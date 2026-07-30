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बाल-बाल बचे सीएम रेवंत रेड्डी, तेज आंधी-बारिश में फंसा प्‍लेन, 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद ले जा रहे इंडिगो की फ्लाइट शमशाबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम में फंस गई. हालांकि, विमान बड़ी मुश्किल से लैंडिंग हो पाई.

दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकली इंडिगो (6e717) फ्लाइट को मौसम की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने की मंजूरी नहीं मिली. इस वजह से, लैंडिंग के दौरान पायलट ने दोबारा टेक ऑफ कर दिया. प्लेन 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा. यह घटना बुधवार रात 8:35 बजे हुई. प्लेन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 229 यात्री सवार थे. बाद में, प्लेन के सुरक्षित लैंड होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली. यह घटना देर से सामने आई.