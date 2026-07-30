ETV Bharat / bharat

बाल-बाल बचे सीएम रेवंत रेड्डी, तेज आंधी-बारिश में फंसा प्‍लेन, 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान

जिस विमान में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सवार थे, वह विमान 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा.

Plane circled in the air for 20 minutes - CM Revanth Reddy narrowly avoided an accident
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद ले जा रहे इंडिगो की फ्लाइट शमशाबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम में फंस गई. हालांकि, विमान बड़ी मुश्किल से लैंडिंग हो पाई.

दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकली इंडिगो (6e717) फ्लाइट को मौसम की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने की मंजूरी नहीं मिली. इस वजह से, लैंडिंग के दौरान पायलट ने दोबारा टेक ऑफ कर दिया. प्लेन 20 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा. यह घटना बुधवार रात 8:35 बजे हुई. प्लेन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 229 यात्री सवार थे. बाद में, प्लेन के सुरक्षित लैंड होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली. यह घटना देर से सामने आई.

TAGGED:

CM REVANTH REDDY
DELHI TO HYDERABAD PLANE
INDIGO FLIGHT
CM REVANTH REDDY PLANE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.