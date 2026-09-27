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आखिरी मिलन..! 17 साल बाद पिता को मिला मोक्ष, मां से लिपटकर फूट-फूटकर रोया बेटा

गयाजी में पिंडदान करने आये मध्य प्रदेश का परिवार ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी में मध्य प्रदेश के भोपाल से पिंडदान करने आये सुधीर कौशिक और सुनीता कौशिक एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे. यह दृश्य काफी दर्दभरा रहा. हर कोई दोनों मां-बेटे को देख रहा था. दोनों काफी समय तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे. सुनीता कौशिक ने ना सूखने वाले आंसू पोछते हुए कहा कि "आज वह अपने पति से हमेशा के लिए बिछड़ गयीं. गयाजी धाम में उनका आखिरी मिलन था. आज के बाद वे कभी नहीं मिल पायेंगी."