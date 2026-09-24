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Special: 80 से 180 और फिर 5,000 स्कूलों तक विस्तार, क्या बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर

कक्षा 6 और 9 समेत उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होता है. प्रश्न पत्र JCERT की ओर से तैयार किया जाता है. इसमें भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान/विज्ञान से जुड़े प्रश्न शामिल होते हैं. परीक्षा के बाद जिला स्तरीय चयन समिति मेरिट सूची तैयार करती है. कक्षा 11 में 10वीं के परिणाम के बाद उपलब्ध सीट और मेरिट के आधार पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में दाखिला लिया जाता है.

80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है. स्कूल की संरचना के अनुसार बाल वाटिका, कक्षा 1, 6, 9 और 11 में मुख्य रूप से नए दाखिले लिए जाते हैं. दूसरी कक्षाओं में सीट खाली रहने पर नामांकन का अवसर मिलता है. बाल वाटिका और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा नहीं होती. दो किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, इसके बाद सात किलोमीटर के दायरे वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलती है. सीटों से अधिक आवेदन होने पर पारदर्शी लॉटरी से चयन किया जाता है.

नए स्कूलों को तैयार करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से चिन्हित स्कूलों की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा रहा है. अधिकारियों और अभियंताओं के स्तर पर स्कूलों की जरूरतों की मैपिंग की जा रही है. भवन, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं की आवश्यकता के आधार पर आगे का काम तय किया जा रहा है. शिक्षकों की उपलब्धता भी योजना का अहम हिस्सा है. सरकार का लक्ष्य अगले छह से आठ महीनों में किसी भी स्कूल को एक शिक्षक के भरोसे नहीं रहने देने का है. इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है.

100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए सरकार ने 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इस राशि से स्कूलों में जरूरी आधारभूत संरचना और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना है. स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाओं को विकसित करने पर जोर है. नए स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. सरकार ने छह महीने के भीतर सीबीएसई संबद्धता का लक्ष्य रखा है.

प्राचार्य दीपक कुमार, निदेशक शशि रंजन और नेशनल प्लेयर अर्पिता कुमारी के बयान (Etv Bharat)

80 के बाद 100 नए स्कूल पहले चरण में राज्य के अलग-अलग जिलों में 80 स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया. अब 100 नए स्कूलों की स्वीकृति के बाद इनकी संख्या 180 हो जाएगी. नए स्कूलों को उनकी जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अलग-अलग स्तर पर विकसित किया जा रहा है. 100 नए स्कूलों के 22 स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक, 48 स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक, छह स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक और 24 स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था होगी. इन्हें सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप विकसित करने की योजना है.

रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य में वर्तमान में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं. अब 100 और स्कूलों को इस मॉडल से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इन नए स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है. योजना को आगे प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी है. दीर्घकालिक लक्ष्य राज्य में 4,000 से 5,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करना है.

e-Vidyavahini पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

आवेदन प्रक्रिया सामान्य तौर पर जनवरी-फरवरी में शुरू होती है. अभिभावक संबंधित स्कूल से ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं या e-Vidyavahini पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन के बाद जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, APAAR ID/PEN नंबर, पिछली कक्षा की मार्कशीट या टीसी, फोटो तथा लागू होने पर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना होता है. डिफेंस या बीपीएल जैसे विशेष कोटे का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को संबंधित दस्तावेज भी देने होते हैं. इन स्कूलों में चयनित विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के साथ स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं सरकारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं.

पढ़ाई करती छात्राएं (Etv Bharat)

जिला से प्रखंड और पंचायत तक विस्तार

योजना का अगला चरण जिला स्तर से आगे प्रखंड और पंचायत तक ले जाने का है. राज्य के 329 प्रखंड स्तरीय स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है. इसके बाद पंचायत स्तर के स्कूलों को भी इस मॉडल से जोड़ने की तैयारी है. सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 4,000 से 5,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करना है. उद्देश्य है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उनके आसपास ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें.

कंप्यूटर पर काम करती अध्यापिका और छात्राएं (Etv Bharat)

80 स्कूलों का अनुभव कितना कारगर

मौजूदा 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के अनुभव के आधार पर योजना का विस्तार किया जा रहा है. इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई शुरू होने के बाद विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया. पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों के बीच 10वीं का राज्य स्तरीय पास प्रतिशत करीब 66.34 प्रतिशत रहा. कई विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक भी हासिल किए.

हालांकि सभी स्कूलों का परिणाम एक जैसा नहीं रहा. कुछ स्कूलों में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा और कंपार्टमेंट या असफलता के मामले भी सामने आए. कम प्रदर्शन वाले स्कूलों के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया. इससे नए चरण में शिक्षण गुणवत्ता और शिक्षकों की उपलब्धता पर निगरानी की जरूरत साफ होती है.

अभियास करते खिलाड़ी (Etv Bharat)

पढ़ाई के साथ खेल में भी पहचान

उत्कृष्ट विद्यालयों में बदलाव सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है. रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू गर्ल्स स्कूल की छात्राएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं. विद्यालय का FICCI Arise Awards की Excellence in Sports श्रेणी में नामांकन हुआ है और सरकारी स्कूलों की श्रेणी में इसे शॉर्टलिस्ट भी किया गया है. विद्यालय की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है और अब परिणाम का इंतजार है.

हॉकी में विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. हाल में ही चीन में एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम के स्क्वाड में स्कूल की तीन छात्राएं शामिल रहीं. इससे पहले ओमान के मस्कट में हुए यूथ एशियन गेम्स और जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप में भी विद्यालय की छात्राओं ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. एथलेटिक्स में भी छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है. एसजीएफआई में पदक हासिल करने वाली सपना का चयन कोलकाता के नेशनल कैंप के लिए हुआ है. शिल्पा कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया और उनका चयन पटियाला कैंप के लिए हुआ है. ईस्ट जोन में तीन पदक जीतने वाली अर्पिता कुमारी सीबीएसई नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रही हैं.

विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार के अनुसार, पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को खेल और अन्य गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाता है. राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित एक विद्यार्थी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई के साथ खेल जैसी गतिविधियों का अवसर मिलना बड़ी बात है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन के अनुसार, राज्य में संचालित 80 उत्कृष्ट विद्यालय बेहतर तरीके से चल रहे हैं और इनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया गया है. अब 100 नए स्कूलों को इसी मॉडल से जोड़ने की तैयारी है. उनके अनुसार, इन स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.

सिर्फ संख्या नहीं, गुणवत्ता भी चुनौती

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना का विस्तार बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन इसकी सफलता केवल स्कूलों की संख्या बढ़ने से तय नहीं होगी. मौजूदा स्कूलों के परिणाम बताते हैं कि आधारभूत संरचना के साथ शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर लगातार काम करना जरूरी है.

तत्काल लक्ष्य 100 नए स्कूलों को तैयार कर सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू कराना है. इसके बाद प्रखंड स्तर के 329 स्कूलों को और आगे पंचायत स्तर के हजारों स्कूलों को इस मॉडल से जोड़ने की योजना है. यानी 80 से शुरू हुई पहल अब 180 स्कूलों के अगले पड़ाव से आगे बढ़कर राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने की तैयारी में है.

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