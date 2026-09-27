आखिरी मिलन..! 17 साल बाद पिता को मिला मोक्ष, मां से लिपटकर फूट-फूटकर रोया बेटा
गयाजी में पिता का पिंडदान करने आए सुधीर कौशिक मां से लिपट कर खूब रोये. यह दृश्य देख हर कोई भावुक हो गए. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : September 27, 2026 at 8:02 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी में मध्य प्रदेश के भोपाल से पिंडदान करने आये सुधीर कौशिक और सुनीता कौशिक एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे. यह दृश्य काफी दर्दभरा रहा. हर कोई दोनों मां-बेटे को देख रहा था. दोनों काफी समय तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे. सुनीता कौशिक ने ना सूखने वाले आंसू पोछते हुए कहा कि "आज वह अपने पति से हमेशा के लिए बिछड़ गयीं. गयाजी धाम में उनका आखिरी मिलन था. आज के बाद वे कभी नहीं मिल पायेंगी."
साल 2009 में पति का निधन
सुनीता ने बताया कि साल 2009 में उनके पति का देहांत हो गया था. वे काफी बीमार थे. इन वर्षों तक लगा कि पति उनके साथ हैं. लेकिन, विधि का विधान है कि एक ना एक दिन सबको मुक्ति देनी पड़ती है. इसलिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आयीं. रोते-बिलखते मां-बेटे को पंडित जी लगातार सांत्वना दे रहे थे. जिसने भी मां-बेटे को लिपट कर रोते देखा, उनकी आंखें भर आईं.
बेटे ने निभाया पुत्र का धर्म
सुनीता कौशिक ने बताया कि गयाजी धाम से पहले काशी विश्वनाथ और फिर बनारस घाट में भी पिंडदान किया. गयाजी धाम आखिरी जगह थी, जहां सुनीता के बेटे सुधीर कौशिक ने अपने पिता का पिंडदान किया. सुधीर कौशिक ने बेटे होने का फर्ज निभाया.
"मेरे बेटे ने पति का पिंडदान किया. दुख हो रहा है, पति से गयाजी धाम में हमारा आखिरी मिलन था. अब कभी नहीं मिलेंगे. पहले काशी, फिर बनारस और अब गयाजी में पिंडदान कर दिया. यह हमारी आखिरी मुलाकात थी." -सुनीता कौशिक, गोविंद राम कौशिक की पत्नी
पिता के संघर्षों को किया याद
अपने पिता का पिंडदान करने आये सुधीर कौशिक कहते हैं कि "लगभग 17 साल पहले उनके पिता का देहांत हो गया था. तब से सुधीर घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सुधीर ने कहा कि पिता की स्मृतियों को याद कर हम और हमारी मां भावुक हो गए. मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था.
यादों के सहारे जीवन का सफर
मेरे पिता ने पढ़ा-लिखा कर इस लायक बनाया कि आज मैं मेडिसिन फर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं. खुद का मेडिकल स्टोर है, सब कुछ है, लेकिन आज उनके साथ कोई नहीं है तो वो उनके पिता हैं. बस उनकी यादें हमारे साथ हैं. उनकी मौत के 17 साल बाद आज यहां मोक्ष की कामना लेकर आया हूं.
कर्मकांड के दौरान ताजा हुईं यादें
सुधीर बताते हैं कि जब वह कर्मकांड पर बैठे तो लगा कि पिता सामने हैं. उनकी यादें ताजा हो गईं. मन को शांत कर जब एहसास में लीन हुए तो एक अलग भाव था. मेरी मां भी खुद-ब-खुद भावुक हो गईं. मैं उन्हें देख कर अपने जज्बात को नहीं रोक सका. हमने अपने पिता को मुक्ति दे दी. अब वे हमेशा के लिए जन्म-मरण के चक्र से आजाद हो गए.
पुत्र सुधीर कौशिक का कथन
"2009 में मेरे पिता जी का देहांत हो गया था. 17 साल बाद मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए आया. मेरी मां और मेरे लिए यह बहुत ही दुखद पल था." -सुधीर कौशिक, गोविंद राम कौशिक के पुत्र
गयाजी में पिंडदान का विशेष महत्व
दरअसल, गयाजी धाम विश्व के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है. शास्त्रों में पितृपक्ष के समय गयाजी में पिंडदान, श्राद्ध आदि कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर स्थित गयाजी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है. जन्म-मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और पितृ बैकुंठ को प्रस्थान करते हैं.
गरुड़ पुराण में वर्णित महिमा
गरुड़ पुराण में भी गया तीर्थ में पिंडदान करने के लाभ और महत्व को बताया गया है. कहा गया है कि यहां पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है. वे परलोक सिधार कर परमधाम को प्राप्त करते हैं. गयाजी धाम में भारत ही नहीं बल्कि विश्व से तीर्थयात्री अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं. यहां भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विराजमान हैं.
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