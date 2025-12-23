ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु चुनाव 2026: AIADMK के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करने चेन्नई पहुंचे पीयूष गोयल

तमिलनाडु में वर्तमान 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त होने वाला है. अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने की पूरी संभावना है.

Piyush Goyal Chennai Visit
AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी, BJP तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कानून और न्याय और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, तमिलनाडु BJP अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रन, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन, और अन्य मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025 को चेन्नई में BJP-AIADMK मीटिंग के दौरान. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 2:59 PM IST

चेन्नईः उत्तर भारत के राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण भारत में अपना दबदबा बढ़ाने के मिशन पर पूरी ताकत से जुट गई है. इसी कड़ी में, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को मिशन के रूप में लेते हुए भाजपा राज्य में एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरना चाहती है. इसी क्रम में मंगलवार 23 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे.

तमिलनाडु के लिए BJP के चुनाव प्रभारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद गोयल राज्य के अपने पहले दौरे पर हैं. केंद्रीय मंत्री और BJP के सीनियर नेता पीयूष गोयल ने मंगलवार को यहां पार्टी के राज्य नेताओं से बातचीत की. AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत करेंगे. अपनी छोटी यात्रा के दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि से भी मिलेंगे.

इससे पहले पीयूष गोयल का एयरपोर्ट पर पार्टी सदस्यों ने ज़ोरदार स्वागत किया. पार्टी हेडक्वार्टर कमलालयम में BJP कोर कमेटी के नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात और गठबंधन पर चर्चा की. BJP महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट और विधायक वनथी श्रीनिवासन ने कहा, "वह और तमिलनाडु के को-इंचार्ज अर्जुन राम मेघवाल, हमारे गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे."

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी इस बार AIADMK से ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, उन्होंने रिपोर्टरों से कहा कि सीटों की संख्या और चुनाव क्षेत्रों पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा. उन्होंने कहा, "हम अपनी सिफारिश देंगे, और हमारी लीडरशिप आखिरी फैसला करेगी और घोषणा करेगी."

उनके अलावा, राज्य प्रमुख नैनार नागेंथ्रन, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, तमिलनाडु प्रभारी डॉ. पी सुधाकर रेड्डी और डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने गोयल और मेघवाल के साथ बैठक में भाग लिया.

कब होगा चुनावः

तमिलनाडु में वर्तमान 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त होने वाला है. राज्य की सभी 234 सीटों पर अप्रैल या मई 2026 में चुनाव होने की पूरी संभावना है. चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत 7 फरवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की उम्मीद है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनाव की अधिसूचना फरवरी के अंत या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है.

