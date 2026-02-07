ETV Bharat / bharat

US-भारत ट्रेड डील से युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते के लिए भारत के फ्रेमवर्क की तारीफ करते हुए कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार तक पहुंच आसान होगी. इससे खासकर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों को फायदा होगा. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में गोयल ने कहा कि इस समझौते से एक्सपोर्ट को काफी बढ़ावा मिलेगा और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए. आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है. इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खुलेगा. एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के मौके बनेंगे.' वाणिज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत, अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर देगा. इससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल और कपड़ों, चमड़े और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पादों, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे सेक्टरों में बड़े अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा, जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे, और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही भारत को सेक्शन 232 के तहत एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर बातचीत के नतीजों का फायदा मिलेगा, जिससे इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में ठोस फायदा होगा.' कृषि और डेयरी उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित