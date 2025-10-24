ETV Bharat / bharat

पीयूष पांडे के लिखे 'मिले सुर मेरा तुम्हारा'पर झूमेगा स्वर्ग, आसमान में दौड़ेगा 'हमारा बजाज'

सनलाइट डिटर्जेंट प्रिंट विज्ञापन उनका लिखा पहला विज्ञापन था. ओगिल्वी में छह साल पूरे करने के बाद, उन्हें क्रिएटिव विभाग मिला, जहां उन्होंने 'चल मेरी लूना', फेविकोल, कैडबरी, एशियन पेंट्स- 'हर घर कुछ कहता है', जैसे कई विज्ञापन बनाए और तीन साल बाद उसी विज्ञापन एजेंसी ओगिल्वी में क्रिएटिव डायरेक्टर और फिर नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में प्रमोट हुए.

ओगिल्वी में उन्होंने खुद को एक लीडिंग क्रिएटिव फोर्स के रूप में स्थापित किया, जिसने विज्ञापन के माध्यम से भारत के संचार के तरीके को आकार दिया. पांडे 1982 में ओगिल्वी में एक ग्राहक सेवा कार्यकारी के रूप में विज्ञापन इंडस्ट्री में शामिल हुए.

पांडे का विज्ञापन सफर जयपुर में जन्मे पांडे ने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ रोजमर्रा के प्रोडक्ट के लिए रेडियो जिंगल्स को आवाज देकर विज्ञापन में अपना करियर शुरू किया. 1982 में ओगिल्वी (Ogilvy) में शामिल होने से पहले उन्होंने क्रिकेट, चाय और निर्माण कार्य में हाथ आजमाया.

पोस्ट शेयर करते हुए सुहेल सेठ ने लिखा कि अपने सबसे अजीज दोस्त पीयूष पांडे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के निधन से बेहद दुखी और हैरान हूं. भारत ने न केवल एक महान विज्ञापन प्रतिभा बल्कि एक सच्चे देशभक्त और एक बेहतरीन इंसान को खो दिया है. अब स्वर्ग भी 'मिले सुर मेरा तुम्हारा'पर नाचेगा.'

मुंबई: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया. वह 70 साल के थे.पीयूष पांडे के निधन की खबर सुहेल सेठ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 'एक्स' पर शेयर की. जानकारी के मुताबिक पीयूष पांडे ने मुंबई में आखिरी सांस ली.

पीयूष के कुछ प्रसिद्ध विज्ञापन

मिले सुर मेरा तुम्हारा (1988), लूना मोपेड - 'चल मेरी लूना'(1980 के दशक के अंत में), 1989 में शुरू किया गया 'हमारा बजाज' विज्ञापन अभियान भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञापनों में से एक है. सनलाइट डिटर्जेंट (प्रिंट) - पहला विज्ञापन लिखा गया (1990 के दशक की शुरुआत में), कैडबरी डेयरी मिल्क - 'कुछ खास है हम सभी में' (1993), एशियन पेंट्स - 'हर घर कुछ कहता है' (2002), पॉन्ड्स - 'गुगली वूगली वूश' (2010), टाइटन - 'द जॉय ऑफ गिफ्टिंग' (2013), फेविकोल - फेविकोल का मजबूरी विज्ञापन, वोडाफोन - पग / जूजूजू कैंपेन ( 2010), कैंसर रोगी सहायता एसोसिएशन - धूम्रपान विरोधी अभियान (2000), यूनिसेफ/पोलियो-उन्मूलन- 'दो बूंद जिंदगी की' (2010), फेविक्विक - 'तोड़ो नहीं, जोड़ो' (2014), भारतीय जनता पार्टी - 'अब की बार, मोदी सरकार'(2014).

उन्होंने भारतीय विज्ञापन परिदृश्य को कैसे बदला?

अपने चार दशक के करियर में पांडे ने एशियन पेंट्स, कैडबरी और फेविकोल जैसे ब्रांडों के लिए यादगार काम करते हुए, रोजमर्रा की भारतीय संस्कृति पर आधारित कैंपेन के साथ उद्योग को बदल दिया, जिससे वे रचनात्मकता और व्यावसायिक कहानी कहने के प्रतीक बन गए.

पुरस्कार और उपलब्धियां

2004 में पीयूष पांडे ने कान लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में जूरी अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले एशियाई के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया. उनके अग्रणी योगदान को बाद में 2012 में CLIO लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जिससे वे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय विज्ञापन जगत के पहले व्यक्ति बन गए.

2018 में वे और उनके भाई प्रसून, भारतीय रचनात्मकता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कान लायंस के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, लायन ऑफ़ सेंट मार्क, से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने.

बता दें कि पीयूष पांडे ने विश्व प्रसिद्ध एशिया की नंबर 1 एजेंसी- ओगिल्वी एंड माथर को अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने 'ओपन हाउस विज पीयूष पांडे' और पांडेमोनियन: पीयूष पांडे ऑन एडवरटाइजमेंट नाम से दो किताबें भी लिखीं.

