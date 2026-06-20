तेलंगाना में जहरीले सांप के काटने से व्यापारी की गई जान, फार्म हाउस में हुई घटना
हैदराबाद में एक छोटे से सांप के साथ खेलते हुए एक व्यापारी की मौत हो गई. वह सांप से लोगों को डरा रहा था.
Published : June 20, 2026 at 12:36 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में एक छोटे सांप से खेलने की कीमत एक व्यापारी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. मामला हैदराबाद के राजेंद्रनगर कादरी हिल्स में स्थित एक फार्महाउस की बताई जा रही है.
खबर के मुताबिक, यहां एक छोटा सा सांप फार्म हाउस में घुस आया था. इस दौरान शख्स ने उसे हाथ से पकड़कर वहां मौजूद लोगों को डराने की कोशिश की. इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, हैदराबाद के राजेंद्रनगर कादरी हिल्स के रहने वाले 30 साल के नवाब सैयद कुमैस मोहिद्दीन हुसैनी एक बिजनेसमैन थे. उनका मोइनाबाद में एक फार्म हाउस है. वह इस महीने की 17 तारीख की रात को अपने दोस्तों के साथ वहां गए थे. 18 तारीख को सुबह 3 बजे, एक छोटा सा वाइपर (सांप) फार्महाउस में आ गया. इस दौरान मोहिद्दीन उसे हाथ से पकड़कर सबको डराने लगा.
इस दौरान, सांप ने उनके दाहिने अंगूठे को कसकर पकड़ लिया और काट लिया. उन्होंने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाया, यह कहते हुए कि वह उन्हें काट रहा है. उनके आस-पास के लोग परेशान हो गए. लेकिन हुसैनी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि काटने में कुछ भी गलत नहीं है.
एक घंटे बाद, जब उनके शरीर में जहर फैलने लगा तो लोग उन्हें मेहदीपट्टनम के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए. डॉक्टरों ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया. वहां दो घंटे बाद उनकी हालत और बिगड़ गई. वहां से उन्हें उस्मानिया अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि वहां जाने के कुछ देर बाद ही मोहिद्दीन की मौत हो गई. उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं.
इस खबर से हमें यह सीख लेने की जरूरत है कि, हमें जंगली जानवरों और सांप, बिच्छू के पास नहीं जाना चाहिए. उनसे संभलकर दूरी बनाकर रहना चाहिए. खेल और हंसी-मजाक में कभी-कभी इंसान की जान पर बन आती है.
सांप दिखाई देने पर सावधानी जरूरी
घर में सांप घुसने पर कोई भी हड़बड़ाहट भरा कदम न उठाएं. खुद शांत रहें. सांपों से बचाव के लिए सबसे पहले सभी सदस्यों को उस कमरे या जगह से दूर कर लें, और तुरंत अपने नजदीकी सांप बचाव दल (Snake Rescue Team) या स्थानीय पुलिस को सूचित करें ताकि उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.
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