ETV Bharat / bharat

चतरा विमान हदसा: पिता की हत्या के बाद संजय ने संभाला था घर, एक झटके में बर्बाद हो गया परिवार

लातेहार: चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करमटांड़ जंगल में हुए एयर एंबुलेंस हादसे में मृतक संजय साव तथा उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों की मौत हो गई. जिसके बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है. घटना में संजय साव के साथ-साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी और उनके भांजे ध्रुव कुमार की मौत हो गई. संजय एक अत्यंत सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे.

जानकारी देते मृतक संजय साव के दादा (ईटीवी भारत)

वर्तमान में वह पलामू जिले के बकोरिया में एक होटल का संचालन करते थे. लगभग एक सप्ताह पहले होटल में हुए हादसे के कारण वह गंभीर रूप से झुलस गए थे. जिनका इलाज देवकमल अस्पताल में किया जा रहा था. बेहतर इलाज के लिए वह एयर एंबुलेंस से दिल्ली जा रहे थे. इसी दौरान एयर एंबुलेंस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई.





2004 में पिता की नक्सलियों ने कर दी थी हत्या



संजय साव का परिवार मुख्य रूप से लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रखात गांव का निवासी था. उनके पिता होटल का संचालन करते थे. वर्ष 2004 में नक्सलियों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी. इसके बाद पूरा परिवार चंदवा आकर रहने लगा. संजय साव बकोरिया में अपना व्यवसाय शुरू किए थे. वहीं होटल चलाते थे. पिता की मौत के बाद टूटे हुए परिवार को संजय संभाल रहे थे. लेकिन आठ दिन पहले गत सोमवार को होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से संजय बुरी तरह जख्मी हो गए थे. देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी थी कि बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाएं.