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मौत से पहले खुद का पिंडदान, विश्व का इकलौता मंदिर जहां 'प्रेत योनि' में चला जाता है जीवित इंसान

गयाजी के जनार्दन मंदिर में जीवित लोग खुद का पिंडदान करते हैं. इसके व्यक्ति जीते-जी प्रेत योनि में चला जाता है. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

Pitru Paksha Mela 2026
क्या होता है आत्म पिंडदान? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 4:49 PM IST

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गयाजी: सनातन धर्म में पिंडदान पूर्वजों और पितरों से जुड़ा है. मृत्यु के पश्चात पिंडदान की परंपरा सतयुग से चली आ रही है. लेकिन, पिंडदान को लेकर सनातन धर्म में एक अनोखी परंपरा भी है जो प्राचीन काल से चली आ रही है. यह परंपरा जीवित व्यक्ति द्वारा खुद का पिंडदान करने की है. गयाजी धाम में वर्तमान में मौजूद 45 वेदियों में एक ऐसा पिंडवेदी मंदिर है, जहां पितरों के लिए नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है.

क्या कोई व्यक्ति खुद का पिंडदान कर सकता है?

हां, सनातन धर्म में गयाजी की धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां, कोई भी व्यक्ति खुद का पिंडदान कर सकता है. इस परंपरा का सबसे विस्मयकारी पहलू यह है कि यहां पिंडदान करने के बाद व्यक्ति जीते-जी प्रेत योनि में चला जाता है. सामान्य रूप से प्रेत योनि एक ऐसी योनि है, जहां जाने के लिए मनुष्य का मरना जरूरी होता है. मगर इस अनोखे विधान को पूरा करते ही व्यक्ति जीवित रहते हुए तकनीकी रूप से प्रेत योनि में चला जाता है.

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गयाजी में पिंडदान (ETV Bharat)

जीते-जी प्रेत योनि में जाने का क्या है राज?

गयाजी में जनार्दन स्वामी मंदिर के पुजारी प्रभाकर कुमार गिरी इस प्रेत योनि का खुलासा करते हुए बताते हैं कि, जो जीवित रहते हुए अपना आत्म पिंडदान कर देता है, उसे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से मृत मान लिया जाता है. उसका नाता इस संसार के जीवित इंसानों से पूरी तरह टूट जाता है. वह जीते-जी एक मुक्त आत्मा की तरह प्रेत योनि की स्थिति में आ जाता है. इस प्रक्रिया को बहुत ही गंभीर और अंतिम मार्ग माना गया है.

कहां होता है आत्म पिंडदान

विश्व में गयाजी को मोक्ष भूमि के रूप में प्रसिद्धि है. यहां सतयुग काल से पिंडदान की परंपरा रही है. भगवान विष्णु की धरती गयाजी में पिंडदान पूर्वजों और पितरों के मोक्ष की कामना के निमित्त किए जाने की परंपरा है. लेकिन, इन्हीं वेदियों के बीच भगवान विष्णु जनार्दन स्वामी का मंदिर पूरे विश्व में इकलौता ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि जीवित इंसान के लिए पिंडदान किया जाता है.

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जनार्दन स्वामी मंदिर (ETV Bharat)

"पूरे विश्व में गयाजी का जनार्दन मंदिर ही एक ऐसा पिंडवेदी मंदिर है, जहां जीवित लोगों द्वारा खुद का पिंडदान किया जाता है. जीवित लोग यहां खुद का पिंडदान करने आते हैं. जिस तरह से किसी वंशज के द्वारा पूर्वजों और पितरों के निमित्त पिंडदान उनकी मोक्ष की कामना के निमित्त किया जाता है, उसी तरह यहां जनार्दन मंदिर में जीवित लोगों के द्वारा खुद का पिंडदान किया जाता है." -प्रभाकर गिरी, पुजारी, जनार्दन स्वामी मंदिर

कहां है यह मंदिर?

गयाजी में प्राचीन काल में करीब 300 से अधिक वेदियां हुआ करती थीं. समय चक्र के साथ वर्तमान में केवल 45 वेदियां बची हैं. इन 45 वेदियों में से एक भगवान जनार्दन स्वामी का यह मंदिर गयाजी के भस्मकूट पर्वत पर स्थित है. यहीं पर शक्तिपीठ मां मंगला गौरी का भी मंदिर है. जनार्दन स्वामी के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहां भगवान विष्णु बाल रूप में हैं. सतयुग से भगवान जनार्दन की यहां प्रतिमा है. इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है. हजारों वर्ष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता आ रहा है. कई राजा-महाराजा आए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया. राजा मानसिंह के द्वारा भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था.

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जनार्दन स्वामी की प्रतिमा (ETV Bharat)

इसी मंदिर के मुख्य गेट पर अष्टधातु की प्रतिमा है जो माता लक्ष्मी की है. मंदिर के मुख्य गेट के पायों पर विभिन्न भाषाओं में लिखा संदेश है. इस लिखावट को आज तक कोई भी समझ नहीं सका. यह राजा-महाराजा के द्वारा लिखा गया बताया जाता है. हालांकि आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया.

क्या है पिंडदान के पीछे का कारण

प्रभाकर गिरी बताते हैं कि, इस आत्म पिंडदान का मूल उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को भटकना न पड़े. उसे तुरंत शांति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके. जो लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं या जिन्हें मृत्यु के बाद सद्गति की चिंता होती है, वे अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना के उद्देश्य से जिंदा अवस्था में ही भगवान जनार्दन के मंदिर में आत्म पिंडदान का कर्मकांड करने आते हैं.

"इसमें कई साधु-संत होते हैं, जो संसार से मोह-माया त्याग देते हैं. इसके अलावा कई ऐसे लोग आते हैं जो नि:संतान हैं, या फिर उन्हें संतान ने परिवार से निकाल दिया हो. या फिर अपनी संतान पर भरोसा नहीं है कि उनके मरने के बाद संतान उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करेगी. ऐसे व्यक्ति खुद इस मंदिर में आकर अपना पिंडदान करते हैं." -प्रभाकर गिरी, पुजारी, जनार्दन स्वामी मंदिर

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जनार्दन स्वामी मंदिर के पुजारी प्रभाकर गिरी (ETV Bharat)

कैसे होता है पिंडदान?

आचार्य राजा आचार्य बताते हैं कि आत्म पिंडदान का कर्मकांड वैसे तो एक दिवसीय भी संभव है, लेकिन विधिवत तरीके से तीन दिनों में इसे संपन्न किया जाता है.

  • पहला दिन: प्रायश्चित और संकल्प, इस दिन व्यक्ति को वैष्णव बनाया जाता है.
  • दूसरा दिन: भगवान जनार्दन का अभिषेक, दही और चावल मिश्रित पिंडदान भगवान जनार्दन के हाथ में देना
  • तीसरा दिन: भगवान गदाधर की महापूजा और अभिषेक करना

भगवान जनार्दन बनते हैं संतान

रामाचार्य मंत्रालय वैदिक पाठशाला के राजा आचार्य बताते हैं कि, जनार्दन स्वामी के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहां भगवान विष्णु बाल रूप में हैं. जो भी व्यक्ति यहां आता है, भगवान विष्णु अपने जनार्दन रूप में दाहिने हाथ से पिंड को ग्रहण करते हैं. इस अनुष्ठान के दौरान भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के पुत्र या संतान की भूमिका में आ जाते हैं. वे अपने हाथ से पिंड स्वीकार करके उस व्यक्ति को अपना वंशज होने का अधिकार देते हैं.

पिंडदान के नियम

इस आत्म पिंडदान के नियम बेहद कड़े और अनुशासन से बंधे हैं. तीन दिनों के इस अनुष्ठान में शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होता है. पहले दिन संकल्प और वैष्णव बनने के बाद दूसरे दिन का मुख्य पिंडदान होता है. तीसरे दिन महापूजा के बाद यह क्रिया पूरी मानी जाती है. सबसे बड़ा नियम यह है कि इस पिंडदान को करने के बाद व्यक्ति के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है और वह सांसारिक रीति-रिवाजों से मुक्त हो जाता है.

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पिंडदान की सामग्री

पुजारी प्रभाकर कुमार गिरी बताते हैं कि इस विशेष आत्म पिंडदान में लगने वाली सामग्री सामान्य श्राद्ध से अलग होती है. आत्म पिंडदान में मुख्य रूप से अक्षत (चावल), दही और केला का उपयोग किया जाता है. इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें तिल का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है. अक्षत, दही और केला का ही पिंड बनाया जाता है.

पिंडदान करते समय क्या बोलना चाहिए?

आचार्य राजा आचार्य के अनुसार, दूसरे दिन जब दही और चावल मिश्रित पिंड भगवान जनार्दन के हाथ में दिया जाता है, तो आत्म पिंडदान करने वाले के द्वारा एक विशेष मंत्र या वाक्य कहा जाना चाहिए. व्यक्ति को कहना चाहिए कि "भगवान आप हमारी गति हैं और हमारे मरणोपरांत आप ही के द्वारा हमारी मुक्ति होगी. आपको पुत्र रूप में यह कार्य सौंप रहा हूं कि आप मेरा उद्धार करेंगे."

"भगवान जनार्दन स्वामी के मंदिर में वैसे लोग आते हैं जो घर से विमुख हो चुके हैं. या फिर जिन्हें जिंदा रहते अपने पुत्र पर भरोसा नहीं है कि उनके देह त्यागने के बाद वह उनका पिंडदान कर सकेगा. इस तरह के घर-गृहस्थी से जुड़े लोग भी जीवित अवस्था में आकर पिंडदान का कर्मकांड करते हैं. इसके अलावा साधु-सन्यासी और वैरागी भी अपना पिंडदान इसी मंदिर में करते हैं." - राजा आचार्य, रामाचार्य मंत्रालय वैदिक पाठशाला

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जनार्दन स्वामी की प्रतिमा (ETV Bharat)

पिंडदान करने वाले व्यक्ति के लिए वर्जित काम

जनार्दन मंदिर के पुजारी प्रभाकर कुमार गिरी बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्म पिंडदान करता है, वह धार्मिक मान्यता के अनुसार जीते-जी प्रेत योनि में चला जाता है. ऐसे में वह भविष्य में कभी भी किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य का हिस्सा नहीं बन सकता. यह धार्मिक मान्यता बहुत ही पक्की है.

इसके अनुसार वह व्यक्ति समाज के लिए अन्नदान कर सकता है और भंडारा करवा सकता है. किंतु वह अपने परिवार या समाज के किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी-विवाह, पूजा-पाठ, मुंडन, जनेऊ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकता है. उसके लिए सभी मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित हो जाते हैं.

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