आधिकारिक लिखित असहमति और आपत्तियां दर्ज कीं.

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि एसआईआर से संबंधित ऐसे सभी फैसलों को अवैध घोषित किया जाए और मूल ‘फॉर्म-6’ को बहाल किया जाए. इसके अलावा याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से कथित तौर पर करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी अनुरोध किया गया है.