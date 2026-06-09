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कथित हॉर्स-ट्रेडिंग का मामला: TVK नेता और AIADMK के पूर्व विधायकों के खिलाफ CBI जांच की मांग

टीवीके नेता और AIADMK के पूर्व विधायकों के खिलाफ कथित हॉर्स-ट्रेडिंग को लेकर CBI जांच की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है.

Plea in SC seek CBI probe against TVK leader
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : June 9, 2026 at 7:36 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अर्जी दी गई जिसमें तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के महासचिव और चार अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.

ये लोग एआईएडीएमके के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए थे. इन पर राज्य में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए कथित तौर पर हॉर्स-ट्रेडिंग का आरोप है. एडवोकेट एम श्रीनिवासन ने यह अर्जी एडवोकेट अचिंत्य तिवारी के जरिए दाखिल की थी.

याचिका में टीवीके के महासचिव एन आनंद उर्फ ​​बुस्सी एन आनंद और एआईएडीएमके के चार पूर्व विधायक के मरागाथम कुमारवेल (मदुरंथकम विधानसभा क्षेत्र), एस जयकुमार (पेरुंदुरई), पी सत्यभामा (धारापुरम) और एसाक्की सुबाया (अंबासमुद्रम) के खिलाफ केस दर्ज करने का सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है. इन विधायकों ने विधायक पद से इस्तीफा देकर 25 और 26 मई को टीवीके जॉइन कर लिया था.

याचिका में कहा गया है, "एक रिट या कोई और सही रिट, ऑर्डर या निर्देश जारी करें, जिससे प्रतिवादी नंबर 3 {सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI)} को तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कथित तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए प्रतिवादी नंबर 07 से 11 के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और आगे इस कोर्ट द्वारा तय समय के अंदर जांच करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए."

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव के बाद उन उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए खास नियम बनाए, जिन्हें या तो स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है या जिन्होंने बिना किसी सही, ठोस और सही वजह के विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है.

याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्रतिवादी संख्या 08 से 11 (चार पूर्व एआईएडीएमके विधायक) "इस कोर्ट द्वारा ऊपर बताए गए नियम बनाए जाने तक, चाहे वे अकेले या किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन से उपचुनाव न लड़ें."

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