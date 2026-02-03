अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत के भविष्य को लेंगे चार चांद, केंद्र सरकार का बयान
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील की है, जिसका देशवासी इंतजार कर रहे थे.
Published : February 3, 2026 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने आधिकारिक बयान दिया. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छी डील हुई है. इस डील से भारत के भविष्य को चार चांद लेंगे. यह देशहित और जनहित में समझौता हुआ है. उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के साथ अमेरिका की डील बेहतर है.
पीयूष गोयल ने कहा, "...आज पूरे देश में हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील की है, जिसका देशवासी कई महीनों से इंतजार कर रहे थे. देशहित और जनहित को सबसे आगे रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल रात एक मजबूत भारत के भविष्य को बेहतर बनाने वाली ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया गया है."
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी मित्रता और करीबी रिश्तों का फायदा उठाते हुए, अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनल की है, जो हमारे सभी पड़ोसियों, सभी आस-पास के देशों और हमारे साथ मुकाबला करने वाले सभी देशों की तुलना में भारत को मिली सबसे अच्छी डील है. यह हम सभी के लिए एक बड़ी डील है."
#WATCH | Delhi: On the India-US trade agreement, Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, says, " ...pm modi has always championed both the agriculture and dairy sectors, safeguarding their interests and working tirelessly to ensure a bright future and ample… pic.twitter.com/O54vNlfG5B— ANI (@ANI) February 3, 2026
उन्होंने कहा, "...मैं सबकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि यह ट्रेड डील, जिसे प्रधानमंत्री ने कल फाइनल किया, सच में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के सभी 140 करोड़ नागरिकों के लिए, हर गरीब व्यक्ति, किसान, मछुआरे, गांवों में रहने वाले नौजवान और महिला, हमारी बहनों और महिलाओं के लिए बहुत सारे मौके लेकर आएगी..."
गोयल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी दोनों सेक्टर को समर्थन किया है, उनके हितों की रक्षा की है और इस सेक्टर के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य और भरपूर मौके सुनिश्चित करने के लिए बिना थके काम किया है. मुझे खुशी है कि पूरा देश इसे समझता है और इसकी तारीफ करता है, और यह उनके दिल से जुड़ा है. भारत की अर्थव्यवस्था के संवेदनशील कारक, खासकर कृषि और डेयरी, को बचाया गया है. हमने पूरे देश से रिपोर्ट देखी हैं; बहुत उत्साह है.
उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात से जुड़े सभी लोग, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोग, जो लोग भारत में आधुनिक टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं या ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो लोग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना चाहते हैं, और जो लोग अलग-अलग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, खासकर ऐसे सेक्टर जिनमें अधिक मेहनत लगती है और जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं – सभी इससे उत्साहित हैं..."
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा डील पर उठाए गए सवालों पर गोयल ने कहा कि राहुल गांधी दोहरा रवैया अपना रहे हैं.
गोयल ने कहा, "हम इस बारे में संसद में बात करना चाहते थे, लेकिन हम सबने वह शर्मनाक सीन देखा. जिस तरह से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी और उनके साथी DMK, TMC और समाजवादी पार्टी ने आज संसद में इतना शर्मनाक व्यवहार किया. वे स्पीकर की कुर्सी तक भी पहुंच गए और उनका अपमान किया. मैं विपक्ष और राहुल गांधी की कड़ी निंदा करता हूं, जिनकी वजह से हम आज संसद में बोलने के बजाय आपको यह जानकारी देने यहां आए हैं..."
