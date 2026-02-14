ETV Bharat / bharat

'38 देशों के साथ भारत का व्यापार समझौता, निर्यात और रोजगार में आएगा बड़ा उछाल': पीयूष गोयल का बड़ा दावा

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने 38 विकसित देशों के साथ 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौते) पूरे कर लिए हैं.

Piyush Goyal
पीयूष गोयल. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 2:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/मुंबईः 'आज दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत व्यापारिक बाजार भारत के लिए खुले हैं, जहां 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTAs) के जरिए भारत की आसान पहुंच सुनिश्चित की गई है. इसका मतलब है कि अब भारत को अन्य देशों की तुलना में विशेष लाभ मिलते हैं.' केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 'विकसित भारत बजट' पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी साझा की.

उन्होंने बताया कि भारत ने 38 विकसित देशों के साथ 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौते) पूरे कर लिए हैं. ये समझौते भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना का एक मुख्य हिस्सा हैं. मंत्री गोयल ने समझाया कि इन समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने स्थानीय हितों की रक्षा के लिए बहुत सावधानी बरती है.

उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि डेयरी, खेती और जीएम फूड्स (जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है. साथ ही कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें नए बाजारों तक पहुंच मिल रही है. गोयल ने कहा कि इन समझौतों से व्यवसायों को बढ़ने में मदद मिलेगी और रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे.

गोयल ने कहा, "ये 9 मुक्त व्यापार समझौते सभी संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, जबकि उन क्षेत्रों में सीमित और सलीके से रास्ते खोलते हैं जहां आयात की आवश्यकता है. ये समझौते नीतियों में स्थिरता, स्पष्टता और भरोसा पैदा करते हैं, जिससे बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित होता है."

गोयल ने बताया कि इन 9 समझौतों के जरिए भारतीय सामानों के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपये के बाजार खुल रहे हैं. अकेले अमेरिका 9 लाख करोड़ रुपये के कपड़े खरीदता है, जबकि यूरोपीय संघ 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी करता है. उन्होंने भारतीय उद्यमियों को निर्यात बढ़ाने के लिए इन बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया.

गोयल ने आगे कहा, "भारत के टेक्सटाइल (कपड़ा) क्षेत्र के लिए बेहतरीन अवसर खुल रहे हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय उद्यमी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, बड़े बाजारों पर कब्जा करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे."

अमेरिका के विषय पर गोयल ने कहा कि नई व्यापार व्यवस्था एक बड़ी जीत है. भारतीय सामानों पर लगने वाले टैक्स (टैरिफ) को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, और भारत अमेरिका को जो सामान भेजता है, उसका लगभग आधा हिस्सा अब पूरी तरह से 'ड्यूटी-फ्री' (कर-मुक्त) होगा. उन्होंने यह भी बताया कि यदि भारतीय निर्यातक अमेरिका से आने वाली कपास या सूत (यार्न) का उपयोग करते हैं, तो वे 0 प्रतिशत शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं. यह ठीक वैसी ही सुविधा है जैसी बांग्लादेश को मिलती रही है.

मंत्री ने कहा, "भारत को अन्य विकासशील देशों के मुकाबले अमेरिका से सबसे कम टैरिफ दरें मिली हैं. मेरा मानना है कि यह भारत की भविष्य की प्रगति और विकास के लिए एक गेम चेंजर (बड़ा बदलाव लाने वाला) साबित होगा."

मंत्री ने कपास किसानों से आग्रह किया कि वे इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाएं और गुणवत्ता में सुधार करें. उन्होंने बताया कि अब भारतीय कपास उत्पादों को ब्रिटेन (UK) और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बिना किसी आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) के प्रवेश मिलेगा.

गोयल ने कहा, "भारत के लिए इतना बड़ा वैश्विक बाजार खुलने के साथ, देश में कपास (रुई) की मांग में काफी बढ़ोतरी होना तय है. मैं अपने किसानों को कपास का उत्पादन बढ़ाने और पैदावार में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा."

पीयूष गोयल ने ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने समझाया कि SEZ कानून के तहत, व्यवसाय बिना कोई शुल्क (ड्यूटी) चुकाए कच्चा माल आयात कर सकते हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं और फिर तैयार उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं. यह प्रणाली विदेशी मुद्रा लाने और भारतीय नागरिकों के लिए अधिक काम के अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है.

गोयल ने कहा, "SEZ कानून विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि 0 प्रतिशत शुल्क पर आयात किया जा सकता है, या माल को प्रोसेस करके निर्यात किया जा सकता है. इससे रोजगार बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा की कमाई में भी इजाफा होगा."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

PIYUSH GOYAL ON TRADE DEALS
INDIAS 9 FTAS
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
पीयूष गोयल
INDIA FREE TRADE AGREEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.