सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए CBSE के तीन भाषा नियम पर केंद्र, NCERT से जवाब मांगा
सीबीएसई के मुताबिक, 2026-27 एकेडमिक ईयर से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए तीसरी भाषा जरूरी करने को कहा गया है.
Published : May 27, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें एक जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए भारत की कम से कम दो मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बेंच ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, एक जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए भारत की कम से कम दो मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है.
यह कदम सीबीएसई द्वारा अपनी अध्ययन योजनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. बेंच के सामने केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रतिनिधित्व किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस फैसले को लागू करने के लिए लॉजिस्टिकल तैयारियों पर एक रिपोर्ट चाहता है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर्कुलर के मुताबिक, छात्रो को अगले शैक्षणिक वर्ष से ही तीन भाषाएं पढ़नी होंगी. इससे जुड़े एक मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में जरूरी संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं. यह भी बताया गया कि पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हैं.
सिब्बल ने कहा कि यह एक 'फेडरल मुद्दा' (संघीय मुद्दा) है और भाषा चुनने का मामला होना चाहिए, थोपने का नहीं. याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच से आग्रह किया कि, वह सीबीएसई से कहे कि वह 1 जुलाई से, जब अगला एकेडमिक साल शुरू होगा, इस फैसले को लागू न करे. हालांकि, बेंच ने कोई अंतरिम निर्देश नहीं दिया. सीजेआई ने कहा कि, वह इस मामले को देखेंगे.
बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में तय की है. यह जनहित याचिका दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के अभिभावकों और शिक्षकों के 19 याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने केंद्र, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) के खिलाफ दाखिल की है.
याचिका के मुताबिक, सीबीएसई सर्कुलर के मुताबिक, 1 जुलाई, 2026 से, 9वीं कक्षा के छात्रों को तीन भाषाएं (R1, R2 और R3) पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी.
ये भी पढ़ें: CBSE की 9वीं क्लास के लिए तीन भाषा वाली पॉलिसी को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा