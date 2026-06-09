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कथित हॉर्स-ट्रेडिंग का मामला: TVK नेता और AIADMK के पूर्व विधायकों के खिलाफ CBI जांच की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अर्जी दी गई जिसमें तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के महासचिव और चार अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

ये लोग एआईएडीएमके के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए थे. इन पर राज्य में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए कथित तौर पर हॉर्स-ट्रेडिंग का आरोप है. एडवोकेट एम श्रीनिवासन ने यह अर्जी एडवोकेट अचिंत्य तिवारी के जरिए दाखिल की थी.

याचिका में टीवीके के महासचिव एन आनंद उर्फ ​​बुस्सी एन आनंद और एआईएडीएमके के चार पूर्व विधायक के मरागाथम कुमारवेल (मदुरंथकम विधानसभा क्षेत्र), एस जयकुमार (पेरुंदुरई), पी सत्यभामा (धारापुरम) और एसाक्की सुबाया (अंबासमुद्रम) के खिलाफ केस दर्ज करने का सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है. इन विधायकों ने विधायक पद से इस्तीफा देकर 25 और 26 मई को टीवीके जॉइन कर लिया था.

याचिका में कहा गया है, "एक रिट या कोई और सही रिट, ऑर्डर या निर्देश जारी करें, जिससे प्रतिवादी नंबर 3 {सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI)} को तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कथित तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए प्रतिवादी नंबर 07 से 11 के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और आगे इस कोर्ट द्वारा तय समय के अंदर जांच करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए."