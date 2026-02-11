अंतिम चरण में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, एस्केप टनल बनेंगी पैरेलल रोड, टनकपुर-बागेश्वर को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की तैयारी
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की एस्केप टनल को पैरेलल रोड के तौर पर डेवलप करने का प्लान है. टनल निर्माण का 95.30 फीसदी काम पूरा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 9:02 PM IST
किरणकांत शर्मा
देहरादून: उत्तराखंड की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सालों से जिस रेल क्रांति का सपना देखा जा रहा था, वो साकार रूप लेने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है. जबकि टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को लेकर भी रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहे हैं. राज्य सरकार इस कवायद को पर्वतीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन, स्वरोजगार और सामरिक सुदृढ़ीकरण के व्यापक ढांचे से जोड़कर देख रही है. पहाड़ की भौगोलिक चुनौतियों को तकनीकी कौशल से मात देने वाली यह परियोजना अब उत्तराखंड के विकास मॉडल का केंद्रीय स्तंभ बनती जा रही है.
एस्केप टनल बन सकता है एक और विकल्प: इस परियोजना की एक विशेषता यह भी है कि सुरक्षा के लिए बनाई जा रही एस्केप टनलों को भविष्य में समानांतर सड़कों के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए यह कदम दूरदर्शी माना जा रहा है. यदि इन एस्केप टनलों को पैरेलल रोड के रूप में विकसित किया जाता है तो यह न केवल आपातकालीन स्थितियों में राहत पहुंचाने में सहायक होगा, बल्कि स्थानीय आवागमन को भी नया विकल्प प्रदान करेगा.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना एवं टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन की प्रगति के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं के कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि… pic.twitter.com/1ukGbprMzP
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बहुउद्देशीय आधारभूत संरचना, उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है. रेलवे स्टेशनों को भी केवल यात्री के चढ़ने-उतरने का स्थान न बनाकर सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है. यही कारण है कि, शिवपुरी स्टेशन को नीलकंठ महादेव, ब्यासी को महर्षि वेदव्यास, देवप्रयाग को समुद्र मंथन, जनासु को उत्तराखंड की लोक संस्कृति, मलेथा को वीर माधो सिंह भंडारी, श्रीनगर को मां राजराजेश्वरी, धारी देवी को मां धारी देवी, तिलनी को केदारनाथ, घोलतीर को पंच महादेव, गौचर को बाल गोविंद कृष्ण और कर्णप्रयाग को बदरीनाथ व राधा-कृष्ण थीम पर विकसित किया जा रहा है.
इस थीम आधारित निर्माण से यात्रियों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा. वहीं स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय मंच पर नई प्रतिष्ठा भी मिलेगी. स्टेशनों के आसपास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत बाजार, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री केंद्र और होमस्टे जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जा रही है.
राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की तैयारी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि,
यह रेल परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास की धुरी बनेगी. हम चाहते हैं कि रेल परियोजनाएं केवल आवागमन का साधन न रहें, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का माध्यम बने. एस्केप टनलों को समानांतर सड़कों (पैरेलल रोड) के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है, ताकि आपदा प्रबंधन और यातायात दोनों दृष्टियों से राज्य को दीर्घकालिक लाभ मिल सके. कर्णप्रयाग के बाद टनकपुर-बागेश्वर रेल विस्तार की संभावनाओं पर भी गंभीरता से अध्ययन कराया जा रहा है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड -
हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि टनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य को अपेक्षित वित्तीय और प्रशासनिक बल मिल सके.
धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास का रोडमैप: टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन को कुमाऊं क्षेत्र की जीवनरेखा के रूप में देखा जा रहा है. इस परियोजना के लिए तीन संभावित सर्वेक्षण विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं. साथ ही अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है. यदि यह रेलमार्ग साकार होता है तो कुमाऊं मंडल के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा, जिससे पर्यटन कृषि उत्पादों की ढुलाई और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी. सामरिक दृष्टि से भी यह रेललाइन महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्रों के संपर्क को मजबूत करेगी.
इस बार उत्तराखंड को ₹4,769 करोड़ का रेल बजट मिला है। टोटल ₹39,491 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट पर भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है: रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी
72.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण, टनल निर्माण 95.30 फीसदी तक पहुंचा:
Rail development in Uttarakhand receives a boost with a budget allocation of ₹4,769 crore.
Rail development in Uttarakhand receives a boost with a budget allocation of ₹4,769 crore.
#Budget2026 #ViksitBharatBudget #UnionBudget2026 pic.twitter.com/nryhX2ilOO
इस साल एक फेज शुरू होने की संभावना: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा है कि,
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग के एक चरण को इस वर्ष चालू किए जाने की पूरी संभावना है. निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2027 के अंत तक पूरी परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. यह परियोजना इंजीनियरिंग की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है. लेकिन भारतीय रेलवे की टीम अत्याधुनिक तकनीक और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. परियोजना पूरी होने के बाद उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी.
- अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री -
पहाड़ की पटरी पर विकास की रफ्तार: इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग और प्रस्तावित टनकपुर-बागेश्वर रेलमार्ग उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं. चारधाम यात्रा, पंचप्रयाग, हेमकुंड साहिब और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी. इसके साथ ही, पहाड़ी युवाओं को स्वरोजगार, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर मिलेंगे. स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त होगा.
उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों के बीच यह रेल नेटवर्क केवल स्टील की पटरी नहीं, बल्कि विकास की नई राह है. सुरंगों से गुजरती ट्रेनें जब पहाड़ों की घाटियों में सीटी बजाएगी तो वह केवल यात्रियों को गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगा, बल्कि वर्षों से प्रतीक्षित सपनों को भी गति देगी. अब सबकी नजर इस बात पर है कि तय समय सीमा के भीतर परियोजना के चरणबद्ध संचालन की शुरुआत कब होती है और कब उत्तराखंड वास्तव में रेल संपर्क के नए युग में प्रवेश करता है.
