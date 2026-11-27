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SPECIAL: आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना बदला जम्मू-कश्मीर? रांची पहुंचे खिलाड़ियों ने बताई खेल की बदलती तस्वीर

रांची: अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आए बदलावों की चर्चा अक्सर विकास, पर्यटन और सुरक्षा के संदर्भ में होती है, लेकिन इस बदलाव की एक तस्वीर खेल के मैदानों पर भी दिखाई दे रही है. कभी सीमित खेल गतिविधियों और सुविधाओं की कमी से जूझने वाले जम्मू-कश्मीर के युवा अब राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. लड़कियों की खेलों में बढ़ती भागीदारी से लेकर क्रिकेट में ऐतिहासिक प्रदर्शन तक, खेल के क्षेत्र में वहां नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। इसकी एक झलक इन दिनों रांची में भी देखने को मिल रही है.

झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की मेजबानी में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंडर-19 ताइक्वांडो में हिस्सा लेने पहुंचे जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने वहां बदलते खेल माहौल के बारे में अपने अनुभव साझा किए. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में खेल गतिविधियों का दायरा बढ़ा है. खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए पहले की तुलना में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं. जिला और स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के अधिक अवसर मिल रहे हैं. इसका असर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की भागीदारी और प्रदर्शन में भी दिखाई दे रहा है.

जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों ने बताई खेल की बदलती तस्वीर (ETV BHARAT)

लड़कियां भी तोड़ रहीं घरों की सीमाएं

जम्मू-कश्मीर के खेल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी में दिखाई दे रहा है. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के मुताबिक, अब लड़कियां भी घरों से निकलकर खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. स्कूल स्तर से लेकर जिला और केंद्र शासित प्रदेश स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है. डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लड़कियों के खेल गतिविधियों से जुड़ने की जानकारी सामने आई है. इससे खेल अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दूरदराज के इलाकों की प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिल रहा है.

क्रिकेट में भी राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

जम्मू-कश्मीर में खेलों में आए बदलाव की चर्चा क्रिकेट के बिना अधूरी रहेगी. रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल तक पहुंचना वहां के क्रिकेट इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. इसके अलावा ईरानी कप में खेलने का अवसर और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मजबूत टीमों के खिलाफ जीत ने घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर की स्थिति को मजबूत किया है. आईपीएल में आकिब नबी को 8.40 करोड़ रुपये की बोली मिलना भी वहां की क्रिकेट प्रतिभाओं को मिल रही राष्ट्रीय पहचान का उदाहरण है. उमरान मलिक, अब्दुल समद और रसिख सलाम जैसे खिलाड़ियों ने भी जम्मू-कश्मीर की प्रतिभा को देशभर में पहचान दिलाई है.

ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)

खेल सुविधाओं के विस्तार से बढ़ रही उम्मीद

खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटन, इंडोर हॉल, स्टेडियम और स्थानीय खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है. खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू-कश्मीर का बेहतर प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की उपलब्धियां इस बदलाव की दूसरी तस्वीर पेश करती हैं. फेंसिंग, वुशू, जूडो, ताइक्वांडो और जिमनास्टिक्स जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं.

नई खेल नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी नीति का हिस्सा है.