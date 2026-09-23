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गया जी में पिंडदान क्यों जरूरी? जानें भगवान विष्णु और गयासुर से जुड़ी कहानी

गयाजी को मोक्ष की पावन धरती क्यों कहा जाता है. यहा पिंडदान करना क्यों जरूरी है? क्या है इसके पीछे की कहानी? रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

Pitru Paksha Fair 2026
गयाजी धाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 7:06 AM IST

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गयाजी: देश-दुनिया में बिहार के गयाजी की मोक्ष नगरी के रूप में प्रसिद्धि है. यहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है. यहां हर साल पितृपक्ष मेला लगता है. जिसमें देश के कोने-कोने के अलावा विदेश से भी लाखों तीर्थयात्री आते हैं. पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गयाजी में पिंडदान करते हैं.

गयाजी का पौराणिक इतिहास

पिंडदान क्या है? यह क्यों जरूरी है और इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले इसके पीछे का इतिहास जानना जरूरी है. आखिर गयाजी को मोक्ष की धरती क्यों कहा गया है? दरअसल, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है. यह कथा सतयुग से जुड़ी है.

विष्णुपद के पंडित राजा आचार्य (ETV Bharat)

असुर गयासुर से जुड़ा है इतिहास

गयाजीधाम के गयापाल पंडा महेश लाल गुप्त बताते हैं कि, सतयुग में गयासुर नामक एक असुर (राक्षस) था. असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद वह धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था. उसने एक बार कोलाहल पर्वत पर जाकर तपस्या शुरू की. पौराणिक ग्रंथों और महाभारत में वर्णित यह एक सचेतन पर्वत है. वहां उसने एक पैर पर खड़ा होकर वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की.

भगवान विष्णु का दर्शन

गयासुर की तपस्या में इतनी तेज थी कि उससे तीनों लोक जलने लगे. इंद्र सहित कई देवता इससे घबरा गए. देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के सामने प्रकट हुए. उन्होंने कहा कि "मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ. मुझसे वर मांगो." भगवान विष्णु को सामने देख गयासुर ने प्रार्थना की.

भगवान विष्णु का वरदान

गयासुर ने कहा, "प्रभु! मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि इसे जो जीव देखे या छू ले, वह पवित्र हो जाए. मेरा नाम भी स्मरण करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं. वह सीधे बैकुंठ (स्वर्ग) को प्राप्त करे." गयासुर का वरदान सुनते ही भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया. उस समय से गयासुर का शरीर पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र हो गया.

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गयाजी धाम (ETV Bharat)

"गयासुर को वरदान मिलते ही एक नई स्थिति पैदा हो गई. बड़े से बड़ा पापी, दुराचारी और अपराधी गयासुर का दर्शन कर स्वर्ग जाने लगा. उसे छूने मात्र से लोग मुक्त होने लगे. इस प्रक्रिया के कारण यमपुरी यानी नरक पूरी तरह खाली होने लगा. धरती से सारे लोग स्वर्ग जाने लगे. धर्म और अधर्म का अंतर मिटने लगा. सभी को अपने पाप से मुक्ति मिलने लगी." -महेश लाल गुप्त, गयापाल पंडा

सृष्टि का चक्र बिगड़ना

महेश लाल गुप्त बताते हैं कि, इससे सृष्टि का चक्र बिगड़ने लगा. ऐसा होता देख यमराज, इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए. सभी देवताओं की बात सुनकर समाधान के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए. समस्या बताने के बाद भगवान विष्णु ने एक लीला रची. इससे गयासुर के इस वरदान का तोड़ निकाला जा सके.

भगवान विष्णु की योजना

भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को योजना बताई. इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास गए. उन्होंने कहा, "हे असुरराज गयासुर, मुझे सृष्टि के कल्याण के लिए एक महान यज्ञ करना है. इसके लिए मुझे पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिला, जो शुद्ध और पवित्र हो. तुम्हारे शरीर से पवित्र इस धरती पर कुछ नहीं है. इसलिए क्या तुम अपना शरीर यज्ञ के लिए दान दोगे?"

गयासुर की दयालुता

गयासुर दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था. उसने बिना कुछ सोचे-समझे सृष्टि के कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर दिया. वह फल्गु नदी के किनारे उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके पीठ के बल लेट गया. ब्रह्मा जी ने उसकी पीठ पर यज्ञवेदी सजाई. इसके बाद ऋषियों के साथ महायज्ञ शुरू किया.

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गयाजी धाम विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat)

यज्ञ के बीच में गयासुर का शरीर हिलने लगा. यज्ञ बाधित न हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा. यमलोक से एक विशाल पत्थर मंगवाकर गयासुर की छाती और सिर पर रख दिया गया. इस पत्थर को धर्मशिला पत्थर कहा जाता है. विशाल शिला रखने के बावजूद गयासुर का हिलना बंद नहीं हुआ. इसके बाद भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए. उन्होंने दिव्य रूप धारण कर अपने दाएं पैर से शिला को दबा दिया.

गयासुर के नाम पर पड़ा गयाजी धाम

भगवान विष्णु के पैर पड़ते ही गयासुर शांत हो गया. आज उसी स्थान पर विष्णुपद मंदिर बना है. यहां भगवान विष्णु का 40 सेंटीमीटर लंबा चरण चिह्न है. गयासुर के इस महान त्याग को देखकर सभी देवता काफी प्रसन्न हुए. उन्होंने गयासुर से अंतिम इच्छा पूछा. तब गयासुर ने दो वरदान मांगे.

पहला वरदान यह था कि जहां यज्ञ हुआ, वह क्षेत्र हमेशा के लिए पवित्र हो जाए. आज उसी क्षेत्र को गयाजी या गयाधाम कहा जाता है. दूसरा वरदान यह था कि इस भूमि पर आकर जो अपने पितरों (पूर्वजों) का पिंडदान, श्राद्धकर्म और तर्पण करेगा, उसके पितरों को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी. वह मोक्ष को प्राप्त होगा. उसके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे.

"भगवान विष्णु ने आशीर्वाद में कहा कि यहां पिंडदान करने वालों के 7 कुलों के पितरों का उद्धार होगा. यहां स्वयं विष्णु पितृदेवता के रूप में वास करेंगे. इस तरह गयाजी हमेशा के लिए सनातन धर्म के लिए मोक्ष नगरी बन गया. यह पंचकोशिका क्षेत्र है. इसमें सभी तीर्थों का आवाहन है." -महेश लाल गुप्त, गयापाल पंडा

गयाजी में सभी तीर्थों का आह्वान

ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके यहां पर सभी तीर्थों का आह्वान किया था. उन्होंने यहां के 14 गोत्री गयापाल ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया. इस गया श्राद्ध के पश्चात उन्हें आशीर्वाद देने का वरदान मिला है. यह परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है. इसलिए गयाजी में पिंडदान जरूरी है. यहां स्वंय भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान हैं.

रामायण और महाभारत काल के साक्ष्य

त्रेतायुग में वनवास के दौरान भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण यहां आए थे. उन्होंने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए फल्गु नदी किनारे पिंडदान किया था. द्वापर युग में महाभारत में मारे गए सगे-संबंधियों के लिए युधिष्ठिर यहां आए थे. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की सलाह पर मगध क्षेत्र गयाजी में आकर पिंडदान किया था. यहां पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी ने आकर पिंडदान किया था. इसलिए गयाजी में पिंडदान की परंपरा आदि काल से ही रही है.

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गयाजी धाम विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat)

विश्व प्रसिद्ध गया तीर्थ

विष्णुपद के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि गया तीर्थ इस विश्व में ऐसा उच्चतम स्थान है, जहां पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. अगर इस क्षेत्र में उनके परिवार के पुत्र इत्यादि आकर श्रद्धा सुमन से पिंड अर्पित करते हैं, तो उनके पितरों का कल्याण होता. विश्व के कई देशों और संपूर्ण भारतवर्ष से गया आकर पिंडदानी श्राद्ध-पिंडदान का कर्मकांड करते हैं.

पिंडदान की अवधियां

पिंडदान करने की विधियां भी अलग-अलग हैं. तीर्थयात्रियों को गयाजी में कुछ दिन रुककर श्राद्ध करना चाहिए. गयाजी में कम से कम लगभग 45 से 48 वेदियां हैं. इन स्थानों पर पिंडदान और तर्पण इत्यादि होता है. कई लोग एक दिवसीय अथवा तीन दिवसीय, पांच दिवसीय, आठ दिवसीय या 17 दिवसीय श्राद्ध करते हैं.

"प्रत्येक वर्ष महालया पक्ष आता है, जिसमें सूर्य कन्या राशि में आते हैं, उसे महालया को पितृपक्ष कहते हैं, जो कि इस बार 25 सितंबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर तक यह महालया पक्ष चलेगा. इसे 17 दिन का श्राद्ध कहा जाता है." -राजा आचार्य, रामाचार्य वैदिक पाठशाला, विष्णुपद गयाजी

पुनपुन नदी से शुरुआत

भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी से प्रारंभ होकर यह आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक चलता है. इसे महालया पक्ष कहा जाता है. गया में आकर विभिन्न तीर्थ वेदियों में पिंड प्रदान किया जाता है. सर्वप्रथम जो भी तीर्थयात्री गयाजी आ रहे हैं, वे प्रथम दिन पुनपुन नदी में जाकर पिंडदान करेंगे.

पिंडदान और सुफल की परंपरा

पिंड प्रदान में जो सामग्रियां लगती हैं, उनमें चावल का चूर्ण, हल्दी, पुष्प, धूप, तिल, चावल और जौ इत्यादि शामिल हैं. पिंड प्रदान करना ही गया श्राद्ध कहलाता है. पिंडदान का कर्मकांड गयापाल पंडा से आदेश लेकर शुरू होता है. इसके बाद उन्हीं से सुफल प्राप्त कर इसे समाप्त किया जाता है.

पितरों की प्रसन्नता और आगमन

राजा आचार्य बताते हैं कि जो पितर अतृप्त रहते हैं, वे अपने वंशज को परेशान करते हैं. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पूर्वज उन पर प्रेत रूप में आ गए हैं. पिंडदान के बाद उन्हें मुक्ति मिलती है और वे अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं. इसी प्रकार दूसरे पहलू में कहें, तो पुत्र यदि गया यात्रा करता है, तो पितर संतुष्ट हो जाते हैं. वे नृत्य करने लगते हैं.

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गयाजी धाम (ETV Bharat)

"पुत्र के गया जी आने से पहले ही पितर गया जी पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं. वे प्रसन्न हो जाते हैं. पितर के निमित पिंडदान होता है, तो वह अपने वंशज को आशीर्वाद दे जाते हैं.पिंड की भूमिका को सपिंडीकरण कहा जाता है." -राजा आचार्य, रामाचार्य वैदिक पाठशाला, विष्णुपद गयाजी

पिंड के रूप में ही श्राद्ध क्यों?

राजा आचार्य बताते हैं कि पिंड प्रदान पिंड रूप में ही किया जाता है. जब मृत्यु होती है, तो आत्मा पिंड रूप में ही निकलती है. इसीलिए पिंड की भूमिका को सपिंडीकरण श्राद्ध कहते हैं. पिंड को गोल करके ही श्राद्ध किया जाता है. जीव जब गर्भ में आता है, तो पिंड रूप में आता है. मृत्यु भी आती है, तो आत्मा पिंड रूप में निकलती है. वायु पुराण इत्यादि में भी इसका जिक्र है. पिंड चावल के चूर्ण से, आटे से, खोए से, जौ से या बालू से तैयार करके प्रदान किया जा सकता है.

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