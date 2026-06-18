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पानी, नमक और खून तक पहुंच गया प्लास्टिक... क्या एक बैक्टीरिया खत्म कर सकता है प्लास्टिक का संकट?

प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा? ( Etv Bharat )

ईटीवी भारत वीडियो टीम आप आपने आसपास नजर दौड़ाइए... पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट, टूथब्रश, मोबाइल का कवर सब कुछ प्लास्टिक का बना है. ये चीज हर जगह है. प्लास्टिक हर घर में है. हर दुकान में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे बनती है ये चीज? और क्यों ये दुनिया के लिए संकट बन गई है? प्लास्टिक कैसे बनता है? जिस तेल से कार चलती है, जिस गैस से रसोई में चूल्हा जलता है, उसी तेल और गैस यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्लास्टिक बनता है. इस तेल को रिफाइनरी में गरम किया जाता है. फिर क्रैकिंग नाम की एक केमिकल प्रक्रिया होती है. मतलब, तेल के बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे अणु बनाए जाते हैं. इन्हीं छोटे अणुओं में एक है– एथिलीन. अब ये एथिलीन के अणु आपस में जुड़ते हैं, जिसे पॉलिमराइजेशन कहा जाता है. जैसे आप आटा गूंथकर रोटी बनाते हैं, वैसे ही इन अणुओं को जोड़कर बनती है प्लास्टिक की छोटी-छोटी गुटिकाएँ– इन्हें पेलेट्स कहते हैं. इन पेलेट्स को पिघलाया जाता है और मोल्ड में डालकर कोई भी शेप दी जाती है. इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है बोतल का ढक्कन, ब्लो मोल्डिंग से बनती है पानी की बोतल और एक्सट्रूज़न से बनते हैं पाइप या प्लास्टिक के थैले. प्लास्टिक का बाजार भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के अलावा पूरी दुनिया में प्लास्टिक की भारी मांग है. इसीलिए इसका प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है. यूनाइटेड नेशन्स एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में हर साल लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है. अकेले भारत की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 25 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है. इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है– यानी एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाला. ये आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं. चूंकि प्लास्टिक सस्ता है, हल्का है, और टिकाऊ है. यही यही वजह है कि इसका इस्तेमाल हर जगह होने लगा. प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा? प्लास्टिक इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है. प्लास्टिक नॉन-बायोडिग्रेडेबल है. यानी ये मिट्टी में मिलता नहीं है. आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और उसे फेंक देते हैं. यही बोतल प्रकृति में घुलने में 450 से 1000 साल तक लेती है. मतलब 15 मिनट का उपयोग और 1000 साल का जहर. साइंस मैगज़ीन में 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक्स यानी प्लास्टिक के बेहद छोटे कण आज हमारी नदियों में, मिट्टी में, समुद्र में और यहाँ तक कि इंसान के खून में भी मिल चुके हैं. आप जो पानी पी रहे हैं, जो नमक खा रहे हैं, जो हवा में साँस ले रहे हैं, उसमें प्लास्टिक के अंश हैं.