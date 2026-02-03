ETV Bharat / bharat

अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत के भविष्य को लेंगे चार चांद, केंद्र सरकार का बयान

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( ANI )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने आधिकारिक बयान दिया. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छी डील हुई है. इस डील से भारत के भविष्य को चार चांद लेंगे. यह देशहित और जनहित में समझौता हुआ है. उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के साथ अमेरिका की डील बेहतर है. पीयूष गोयल ने कहा, "...आज पूरे देश में हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील की है, जिसका देशवासी कई महीनों से इंतजार कर रहे थे. देशहित और जनहित को सबसे आगे रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल रात एक मजबूत भारत के भविष्य को बेहतर बनाने वाली ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया गया है." केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी मित्रता और करीबी रिश्तों का फायदा उठाते हुए, अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनल की है, जो हमारे सभी पड़ोसियों, सभी आस-पास के देशों और हमारे साथ मुकाबला करने वाले सभी देशों की तुलना में भारत को मिली सबसे अच्छी डील है. यह हम सभी के लिए एक बड़ी डील है." उन्होंने कहा, "...मैं सबकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि यह ट्रेड डील, जिसे प्रधानमंत्री ने कल फाइनल किया, सच में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के सभी 140 करोड़ नागरिकों के लिए, हर गरीब व्यक्ति, किसान, मछुआरे, गांवों में रहने वाले नौजवान और महिला, हमारी बहनों और महिलाओं के लिए बहुत सारे मौके लेकर आएगी..."