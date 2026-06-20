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तेलंगाना में जहरीले सांप के काटने से व्यापारी की गई जान, फार्म हाउस में हुई घटना

नवाब सैयद कुमैस मोहिद्दीन हुसैनी (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना में एक छोटे सांप से खेलने की कीमत एक व्यापारी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. मामला हैदराबाद के राजेंद्रनगर कादरी हिल्स में स्थित एक फार्महाउस की बताई जा रही है. खबर के मुताबिक, यहां एक छोटा सा सांप फार्म हाउस में घुस आया था. इस दौरान शख्स ने उसे हाथ से पकड़कर वहां मौजूद लोगों को डराने की कोशिश की. इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हैदराबाद के राजेंद्रनगर कादरी हिल्स के रहने वाले 30 साल के नवाब सैयद कुमैस मोहिद्दीन हुसैनी एक बिजनेसमैन थे. उनका मोइनाबाद में एक फार्म हाउस है. वह इस महीने की 17 तारीख की रात को अपने दोस्तों के साथ वहां गए थे. 18 तारीख को सुबह 3 बजे, एक छोटा सा वाइपर (सांप) फार्महाउस में आ गया. इस दौरान मोहिद्दीन उसे हाथ से पकड़कर सबको डराने लगा. इस दौरान, सांप ने उनके दाहिने अंगूठे को कसकर पकड़ लिया और काट लिया. उन्होंने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाया, यह कहते हुए कि वह उन्हें काट रहा है. उनके आस-पास के लोग परेशान हो गए. लेकिन हुसैनी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि काटने में कुछ भी गलत नहीं है.