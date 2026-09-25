ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SIR में कथित गड़बड़ी को लेकर SIT जांच की उठी मांग
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.
By Sumit Saxena
Published : September 25, 2026 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों में कथित तौर पर वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करने को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.
अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में अनुरोध किया गया है. दायर याचिका में ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए फैसलों, जारी दिशा-निर्देशों और किए गए सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जाए.
अर्जी में कहा गया है कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तहत भारत निर्वाचन आयोग के अंदर हुए पहले कभी नहीं हुए संवैधानिक दरारों और गैर-कानूनी कामों को दिखाता है, जैसा कि 23 सितंबर, 2026 को प्रकाशित हुए डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड से पता चला है.
इसमें कहा गया है कि इन आधिकारिक फाइलों से पता चलता है कि 10 महीने (नवंबर 2025 – अगस्त 2026) के समय में बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने कमीशन के नाम पर लिए गए और लागू किए गए एकतरफा और बिना इजाजत और गैर-कानूनी फैसलों के खिलाफ कम से कम 14 अलग-अलग मौकों (एक ही दिन में चार बार सहित) पर आधिकारिक लिखित असहमति और आपत्तियां दर्ज कीं.
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि एसआईआर से संबंधित ऐसे सभी फैसलों को अवैध घोषित किया जाए और मूल ‘फॉर्म-6’ को बहाल किया जाए. इसके अलावा याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से कथित तौर पर करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी अनुरोध किया गया है.
याचिका में तर्क दिया गया कि गोवा में जानबूझकर 97 सत्यापित नागरिकों को वोटर का अधिकार देने से मना करना, पश्चिम बंगाल में 16.10 लाख फैंटम अपीलों को जाली,अधिकृत करना, और फॉर्म 6 में गैर-कानूनी तरीके से बदलाव करना सेक्शन 32 के तहत सरकारी ड्यूटी का सीधा, संज्ञेय उल्लंघन है. साथ ही याचिका में संबंधित सरकारी अधिकारियों पर तुरंत मुकदमा चलाने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और निर्वाचन आयोग की आईटी प्रमुख सीमा खन्ना के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया.
यह याचिका एक समाचारपत्र की एक रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद दाखिल की गई है जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर बार-बार मतभेद सामने आए.
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