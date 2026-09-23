गयाजी जाने से पहले पुनपुन नदी पर क्यों किया जाता है पहला पिंडदान? जानिए पौराणिक इतिहास
गयाजी से पहले पुनपुन नदी पर पिंडदान क्यों किया जाता है. इसे मोक्ष का प्रथम द्वार क्यों कहा जाता है? रिपोर्ट - शशि तुलस्यान
Published : September 23, 2026 at 5:55 PM IST
पटना: बिहार के गयाजी में 25 सितंबर से पितृपक्ष मेला की शुरुआत हो रही है. यह मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा. इन 17 दिनों तक देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री आते हैं. वे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गयाजी में पिंडदान करते हैं. पुराणों में गयाजी को मोक्ष की धरती कहा गया है. यहां पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है.
मोक्ष का प्रथम द्वार
लेकिन, गयाजी से पहले एक और स्थान है. यहां सबसे पहले पिंडदान करना होता है. पुराणों में इस जगह का जिक्र है. इस जगह को मोक्ष का प्रथम द्वार कहा जाता है. इसका जिक्र गयाजी में स्थित विष्णुपद वैदिक पाठशाला के राजा आचार्य भी करते हैं.
राजा आचार्य के अनुसार गयाजी तीर्थ समस्त विश्व में एक ऐसा स्थान है, जहां परिवार के सदस्य पिंडदान करते हैं तो उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. गयाजी में पूरे वर्ष पिंडदान किया जाता है. लेकिन पितृपक्ष में इसका खास महत्व है. गयाजी में लगभग 45-48 तीर्थ वेदियां हैं.
"गयाजी में आकर विभिन्न तीर्थ वेदियों में आकर पिंडदान का विधान है. सर्व प्रथम जो तीर्थयात्री अपने पितरों के लिए गयाजी पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं, वे सबसे पहले प्रथम दिन पुन: पुन: नदी (पुनपुन) में पिंडदान करने, ऐसा विधान है. पुनपुन नदी को मोक्ष का प्रथम द्वार कहा गया है." -राजा आचार्य, विष्णुपद वैदिक पाठशाला
पुनपुन नदी का इतिहास
पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है. यह बिहार में पटना के फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है. शास्त्रों की बात करें तो पुनपुन में श्राद्ध कराने वाले पांडा समिति के सचिव रिंकू पांडे ने बताया कि पद्म पुराण में भी आदि गंगा पुनपुन का उल्लेख है.
च्यवन ऋषि की पौराणिक कथा
रिंकू पांडे बताते हैं कि इसके पीछे पौराणिक कथा है. महर्षि च्यवन हिंदू धर्म के एक महान और प्राचीन महर्षि थे. उनका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है. च्यवन ऋषि ने ब्रह्मदेव से पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों को मोक्ष कैसे मिलेगा. इस पर ब्रह्मदेव ने तपस्या करने को कहा. च्यवन ऋषि झारखंड के पलामू के जंगल में घोर तपस्या में लीन हो गए.
पुनपुन नदी का नामकरण
घने जंगल में तपस्या के दौरान जल नहीं मिला. तब ऋषि ने अपने पसीने को कमंडल में इकट्ठा करना शुरू किया. लेकिन कमंडल बार-बार गिर जाता था. तभी उनके मुख से निकला 'पुनः पुनः' यानी बार-बार कमंडल से पानी गिरना. इसी धारा का नाम पुनपुन नदी पड़ा.
शास्त्रों में पुनपुन का महत्व
शास्त्रों में श्लोक है, "पुनः पुनीते विख्यात: पृतनाम मोक्ष्दायम" अर्थात इस नदी पर पिंडदान करने से मोक्ष मिलता है. ब्रह्मदेव ने आकाश से जलधारा प्रकट कर इसे आदि गंगा का नाम दिया. भागीरथी गंगा को राजा भागीरथ लाए थे. जबकि पुनपुन आदिकाल से प्रवाहित है. इसलिए इसका महत्व अधिक है.
"पद्म पुराण में भी आदि गंगा पुनपुन का उल्लेख है. गया से पहले यहां तर्पण करना शास्त्र सम्मत है. गरुड़ पुराण के अनुसार पुनपुन नदी भगवान ब्रह्मदेव द्वारा प्रदत्त और महर्षि चवन्य की तपस्या से उद्गम हुआ है जिसे मोक्ष दाहिनी के रूप में जानते हैं. पुनपुन घाट को प्रथम पिंडदार द्वारा माना जाता है." -रिंकू पांडे, पांडा समिति के सचिव
मोक्ष का प्रथम द्वार के पीछे की कथा
पुनपुन प्रथम द्वार क्यों है, इसको लेकर सनातन धर्म के जानकार स्थानीय सुभाष कुमार कहते हैं कि इसके पीछे त्रेतायुग की कथा है. पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्रीराम अपने पूर्वजों का पिंडदान सबसे पहले इसी नदी के तट पर किए थे. इसके बाद वे गयाजी गए थे. इसलिए इसे मोक्ष का प्रथम द्वार कहा जाता है. गयाजी से पहले यहां पिंडदान करने का विधान है.
"पुनपुन घाट का काफी महत्व है. यहां कभी भगवान श्रीराम ने आकर भी अपना पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड का तर्पण किया था. तब से इस घाट का बहुत महत्व है." -सुभाष कुमार, स्थानीय
प्रशासन की तैयारियां
25 सितंबर से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है. ऐसे में यहां पिंडदानियों की भीड़ उमड़ेगी. इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाएगा. मसौढ़ी के अनुमंडल पदाधिकारी धनराज कुमार खुद पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी को देख रहे हैं.
"पुनपुन घाट के विशेष महत्व को देखते हुए प्रत्येक साल जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है. सभी तैयारियां जोर-जोर से की जा रही है. 25 सितंबर से पितृपक्ष मेला का शुभारंभ किया जाएगा." -धनराज कुमार, एसडीएम, मसौढ़ी
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