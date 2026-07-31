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मुसलमानों में बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं जकिया सोमन और नूरजहां सफिया नियाज तथा अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. पीठ ने याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया. याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी भी छूट को हटाकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 को समान रूप से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो बहुविवाह को दंडित करती है. वकील श्रिया मैनी के माध्यम से दायर याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, क्योंकि यह बहुविवाह प्रथा को मान्यता और वैधता प्रदान करती है, जिससे एक कानूनी शून्य उत्पन्न होता है जहां मुस्लिम महिलाओं को बीएनएस की धारा 82 के तहत अन्य सभी नागरिकों को उपलब्ध बहुविवाह के विरुद्ध संरक्षण से वंचित किया जाता है. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया कि वह बहुविवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए विधायी कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि इसे धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए प्रारंभ से ही अमान्य घोषित किया जाए.