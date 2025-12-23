ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु चुनाव 2026: AIADMK के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करने चेन्नई पहुंचे पीयूष गोयल

AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी, BJP तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कानून और न्याय और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रन, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, और अन्य मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025 को चेन्नई में BJP-AIADMK मीटिंग के दौरान. ( IANS )