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छत्तीसगढ़ के इस जिले में बन रही प्लास्टिक की सड़क, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, मजबूती होगी बेमिसाल

सड़क में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल होने से कचरा प्रबंधन आसान होगा. कचरा जमा करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी.

ECO FRIENDLY PLASTIC ROAD
सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 9:06 PM IST

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देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट

सरगुजा: जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक और नवाचार किया जा रहा है. प्लास्टिक वेस्ट के रिसायकल और रीयूज के क्षेत्र में अब प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. सरगुजा जिले में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग से पहली सड़क मैनपाट क्षेत्र में बनाई गई है. बतौर प्रयोग यह सड़क एक किलोमीटर की बनाई गई है और इसके बाद अब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाले सड़कों में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा.

वेस्ट प्लास्टिक से बन रही मैनपाट में सड़क

ईटीवी भारत, सरगुजा की टीम उस प्लांट पर पहुंची जहां पर सड़क निर्माण सामग्री तैयार की जाती है. बतौली विकासखंड के सुवारपारा में स्थित प्लांट में गिट्टी और डामर के मिश्रण में प्लास्टिक वेस्ट मिलाकर मटेरियल को तैयार किया जा रहा है. ये प्लास्टिक वेस्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रहे कचरा कलेक्शन में इकट्टा किया गया है. जमा किए गए प्लास्टिक को दरिमा स्थित एमआरएम सेंटर से पीएमजीएसवाई विभाग खरीदता है. फिर इस वेस्ट प्लास्टिक को सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार सड़क निर्माण के कार्य में करते हैं.

प्लास्टिक की सड़क (ETV Bharat)

स्वच्छ भारत मिशन को भी मिलेगी नई पहचान

आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत तो लोगों ने कई बार सुनी है, पर पहली बार सरगुजा इस कहावत को लोग चरितार्थ होते देख रहे हैं. क्योंकी जो कचरा कभी शहर और पर्यावरण के लिए एक मुसीबत हुआ करता था, आज वही कचरा कमाई का साधन बन चुका है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत काम कर रही समूह की महिलाएं इस वेस्ट से पैसे भी कमा रही हैं. प्लास्टिक वेस्ट को पहले बाजार में 15 से 20 रुपये किलो के दर पर बेचा जाता था. लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास से सड़क निर्माण के लिए इस प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को अब 25 रुपये किलो की दर पर खरीदा जाएगा. जिससे महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी.

ECO FRIENDLY PLASTIC ROAD
सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां (ETV Bharat)
ECO FRIENDLY PLASTIC ROAD
डामर और सीमेंट की सड़क से होगी मजबूत (ETV Bharat)

जानिए क्या कहते हैं प्लांट के टेक्निकल स्टाफ

मिक्सर प्लांट के टेक्नीकल स्टाफ डमरूधर साहू कहते हैं, "यहां प्लांट में हम लोग गिट्टी और डामर का मिक्सर तैयार करते हैं. फिर मिक्सर में प्लास्टिक मिलाया जा जाता है. इस मटेरियल से जब सड़क का निर्माण होता है तो वह काफी मजबूत होती है. प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल से सड़क पर चमक भी आती है. सड़क निर्माण में प्लास्टिक के इस्तेमाल से कचरे का भी निपटारा आसानी हो जाता है. पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाता है और कचरा भी नहीं बचता."

ECO FRIENDLY PLASTIC ROAD
डामर और सीमेंट की सड़क से होगी मजबूत (ETV Bharat)
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प्लास्टिक की सड़क (ETV Bharat)


एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया इसे नया नवाचार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास कौशिक कहते हैं, "इसमें अभी वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ नवाचार के रूप में कर रहे हैं. जो डामरीकरण की ओजीपीसी की लेयर होती है उसमें 8% जो डामर का वेट होता है, उसके आधार पर हम उसमें वेस्ट प्लास्टिक मिक्स करते हैं. और उसको सड़क में यूज करते हैं. इससे सड़क की मजबूती तो बढ़ती ही है उसकी जो सर्विस लाइफ है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है. वर्तमान में शासन के द्वारा 25 रुपये केजी वेस्ट प्लास्टिक दर निर्धारित किया गया है. अभी वर्तमान में दरिमा में जो केंद्र है वहां से हम लोग 25 रुपए की दर से उसकी सप्लाई ले रहे हैं और डामर प्लांट में यूज़ कर रहे हैं."

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प्लास्टिक की सड़क (ETV Bharat)
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डामर और सीमेंट की सड़क से होगी मजबूत (ETV Bharat)

हम आगे भी इस तरह के रोड बनाने पर काम करेंगे: कलेक्टर

सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा, "जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी रीसाइक्लिंग का एक सेंटर यहां पर जिले में संचालित है. वहां से मिले प्लास्टिक वेस्ट को पीएमजीएसवाई की एक रोड जो मैनपाट में बन रही है, उसमें उस प्लास्टिक वेस्ट को यूज किया गया है. 1 किलोमीटर का जो रोड है उसमें 500 केजी प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ किया गया है. आगे आने वाले समय में उस केंद्र से और भी अधिक प्लास्टिक वेस्ट को खरीदा जाएगा और इस तरह के बनने वाली सड़कों में यूज किया जाएगा.

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प्लास्टिक की सड़क (ETV Bharat)

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