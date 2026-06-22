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राम मंदिर दान विवाद: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, CBI के नेतृत्व में जांच की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अयोध्या में राम मंदिर में पैसे के कथित गबन के मामले में FIR दर्ज करने और निष्पक्ष और समय पर जांच के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता दो वकील हैं: अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव. याचिका में कहा गया है कि एक संस्था जो ट्रस्ट के तौर पर काम कर रही है, उसका फंड को गलत तरीके से संभालना, उन अनगिनत भक्तों और आम लोगों की आस्था, भावनाओं और भरोसे को सीधे तौर पर कमजोर करता है, जिन्होंने जन्मभूमि पर भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है.

याचिका में कहा गया है, "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गायब हुए फंड, अकाउंटिंग में गड़बड़ी और दूसरी वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े आरोप कितने सच हैं, यह सिर्फ एक ऐसी एजेंसी से विस्तृत, स्वतंत्र और पेशेवर जांच से ही पता चल सकता है, जिसके पास खास जानकारी, जरूरी संसाधन, तकनीकी क्षमताएं और जटिल वित्तीय और आर्थिक अपराधों की जांच के लिए एक स्थापित संस्थागत ढांचा हो."

याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बिना FIR या कोई नियमित आपराधिक मामला दर्ज किए अपनी जांच शुरू कर दी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री के सबूतों की अहमियत और स्वीकार्यता को चुनौती दी जा सकती है, जिससे भविष्य में मुकदमा चलाने पर असर पड़ सकता है, अगर कोई हो तो.

याचिका में आगे कहा गया, "इस याचिका का विषय वित्तीय लेनदेन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इन्वेंटरी, ऑडिट ट्रेल्स और दूसरे सबूतों से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बदलाव, नुकसान, छेड़छाड़ या गायब होने का खतरा बना रहता है, जब तक कि जल्द से जल्द सही सुरक्षा निर्देश जारी न किए जाएं."