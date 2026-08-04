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सीएपीएफ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सीएपीएफ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है.

Plea challenges CAPF Act supreme Court seeks Centre's response
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 2:07 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सामान्य प्रशासन) एक्ट, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा.

यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया. यह याचिका संजय प्रकाश और 33 अन्य लोगों ने वकील ममिदिपुडी वेंकटराम मुकुंदा के जरिए दायर की थी.

याचिकाकर्ता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, जो एंट्री 2, लिस्ट I, सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र की एक सशस्त्र बल है और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ, अनौपचारिक रूप से 'सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स' (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल -CAPF) के रूप में बताई जाती है. उनमें से कुछ सेवा से रिटायर हो चुके हैं. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया.

सीएपीएफ एक्ट को चुनौती देते हुए, याचिका में कहा गया कि यह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों के डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर रोक लगाने वाले कोर्ट के पहले के फैसले को कानूनी तौर पर गलत तरीके से अवहेलना करता है.

याचिका में कहा गया है, "हरानंद बनाम भारत संघ (2019) में इस अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ घोषित किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य बल संगठित समूह ए केंद्रीय सिविल सेवा हैं और सभी संगठित समूह ए केंद्रीय सिविल सेवा के लिए स्वीकार्य गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन भी प्रदान किया गया है."

याचिका में कहा गया कि बाद में, इस कोर्ट ने 23 मई, 2025 के फैसले और आदेश के जरिए एक सिविल अपील में यह निर्देश दिया और साफ किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और दूसरी बल कैडर समीक्षा समेत सभी मकसदों के लिए संगठित ग्रुप ए केंद्रीय सिविल सेवा हैं.

याचिका में कहा गया कि संगठित ग्रुप A सेंट्रल सिविल सर्विस के स्टेटस का असर कैडर पोस्ट पर पदोन्नति और नियुक्ति, प्रमोशन के लिए पात्रता मानदंड, सैलरी और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन का अनुदान, कैडर रिव्यू वगैरह से जुड़ी सेवा की स्थिति पर पड़ता है.

याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई है कि यह एक्ट इस आधार पर गैर-संवैधानिक है कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 21 के साथ-साथ शक्तियों के सेपरेशन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. मई, 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीएपीएफ के कैडर में एसएजी (सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) स्तर तक डेप्युटेशन के लिए तय पोस्ट को दो साल जैसे समय के अंदर धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएपीएफ को न सिर्फ गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) देने के लिए, बल्कि कैडर रिव्यू समेत सभी कैडर से जुड़े मामलों के लिए भी ऑर्गनाइज्ड ग्रुप-A सेवाओं (OGAS) का हिस्सा माना जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया, " बिना उसके आधार को हटाए फैसले के असर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. संसद ने विवादित एक्ट बनाया है. विवादित एक्ट का सेक्शन 3 यह कहता है कि, बाध्यकारी फैसलों के बावजूद, केंद्र सरकार CAPF में अधिकारियों के पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति और सेवा की शर्तों के लिए नियम बनाएगी."

याचिका में कहा गया है कि धारा 3(1) का पहला प्रावधान, जिसे फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल के साथ पढ़ा जाए, आईपीएस अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति, कैडर अधिकारियों के प्रमोशन के लिए पात्रता मानदंड, सैलरी वगैरह के बारे में मौजूदा नियमों में बताई गई सेवाओं की शर्तों को बनाए रखता है.

याचिका में कहा गया है, "सेक्शन 3(1) का दूसरा प्रावधान साफ तौर पर इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट और दूसरे पोस्ट पर 50 प्रतिशत आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन को बनाए रखता है. विवादित एक्ट का सेक्शन 5 यह प्रावधान करता है कि सेवाओं को दिए जाने वाले कोई भी वित्तीय लाभ तब तक दिए जाते रहेंगे जब तक इस बारे में नए आदेश जारी नहीं हो जाते.

याचिका में कहा गया है कि यह एक्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संगठित समूह A केंद्रीय सिविल सेवाओं की स्थिति और उससे होने वाले नतीजों, कैडर पोस्ट पर नियुक्ति और पदोन्नति, प्रमोशन के लिए पात्रता मानदंड, आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन को बाहर करने, सैलरी, छठा वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन देने वगैरह के बारे में दिए गए सभी अधिकारों को छीनने का इरादा रखता है.

याचिका में कहा गया है, "ऐसा तरीका शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता यहां संजय प्रकाश मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं ताकि बराबरी का उनका मौलिक अधिकार और ठहराव के खिलाफ हो. संजय प्रकाश मामले में, याचिकाकर्ताओं ने खास तौर पर यह आधार उठाया है कि स्थिति और मौके की बराबरी की शुरुआती गारंटी का मतलब यह होगा कि एक जैसे लोगों के साथ अलग तरह से बर्ताव नहीं किया जा सकता."

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