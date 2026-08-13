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Jharkhand Student Protest: आंदोलनरत छात्रों से ईटीवी भारत की बातचीत, हर सवालों का बेबाकी से दिया जवाब, सीएम से की ये अपील

रांची में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पीयूष और रविंद्र से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह.

Jharkhand Student Protest
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 1:46 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्रों का आंदोलन अब 20वें दिन में प्रवेश कर गया है. इस बीच जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले इस आंदोलन का असर सरकार पर भी पड़ा है. सरकार छात्रों से कई दौर की वार्ता कर चुकी है. कुछ मांगे मान ली गई हैं. लेकिन छात्र इसको नाकाफी बता रहे हैं.

छात्रों का दो टूक कहना है कि टीडीपीएल एजेंसी ने जो भी परीक्षाएं ली हैं, उनको रद्द करना होगा. छात्र कह रहे हैं कि सीआईडी जांच से काम नहीं चलेगा. सीबीआई से जांच होनी चाहिए. अब सवाल है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा. क्या है छात्रों की आगे की रणनीति. क्या यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले रहा है. इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने छात्र आंदोलन कोर कमेटी से जुड़े पीयूष कुमार और रविंद्र पासवान से बातचीत की.

आंदोलनरत छात्रों से ईटीवी भारत की बातचीत (Etv Bharat)

कौन-कौन सी परीक्षा रद्द करने की है मांग और कैसे होगा संभव?

पीयूष कहते हैं कि सीएम ने 14वीं जीपीएससी पीटी, 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है. उन्हें अब एक कदम और बढ़ना चाहिए. उन्हें टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं को भी रद्द करना चाहिए. इनमें मुख्य रूप से 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ, सिविल जज भर्ती परीक्षा, सहायक प्रोफेसर की पात्रता से जुड़ी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की रेगुलर परीक्षा, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की बैकलॉग परीक्षा, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा शामिल हैं.

आंदोलनरत छात्र का दावा है कि इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुईं हैं. सरकार की जांच में भी कई बात सामने आ रहीं हैं. पीयूष कहते हैं कि अगर परीक्षा प्रणाली दूषित है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की साल 2006 की साफ गाइडलाइन है कि ऐसी परीक्षाएं रद्द की जा सकतीं हैं.

पूर्व में हो चुकी परीक्षाओं के लिए दबाव डालना क्या वैधानिक है?

सरकार का कहना है कि वैधानिक रूप से जिन परिक्षाओं को रद्द करना संभव ही नहीं है, उसके लिए छात्रों द्वारा दबाव डालना सही नहीं है. छात्र पीयूष का कहना है कि कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम निर्णय के बाद प्रभावित होगी. सरकार खुद अपनी जांच में देख रही है कि कितनी गड़बड़ी है. ऐसे में सरकार इन तमाम परीक्षा परिणामों को रद्द कर सकती है. पीयूष का कहना है कि सभी छात्र फर्जी नहीं है. लेकिन एक भी फर्जी है तो नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए.

विधानसभा घेराव के दिन भीड़ कैसे हो गई अनियंत्रित?

इस सवाल का जवाब कोर कमेटी के सदस्य रविंद्र पासवान ने दिया. उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को भीड़ थी. छात्रों में आक्रोश था. यह मैटर नहीं करता कि कौन लीड कर रहा था या नहीं कर रहा था. उस दिन सरकार को अपनी नैतिकता निभानी चाहिए थी. अंत में कुछ गड़बड़ जरूर हुई. लेकिन लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी. सरकार को एक संदेश देना चाहिए था. वैसे जिन लोगों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, उनपर कार्रवाई के लिए खुद मंच ने सरकार से आग्रह किया है.

क्या छात्रों के आंदोलन को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है?

इस सवाल पर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं. अब सत्ता पक्ष या सीएम बार-बार क्यों कह रहे हैं कि भाजपा ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया. विधानसभा घेराव में तो सिर्फ छात्र ही थे ना. फिर बार-बार विपक्ष से इसको जोड़ने का क्या मतलब है.

11 अगस्त की रात प्रशासन के आने पर सिर्फ भाजपा के लोग क्यों आए?

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 11 अगस्त की देर रात प्रशासन के लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे. कोर कमेटी के बजाए अन्य छात्रों से बात कर रहे थे. इनकी मंशा क्या थी यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन छात्र खौफ में थे. रही बात भाजपा नेताओं के आने की तो कोर कमेटी के स्तर से किसी को नहीं बुलाया गया था.

एक कैंपस में दो मंच का क्या है मतलब, कौन-कौन से सेलिब्रिटी ने की है बात?

रविंद्र पासवान ने कहा कि रिफॉर्म मंच से राहुल गांधी ने बात की थी. आंदोलन को समर्थन दिया था. सीजेपी के अभिजीत दीपके ने भी फोन पर बात की थी. इस कैंपस में दो मंच जरूर बना है. दूसरे मंच के लोग भी छात्रहित में ही आवाज उठा रहे हैं. उनका हम सम्मान करते हैं. हम लोगों को बताना था कि हम राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं. इसलिए अपना अलग मंच बनाया.

टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाएं क्यों होनी चाहिए रद्द? सीबाई जांच ही एकमात्र विकल्प क्यों?

यह मांग प्रूफ पर आधारित है. छात्र नेता रविंद्र पासवान का कहना है कि 11वीं-13वीं जेपीएससी पर भी दाग लग चुका है. इस परीक्षा में खाली ओएमआर वाले का रिजल्ट निकल गया. अब कैसे मानें कि टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाएं सही तरीके से हुई हैं. जेएसएससी-सीजीएल मामले को लेकर कोर्ट तक गए. लेकिन राज्य की जांच एजेंसियों ने साक्ष्य छिपाकर कोर्ट में हराने का काम किया. अब तो सारी परतें खुलने लगी हैं. सीआईडी की केस डायरी में साफ है कि नेपाल में प्रश्न पत्र मिला था. अब सरकार कह रही है कि कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट निकला था. ऐसे में रद्द करना संभव नहीं है. लेकिन सरकार कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट देकर बताए कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी. इसकी जांच सीबीआई ही कर सकती है. क्योंकि सीआईडी पर अब भरोसा नहीं है.

कब तक चलेगा यह आंदोलन?

छात्र नेता रविंद्र पासवान का कहना है कि हम आंदोलन को लंबा खिंचना नहीं चाहते. कुछ दिन में स्वतंत्रता दिवस है. इस दिन छात्र सड़क पर रहेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा. सीएम को छात्रों से वार्ता करनी चाहिए. छात्र बताएंगे कि सीबीआई जांच और परीक्षाओं को रद्द करना क्यों जरूरी है.

सरकार की कमेटी से बातचीत का हल नहीं निकला, अब छात्र क्या चाहते हैं?

इस सवाल के जवाब में कोर कमेटी सदस्य पीयूष ने दो टूक कहा कि अब जो बात होगी, सीएम से होगी. सीएम हमारे गार्जियन हैं. गार्जियन से बात करना हठधर्मिता कैसे हो सकती है. उनसे भावनात्मक जुड़ाव है. अब उनसे ही बात होगी. हम सभी छात्र तकलीफ में हैं.

क्या छात्रों का यह आंदोलन राजनीतिक रूप लेने लगा है?

पीयूष कुमार का कहना है कि आंदोलन को कमजोर करने की साजिश जरूर हो रही है. लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं. छात्रों ने विधानसभा मार्च के दिन दिखा दिया है. एक दिन का ब्रेक हो गया था. छात्र अपने घर चले गये थे. कल से यहां फिर वहीं चहल पहल शुरू हो जाएगी. सरकार कह रही है कि छात्रों की लिस्ट बहुत लंबी है. लेकिन सरकार यह क्यों नहीं जानना चाह रही है कि लिस्ट इतनी लंबी क्यों है. नौकरी घोटाला में शामिल अभय तिवारी सीधे तौर पर सीजीएल में रैंकर है. इसके अलावा उसने पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसी परीक्षाओं में शामिल रहा है. लेकिन सरकार इन परीक्षाओं की जांच कराने को भी तैयार नहीं है.

मांगों की लंबी फेहरिस्त आंदोलन की अवधि को किस तरह प्रभावित कर सकती है?

छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि हमारे प्रेरणाश्रोत दिशोम गुरु हैं. उन्होंने ही अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है. उन्होंने हक के लिए अड़ना सिखाया है. सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को हमारा नैतिक समर्थन करना चाहिए. उन्हें कहना चाहिए कि छात्रों की मांग जायज है.

प्रदर्शन स्थल की मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं छात्र?

पीयूष का कहना है कि छात्र टीम बनाकर पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं. मंच पर कई छात्राएं भी हैं. सभी की सुरक्षा हमलोग खुद सुनिश्चित कर रहे हैं. प्रशासन के स्तर पर भी साफ-सफाई का विशेष इंतजाम किया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या अपील करना चाहेंगे?

इस सवाल पर पीयूष का दर्द छलक उठा. उन्होंने बड़ी सादगी से हाथ जोड़कर सीएम से एक अपील की. कहा कि “छात्रों का दर्द समझिए भैया. मांगे मानिए हमारी. हम कल से लाइब्रेरी में दिखेंगे या खेतों में होंगे. एकबार हमसे संवाद कीजिए. हम आपसे बात करना चाहते हैं. आप हमारे मुखिया हैं. हम अपना दर्द आपको बताना चाहते हैं. हमसे बात कीजिए.“

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Last Updated : August 13, 2026 at 1:46 PM IST

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