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सीएपीएफ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सामान्य प्रशासन) एक्ट, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया. यह याचिका संजय प्रकाश और 33 अन्य लोगों ने वकील ममिदिपुडी वेंकटराम मुकुंदा के जरिए दायर की थी. याचिकाकर्ता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, जो एंट्री 2, लिस्ट I, सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र की एक सशस्त्र बल है और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ, अनौपचारिक रूप से 'सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स' (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल -CAPF) के रूप में बताई जाती है. उनमें से कुछ सेवा से रिटायर हो चुके हैं. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. सीएपीएफ एक्ट को चुनौती देते हुए, याचिका में कहा गया कि यह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों के डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर रोक लगाने वाले कोर्ट के पहले के फैसले को कानूनी तौर पर गलत तरीके से अवहेलना करता है. याचिका में कहा गया है, "हरानंद बनाम भारत संघ (2019) में इस अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ घोषित किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य बल संगठित समूह ए केंद्रीय सिविल सेवा हैं और सभी संगठित समूह ए केंद्रीय सिविल सेवा के लिए स्वीकार्य गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन भी प्रदान किया गया है." याचिका में कहा गया कि बाद में, इस कोर्ट ने 23 मई, 2025 के फैसले और आदेश के जरिए एक सिविल अपील में यह निर्देश दिया और साफ किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और दूसरी बल कैडर समीक्षा समेत सभी मकसदों के लिए संगठित ग्रुप ए केंद्रीय सिविल सेवा हैं. याचिका में कहा गया कि संगठित ग्रुप A सेंट्रल सिविल सर्विस के स्टेटस का असर कैडर पोस्ट पर पदोन्नति और नियुक्ति, प्रमोशन के लिए पात्रता मानदंड, सैलरी और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन का अनुदान, कैडर रिव्यू वगैरह से जुड़ी सेवा की स्थिति पर पड़ता है. याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई है कि यह एक्ट इस आधार पर गैर-संवैधानिक है कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 21 के साथ-साथ शक्तियों के सेपरेशन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. मई, 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीएपीएफ के कैडर में एसएजी (सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) स्तर तक डेप्युटेशन के लिए तय पोस्ट को दो साल जैसे समय के अंदर धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए.