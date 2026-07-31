मुसलमानों में बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है. पढ़ें पूरी खबर.
By Sumit Saxena
Published : July 31, 2026 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.
पीठ ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं जकिया सोमन और नूरजहां सफिया नियाज तथा अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. पीठ ने याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया.
याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी भी छूट को हटाकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 को समान रूप से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो बहुविवाह को दंडित करती है.
वकील श्रिया मैनी के माध्यम से दायर याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, क्योंकि यह बहुविवाह प्रथा को मान्यता और वैधता प्रदान करती है, जिससे एक कानूनी शून्य उत्पन्न होता है जहां मुस्लिम महिलाओं को बीएनएस की धारा 82 के तहत अन्य सभी नागरिकों को उपलब्ध बहुविवाह के विरुद्ध संरक्षण से वंचित किया जाता है.
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया कि वह बहुविवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए विधायी कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि इसे धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए प्रारंभ से ही अमान्य घोषित किया जाए.
याचिका में कहा गया है, "यह रिट याचिका मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है."
याचिका में पहली पत्नी और बच्चों के लिए वैवाहिक घर का तत्काल अधिकार और बहुविवाह से जुड़े मामलों में भरण-पोषण के लिए त्वरित प्रक्रिया की मांग की गई है. याचिका में गुप्त रूप से होने वाले बाद के विवाहों को रोकने के लिए सभी मुस्लिम विवाहों और तलाकों का राज्य अधिकारियों के पास अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश भी मांगे गए हैं. इसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बहुविवाह मूल रूप से भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है.
तर्क दिया गया है कि जहां अन्य भारतीय नागरिकों के लिए बहुविवाह बीएनएस की धारा 82 के तहत एक आपराधिक अपराध है, वहीं मुस्लिम पुरुषों को इसी कृत्य के लिए धार्मिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे कानूनी असमानता उत्पन्न होती है. याचिका में कहा गया है कि यह प्रथा पुरुषों को उन कृत्यों को करने के लिए धार्मिक संरक्षण प्रदान करती है जो अन्य सभी समुदायों के लिए अपराध हैं, और यह तर्कसंगत भेद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता.
इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बहुविवाह महिलाओं और बच्चों पर अपूरणीय मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आघात पहुंचाता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है. याचिका में तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत, धार्मिक स्वतंत्रता संवैधानिक नैतिकता के अधीन है, जो पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों पर लैंगिक न्याय को प्राथमिकता देती है.
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