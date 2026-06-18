ETV Bharat / bharat

पानी, नमक और खून तक पहुंच गया प्लास्टिक... क्या एक बैक्टीरिया खत्म कर सकता है प्लास्टिक का संकट?

प्लास्टिक की एक बोतल प्रकृति में घुलने में 450 से 1000 साल तक लेती है. यानी थोड़े समय का उपयोग और 1000 साल का जहर

How much danger is plastic?
प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 4:18 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ईटीवी भारत वीडियो टीम

आप आपने आसपास नजर दौड़ाइए... पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट, टूथब्रश, मोबाइल का कवर सब कुछ प्लास्टिक का बना है. ये चीज हर जगह है. प्लास्टिक हर घर में है. हर दुकान में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे बनती है ये चीज? और क्यों ये दुनिया के लिए संकट बन गई है?

प्लास्टिक कैसे बनता है?

जिस तेल से कार चलती है, जिस गैस से रसोई में चूल्हा जलता है, उसी तेल और गैस यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्लास्टिक बनता है. इस तेल को रिफाइनरी में गरम किया जाता है. फिर क्रैकिंग नाम की एक केमिकल प्रक्रिया होती है. मतलब, तेल के बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे अणु बनाए जाते हैं. इन्हीं छोटे अणुओं में एक है– एथिलीन. अब ये एथिलीन के अणु आपस में जुड़ते हैं, जिसे पॉलिमराइजेशन कहा जाता है. जैसे आप आटा गूंथकर रोटी बनाते हैं, वैसे ही इन अणुओं को जोड़कर बनती है प्लास्टिक की छोटी-छोटी गुटिकाएँ– इन्हें पेलेट्स कहते हैं. इन पेलेट्स को पिघलाया जाता है और मोल्ड में डालकर कोई भी शेप दी जाती है. इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है बोतल का ढक्कन, ब्लो मोल्डिंग से बनती है पानी की बोतल और एक्सट्रूज़न से बनते हैं पाइप या प्लास्टिक के थैले.

प्लास्टिक का बाजार

भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के अलावा पूरी दुनिया में प्लास्टिक की भारी मांग है. इसीलिए इसका प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है. यूनाइटेड नेशन्स एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में हर साल लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है. अकेले भारत की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 25 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है. इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है– यानी एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाला. ये आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं. चूंकि प्लास्टिक सस्ता है, हल्का है, और टिकाऊ है. यही यही वजह है कि इसका इस्तेमाल हर जगह होने लगा.

प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा?

प्लास्टिक इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है. प्लास्टिक नॉन-बायोडिग्रेडेबल है. यानी ये मिट्टी में मिलता नहीं है. आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और उसे फेंक देते हैं. यही बोतल प्रकृति में घुलने में 450 से 1000 साल तक लेती है. मतलब 15 मिनट का उपयोग और 1000 साल का जहर.

साइंस मैगज़ीन में 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक के बेहद छोटे कण आज हमारी नदियों में, मिट्टी में, समुद्र में और यहाँ तक कि इंसान के खून में भी मिल चुके हैं. आप जो पानी पी रहे हैं, जो नमक खा रहे हैं, जो हवा में साँस ले रहे हैं, उसमें प्लास्टिक के अंश हैं.

समुद्री जीव जैसे मछलियाँ, कछुए, ह्वेल प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं. सड़कों के किनारे प्लास्टिक के ढेर जलाए जाते हैं, जिससे ज़हरीली गैसें निकलती हैं. भारत में साल 2021 में 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में से 5.8 मिलियन टन जलाया गया या लैंडफिल में डाला गया.

प्लास्टिक संकट का समाधान क्या?

प्लास्टिक का संकट जितना बड़ा दिख रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? और क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं. सरकारी स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं. वहीं, व्यक्तिगत स्तर पर, हम अपनी आदतों में छोटी-मोटी बदलाव कर स्थिति को बेहतर कर सकते हैं. इनमें पहला बदलाव है- रिड्यूस यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना. दूसरा है- रियूज यानी एक ही चीज़ का बार-बार इस्तेमाल करना और तीसरा है रिसाइकिल– प्लास्टिक को फेंको मत, बल्कि इसे सही तरीके से रीसाइकिल करने दो.

इस्तेमाल के बाद अगर बोतल सही डस्टबिन में गई, तो वह रीसाइक्लिंग सेंटर पहुंचती है. वहां उसे क्रश किया जाता है, फिर मेल्ट किया जाता है और उससे छोटे-छोटे फ्लेक्स बनाये जाते हैं. इनसे बनते हैं टी-शर्ट, कालीन और नई बोतलें. लेकिन हैरानी की बात ये है कि दुनिया में केवल 9% प्लास्टिक ही रीसाइकिल होती है. 2022 में 400 मिलियन टन में से महज़ 36 मिलियन टन रीसाइकिल हो पाई.

रीसाइक्लिंग के अलावा प्लास्टिक के जहर से बचने का एक तरीका है. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद- यानी आई एम नॉट प्लास्टिक का इस्तेमाल. यह देखने में तो प्लास्टिक जैसा होता है. लेकिन यह पेट्रोलियम पदार्थ की जगह मक्के के स्टार्च, गन्ने के रेशे, या फिर बाँस और केले के पत्तों के गूदे से बनता है. इसे बायोप्लास्टिक या कंपोस्टेबल मटीरियल कहते हैं. इसकी बड़ी खासियत है कि यह उत्पाद कुछ हफ्तों या महीनों में मिट्टी में मिल जाता है. कोई जहर नहीं, कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं। यह प्लास्टिक का जैविक विकल्प है. हालांकि यह उत्पाद पूरा समाधान नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम जरूर है.

प्लास्टिक को खाने वाली बैक्टीरिया

जो प्लास्टिक करीब 1000 हजार तक मिट्टी में नहीं घुलती, उस प्लास्टिक को एक खास तरह बैक्टीरिया महज कुछ ही महीनों में खत्म कर सकती है. 2016 में जापान के वैज्ञानिकों की इस खोज ने दुनियाभर में हलचल पैदा कर दी. दरअसल, इडियोनेला सकाएंसिस (Ideonella sakaiensis) नामक बैक्टिरिया PET प्लास्टिक यानी बोतलों वाले प्लास्टिक को अपना आहार बनाता है. इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं– PETage और MHTage. ये एंजाइम प्लास्टिक की लंबी श्रृंखला को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर बैक्टीरिया उसे खाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं. पर इसकी भी अपनी सीमा है. ये बैक्टीरिया बहुत धीमा काम करती है. एक बोतल को पूरा खत्म होने में कई महीने लग जाते हैं.

प्लास्टिक का विकल्प अपनाइए

कपड़े के थैले, स्टील की बोतल, काँच या मिट्टी के बर्तन. हमारी छोटी शुरुआत, एक बड़ा बदलाव ला सकती है.

TAGGED:

PLASTIC POLLUTION
FOSSIL FUEL DEPENDENCY
TOXIC CHEMICALS
MICROPLASTICS NANOPLASTICS
PLASTIC A BIG CRISIS FOR THE WORLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.