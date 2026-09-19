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PM मोदी से अंबानी, अमिताभ से हेमा मालिनी, पाकिस्तानी से बांग्लादेशी...सब हैं गयापाल पंडा के क्लाइंट

PM मोदी से अंबानी, अमिताभ से हेमा मालिनी के पूर्वजों का लिस्ट ( ETV Bharat )

"पिछले साल ही संजय दत्त और इस साल 2026 के कुछ महीनों पहले दारा सिंह के पुत्र ने अपने-अपने पिता और पूर्वजों का पिंडदान किया था. यहां उन्हें पिंडदान कर्मकांड की क्रियाओं को दाढ़ी वाले पंडा जी के परिवार ने ही पूरा कराया था. कई फिल्मी दुनिया के लोग भी इनके यजमान हैं. अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के भी यही पुरोहित हैं." -अमरनाथ मेहरवार, गयापाल पंडा

दाढ़ी वाले पंडा जी के नामचीन यजमानों की लंबी-चौड़ी सूची में फिल्मी सितारे भी हैं. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, अक्षय कुमार, गोविंदा, राजकुमार, राकेश रोशन, राज बब्बर, हेमा मालिनी, वैजयंतीमाला, अनूप जलोटा, दारा सिंह जैसे कई बड़े फिल्मी सितारों के ये पुरोहित हैं.

फिल्मी स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर हेमा मालिनी और विश्व के किसी भी देश के लोगों के लिए अलग-अलग पंडा हैं, और वही पंडा पिंडदान करा सकता है. अभिनेताओं में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, साउथ सुपरस्टार कीचा सुदीप, महाभारत में दुर्योधन का अभिनय करने वाले पुनीत इस्सर समेत कई सेलिब्रिटी अपने पूर्वजों का पिंडदान कर चुके हैं.

"अनिल अंबानी ने अपने पूर्वजों का नाम बहीखातों में देखा था और उन्होंने यहां के पंडा समाज की इस व्यवस्था की सराहना भी की थी. अमरीका में एक बड़े उद्योगपति भरत शाह हैं, वह भी कई बार अमरीका से यहां आए थे और पिंडदान किया था. हालांकि भरत शाह की मृत्यु हो चुकी है." -शंभू लाल बिट्ठल, गयापाल पंडा

शंभू लाल बिट्ठल बताते हैं कि पिछले साल ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पितरों की मोक्ष की कामना लेकर अलग-अलग समय में गयाजी आए थे और यहां पिंडदान किया था. शंभू लाल बिट्ठल और उनके परिवार के लोग ही इन बड़े उद्योगपतियों के पुरोहित हैं.

गयाजी में अपने परिवार के साथ गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी (ETV Bharat)

उद्योगपतियों में गौतम अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी, मुकेश अंबानी समेत कई उद्योगपतियों के साथ विदेशों से कई हस्तियां गयाजी में पिंडदान कर चुकी हैं. शंभू लाल बिट्ठल का परिवार हाथी वाले पंडा जी के नाम से प्रसिद्ध है. इस परिवार के पंडा जी सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही पुरोहित नहीं हैं, बल्कि वह मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के भी पुरोहित हैं.

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के पुरोहित मणी लाल बारीक हैं. मणी लाल बारीक बताते हैं कि हर साल बड़े लोगों के घर के भी सदस्य पितृपक्ष मेले में आते रहे हैं. इस साल उनके यजमान जेपी नड्डा की पत्नी और परिवार के आने की सूचना है. जेपी नड्डा के परिवार के लोगों ने इसके लिए उनसे संपर्क भी किया है. इसके अलावा कई और बड़े नेताओं के भी ये पुरोहित हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, भूपेश बघेल, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, भैरव सिंह शेखावत, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल हैं.

कैथी भाषा में वह दर्ज था. उन्हें पढ़कर भी सुनाया गया था. उन्होंने तब पहचान करते हुए हमारे बहीखाते में अपने वक्तव्य भी दर्ज किए थे. उनका लिखा हुआ वक्तव्य हमारे पास मौजूद है. शंभू लाल बिट्ठल उसको दिखाते हुए कहते हैं कि यहां जो भी आए हैं उनके नाम-पता दर्ज हैं.

शंभू लाल बिट्ठल बताते हैं कि देश के वर्तमान गृह मंत्री कई बार यहां पिंडदान के लिए आ चुके हैं. उन पर पितृ दोष था, इसलिए यहां आकर पिंडदान कर्मकांड करके उससे मुक्त हुए थे. गृह मंत्री अमित शाह जब यहां आए थे तब उन्होंने हमारे बहीखातों में दर्ज अपने पूर्वजों के नाम को देखा था.

"प्रधानमंत्री ने तो खुद गयाजी आकर पितरों का पिंडदान नहीं किया है, लेकिन गांव-घर से लोग आते रहते हैं. हमारी पंजी रजिस्टर में दर्ज उनके पूर्वज कौन हैं, यह जब प्रधानमंत्री आएंगे या उनके कोई रिश्तेदार, गांव-घर का व्यक्ति आता है, तब वही पहचान करेगा. 300-400 साल पूर्व भी कोई आया होगा तो उनके पूर्वजों का नाम निश्चित रूप से होगा." -शंभू लाल बिट्ठल, गयापाल पंडा

शंभू लाल बिट्ठल कहते हैं कि हम पुरोहित हैं. हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी इस कार्य को संभालेगी. हमारे परदादा श्याम लाल बिट्ठल थे, उन्हीं का नाम यजमानों के क्षेत्र में चलता है. श्याम लाल बिट्ठल के वंशजों के बहीखातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वजों का भी नाम दर्ज है.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, आनंदीबेन पटेल समेत गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री के पुरोहित शंभू लाल बिट्ठल और उनके परिवार के लोग हैं. बिट्ठल परिवार के ही सदस्य जिन्हें हाथी वाले पंडा जी भी कहा जाता है, वही गुजरात के आम लोगों से लेकर बड़ी और नामचीन हस्तियों को पिंडदान की अनुमति और आशीर्वाद देंगे.

दाढ़ी वाले पंडा जी सिर्फ मोतीलाल नेहरू वंश के ही पुरोहित नहीं हैं बल्कि और कई बड़े नेताओं के भी हैं. इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पुरोहित हैं. अमरनाथ मेहरवार बताते हैं कि उनके भी पूर्वजों के नाम बहीखातों में दर्ज हैं. इनके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा, ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह, अरुण जेटली, अजीत डोभाल के भी दाढ़ी वाले पंडा जी ही पुरोहित हैं और भी कई नेता हैं, जिनके पूर्वजों के नाम दर्ज हैं यानी कि उनके पुरोहित हैं.

"इस बात का जिक्र पंडा पोथी में दर्ज है. मोतीलाल नेहरू के बाद कौन पिंडदान करने आया वो अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरी बहीखातों को खंगालना पड़ेगा. मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहां पिंडदान करने के रिकॉर्ड के अनुसार नेहरू वंश के भी दाढ़ी वाले पंडा जी का परिवार ही पुरोहित है. क्योंकि स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने खुद आकर यहां पिंडदान किया था." -हीरा नाथ मेहरवार, दाढ़ी वाले पंडा के वंशज

नेहरू वंश के पुरोहित दाढ़ी वाले पंडा जी हैं. भोला नाथ दाढ़ी वाले पंडा के वंशज हीरा नाथ मेहरवार और उनके परिवार के लोग नेहरू परिवार के पुरोहित हैं. हीरा नाथ मेहरवार के भतीजा अमरनाथ मेहरवार बताते हैं कि दाढ़ी वाले पंडा जी के अधीन कई स्टेट और नामचीन घराने रहे हैं और अब भी हैं. उनके बहीखातों में नेहरू परिवार में यहां उनके पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा आकर पिंडदान किया गया था.

गयापाल पंडा शंभू लाल बिट्ठल बताते हैं कि उनके पूर्वज दादा-पिता भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुरोहित थे. यहां जब देश की आजादी से पहले 1920 के दशक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी इनके यहां मेंहदी बाग के पैतृक घर में रुके थे. इस तरह देखा जाए तो महात्मा गांधी के वंश के भी हम लोग ही पुरोहित हैं.

"कई बड़ी हस्तियां हैं, जिनके हम पुरोहित हैं. द्रौपदी मुर्मू के पूर्वज के नाम हमारे खानदान की बहीखातों में दर्ज हैं. जब वो आई थीं तब उन्होंने पूर्वजों का पिंडदान किया था. हालांकि व्यस्तता के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पूर्वज के नाम बहीखातों में नहीं देखा था. उनके गांव-मोहल्ले के रिश्तेदारों के भी नाम होंगे." -गजाधर लाल कटारियार, गयापाल पंडा

गजाधर लाल कटारियार के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले साल 2025 में अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए गयाजी पहुंची थीं. तब हमारे भाइयों ने ही पिंडदान के कार्य को संपादित करवाए थे. पिंडदान की अनुमति दी और पिंडदान के बाद सुफल दिए थे. हमारे यजमानों में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जी भी हैं. हम लोग यहां उन्हें आशीर्वाद देते हैं.

मुन्नी लाल कटारियार के वंशज गजाधर लाल कटारियार कहते हैं कि "उनके पूर्वज उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों के पुरोहित थे. दादा मुन्नी लाल कटारियार से ही हम लोग जाने जाते हैं. कटारियार परिवार ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पुरोहित हैं और पिछले साल ही राष्ट्रपति को पिंडदान कराया गया है."

अलग-अलग राज्य और हस्तियों के अलग-अलग पंडा हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके परिवार के गयाजी में पुरोहित के रूप में स्वर्गीय मुन्नीलाल कटारियार का परिवार है. चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मूलतः उड़ीसा की निवासी हैं और उड़ीसा प्रदेश के पुरोहित मुन्नी लाल कटारियार थे. इनके पूर्वजों के भी उड़ीसा क्षेत्र के यजमानों को पिंडदान की अनुमति और सुफल देने का इतिहास दर्ज है.

गयाजी: बिहार का गयाजी मोक्ष की धरती नाम से विख्यात है. यहां आम लोग से लेकर बड़ी-बड़ी हस्ती अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं. लेकिन, यहां एक खास बात है. पिंडदान करने से पहले गयापाल पंडा से अनुमति लेनी होती है. फिर पिंडदान के बाद सुफल लिया जाता है. इसके बाद ही पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. चाहे वो आम लोग हों या देश का राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उद्योगपति, सभी यहां के क्लाइंट हैं और सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना होता है.

विष्णुपद मंदिर में अभिनेता संजय दत्त (ETV Bharat)

सिख गुरुओं और पुरानी रियासतों का इतिहास

अमरनाथ मेहरवार गयापाल पंडा बताते हैं कि हमारे परिवार के पूर्वजों ने 1725 में गुरु तेग बहादुर, उनसे पहले गुरु अर्जुन सिंह, गुरु श्री चंद और दूसरे बड़े गुरुओं को पिंडदान की क्रियाओं को पूरा कराया है. आजादी से पहले की रियासतों के महाराजा भी यहां आकर पिंडदान कर चुके हैं. कई राज परिवार से लोग पहले भी आते रहे हैं और अब भी आते हैं. गुजरात के जामनगर, भावनगर, गोंडल और अन्य राजघरानों के लोग पहले भी आए हैं. गुजरात के कई धर्मगुरुओं के भी यही परिवार पुरोहित हैं.

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश

गयाजी में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग पंडा हैं. सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों के ही यहां पंडा समाज के लोग पुरोहित नहीं हैं, बल्कि कई देशों के भी अलग-अलग पंडा हैं. पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी यहां पुरोहित हैं. पाकिस्तान के पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर समेत पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान के अन्य जिलों-प्रदेशों के अलावा अफगानिस्तान के काबुल और बांग्लादेश के पुरोहित पंडा मणी लाल बारीक और दूसरे पंडा हैं.

गयाजी विष्णुपद मंदिर में विदेशी पिंडदानी (ETV Bharat)

इनके अलावा पाकिस्तान के यजमानों के पुरोहित दाढ़ी वाले पंडा जी भी हैं. मणी लाल बारीक के पंजाबी धर्मशाला के बोर्ड पर पाकिस्तान का नाम भी लिखा हुआ है. मणी लाल बारीक कहते हैं कि देश के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ, तब पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों से यहां हिंदुस्तान में आकर बसे हिंदू समुदाय के लोग उनके पास ही पिंडदान के लिए आते हैं.

"आजादी से पहले पाकिस्तान के कई प्रांतों के पुरोहित उनके ही पूर्वज थे. वर्तमान में भी पाकिस्तान से यहां पिंडदान के लिए लोग आते हैं. हमने यह भी देखा है कि काबुल में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग भी समय-समय पर आकर यहां अपने पितरों का पिंडदान करते हैं. यहां पिछले साल ही काबुल से कुछ पिंडदानी आए थे. वैसे भी जब पेशावर, गुजरांवाला, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, लाहौर समेत पाकिस्तान की अन्य जगहों के हिंदू अपने परिवार से हिंदुस्तान मिलने आते हैं, तब भी उनमें लोग यहां आकर पिंडदान करते हैं." -मणी लाल बारीक, गयापाल पंडा

हालांकि इनकी संख्या बांग्लादेश की तुलना में कम होती है. गुजरात की वो बड़ी हस्तियां जो अब देश में तो नहीं हैं, वो कहीं दूसरे देशों में बस गए हैं, वहां से भी उनके वंशज पितरों के मोक्ष की कामना लेकर आते हैं. मणी लाल बारीक कहते हैं कि बांग्लादेश से तो हिंदू यहां पिंडदान के लिए समूह में आते हैं. उनकी संख्या एक समूह में 50 से अधिक होती है. 2025 में भी बड़ी संख्या में यहां पिंडदान के लिए पितृपक्ष मेले के दौरान विदेशी नागरिक आए थे. इनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूसरे देशों के लोग शामिल थे.

गयाजी विष्णुपद मंदिर में विदेशी पिंडदानी (ETV Bharat)

क्या है पंडा पोथी?

गयाजी में पंडा समाज की एक पुरानी परंपरा पंडा पोथी की है. पंडा पोथी में पिंडदानियों के नाम और उनके हस्ताक्षर दर्ज कराए जाते हैं. यहां हर साल जितने भी पिंडदान करने लोग पहुंचते हैं, वो किसी न किसी पंडा पुरोहित से अपने कार्य कराते हैं. जिनमें पंडा जी के बहीखातों में अपना नाम-पता लिखना होता है. चूंकि यह सदियों पुरानी परंपरा है, तो यहां अभी आने वाले लोग अपने पहले की पीढ़ियों के बारे में जान सकते हैं.

गयाजी में गयावाल पंडा जी के घरों की संख्या 400 से 500 के बीच होगी. मुख्य पेशा पंडागिरी ही है. यानी गयाजी आने वाले तीर्थयात्रियों को उन्हें तर्पण और पिंडदान के कर्मकांड को सुफल देना होता है. हालांकि समय के परिवर्तन के साथ इस समाज में अब डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, संगीतज्ञ, साहित्यकार सहित अन्य पेशे से लोग जुड़ रहे हैं.

"हमारे पास तो राजा-महाराजाओं के समय चलने वाले ताम्रपत्र भी हैं, जिन पर उन लोगों के पूर्वजों का नाम दर्ज है. जब कैथी भाषा में लिखा-पढ़ा जाता था, तब भी हमारे पूर्वज अपने यजमानों का नाम-पता लिखते थे. अब तो कैथी भाषा को पढ़ने वाले भी नहीं हैं. यजमानों की सूची अब हमारे बच्चे भी हिंदी भाषा में अपने बहीखातों में लिखते हैं. यह परंपरा तो सदियों पुरानी है." -शंभू लाल बिट्ठल, गयापाल पंडा

कैसे पहचानें अपने पंडाजी को?

यहां आने वाले लोग पंडा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं क्योंकि पंडा जी का राज्य, जिला और क्षेत्रवाद पूरे देश में बंटा हुआ है. गयाजी आने वाले श्रद्धालुओं को अपने दादा-परदादा या घर के बुजुर्गों से यह पता चल जाता है कि उनके पंडा जी कौन हैं. जिन्हें परिवार से पता नहीं होता है, तो वो पड़ोस, आस-पास या जिला के लोगों से पता करते हैं कि उनके क्षेत्र के पंडा जी कौन हैं?

जिसके आधार पर यहां वह अपने पंडा जी से संपर्क कर लेते हैं. यहां आने पर भी अपने क्षेत्र के पंडा के बारे में जानते हैं. ये कुछ नाम पंडा जी के थे, जबकि यहां लगभग सभी पंडों की सूची में देश-दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं. जिनमें नेता, अभिनेता, उद्योगपति भी शामिल हैं. खास बात यह है कि यहां आम लोगों के भी बहीखातों में नाम दर्ज हैं, जिससे उनके पूर्वजों का पता चलता है.

कैसे बनता है पंडा?

पंडा गणेश हल कहते हैं कि अलग से पंडा बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है. यह वंशानुगत होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है. जैसे हमारे परिवार की पहचान हल गद्दी के रूप में है. पंडा बनने के लिए और इस काम को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है. धार्मिक ज्ञान और पूजा-पाठ की पूरी क्रियाओं को जानना जरूरी होता है. हम पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाते हैं.

"मेरे पिता, दादा, परदादा भी पंडा थे और वह पिंडदान की क्रियाओं को कराते थे. आज हम भी कर रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे." -गणेश हल, पंडा

दो तरह के होते हैं गयाजी में पंडा

दरअसल गयाजी में दो तरह के पंडा हैं. एक हैं गयापाल पंडा, जिन्हें वैष्णव पंडा भी कहा जाता है. जबकि दूसरे धामी पंडा हैं. दोनों का काम और कार्यक्षेत्र अलग है. एक विष्णुपद में पिंडदान करवाते हैं, जबकि दूसरे जो धामी पंडा हैं, वह प्रेतशिला पर्वत पर अकाल मृत्यु के पिंडदान की प्रक्रियाओं को कराते हैं. विष्णुपद के पंडा के पास पंडा पोथी में यजमानों की जानकारी होती है.

कैसे बंटते हैं यजमान

पुरोहित पंडा गणेश हल बताते हैं कि पंडा समाज के बीच क्षेत्र का बंटवारा कोई आज का नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा है. यह बंटवारा इसलिए पूर्वजों ने किया था ताकि आपस में विवाद न हो. आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से जब परिवार बढ़ता है, तो परिवार के सदस्यों के खेत-प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, उसी तरह से आपसी सहमति से पूर्वजों के समय ही बंटवारा हो गया था.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कब हुआ, लेकिन इतना तय है कि यह 6-7 सौ साल पूर्व की बात रही होगी. तभी से यह चला आ रहा है. हालांकि जब अभी भी इस तरह की जरूरत पड़ती है, खास कर परिवार में, जैसे हम हल परिवार से हैं, तो हमारे परिवार में अगर बंटवारा होता है तो आपसी सहमति से पंडा समाज की उपस्थिति में क्षेत्र का निर्धारण कर लिया जाता है.

संतान न होने पर क्या नियम हैं?

सवाल यह कि जिन पंडा की कोई संतान नहीं हो या उनके वंशज नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? इस पर पंडा गणेश कहते हैं कि उनके नजदीकी परिवार के सदस्य को वह क्षेत्र दिया जाता है. जैसे अगर किसी पंडा के पास गुजरात का अहमदाबाद है, तो उनके ही वंशज या परिवार के सदस्य उस जिले के आने वाले तीर्थयात्रियों को सुफल देंगे.

इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर अभिनेता अमिताभ बच्चन के पूर्वज यहां पिंडदान के लिए आए और अब अमिताभ बच्चन की दूसरी पीढ़ी यहां आती है, और जिन पंडा जी के पास अमिताभ बच्चन के पूर्वजों के पुरोहित होने का अधिकार था वह अब नहीं हैं, तो उस स्थिति में उस पंडा के वंशज या परिवार को पुरोहित होने का अधिकार मिलता है.

नए क्लाइंट कैसे बनते हैं

पंडा शंभू लाल बिट्ठल बताते हैं कि पूर्वजों के जमाने से जो प्रदेश जिनके पास है, वहां क्लाइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. वह पहले से ही पंडा जी के संपर्क में होते हैं. जैसे गुजरात हमारे पास है, तो वहां से आने वाले श्रद्धालु हमारे यहां तो आते ही हैं. हम भी और हमारे पूर्वज भी उनके गांव-घर जाया करते थे. हम लोग भी जाते हैं. वहां जाने पर एक दूसरे के कुशल-क्षेम के बारे में बातें होती हैं. उनसे हमें मान सम्मान और दान-दक्षिणा भी मिलता है. इस तरह से एक दूसरे का संपर्क बना रहता है.

अगर कोई श्रद्धालु पहली बार गयाजी आते हैं, तो उनके राज्य और जिले के बारे में पूछकर उन्हें उस क्षेत्र के पंडा के पास भेज दिया जाता है. यदि किसी राज्य के तीर्थयात्री ने कह दिया कि वह किसी दूसरे गयावाल पंडा से ही सुफल लेगा, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है. लेकिन जो एक परंपरा बनी हुई है, उसे कोई नहीं तोड़ता है.

"वैसे भी जो पंडा अपने क्षेत्र में जितना घूमते हैं, उनका दायरा उतना ही बड़ा होता चला जाता है. अपने क्षेत्र के यजमान से संपर्क बनाए रखना ही इस कार्य का अहम सोर्स है." -शंभू लाल बिट्ठल, गयापाल पंडा

गयापाल पंडा के बिना नहीं होगा संपादित

गजाधर लाल कटारियार कहते हैं कि यहां गयाजी आने बाद गयापाल पंडों का आशीर्वाद लिए बिना कार्य सफल नहीं होगा. स्वाभाविक चीज है कि कर्म करना हमको है, लेकिन उन कर्मों के साथ-साथ में गयाजी की धरती पर जब तक पंडा प्रतिनिधि आपके साथ में नहीं होंगे, जब तक आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, जब तक उनसे आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक यह सफल नहीं होगा. गजाधर लाल के अनुसार शास्त्र भी यही कहता है कि पंडा जी से आज्ञा और आशीर्वाद लीजिए.

कब होता है पिंडदान?

ऐसे तो गयाजी में पिंडदान सालभर तक होता है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच लगने वाला पितृपक्ष मेला खास होता है. यह 16-17 दिनों तक चलता है. साल 2026 में 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जा रहा है. इस समय पिंडदान का खास महत्व है. श्रद्धालु 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या पूरे 16-17 दिनों तक रहकर पिंडदान कर सकते हैं.

क्यों किया जाता है गयाजी में पिंडदान?

वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान किए जाने की परंपरा है, लेकिन गयाजी में पिंडदान का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है. मान्यता यह भी है कि गयाजी में भगवान राम और सीता ने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था. अगर इस स्थान पर पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है.

गयाजी पिंडदान की कथा

धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु यहां पर पितृ देवता के रूप में स्वयं विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है. गयाजी को मोक्ष की भूमि मानने के पीछे पौराणिक कारण हैं. वायु पुराण और पद्म पुराण में इससे संबंधित कथा मिलती है.

क्या है पौराणिक कथा?

पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक प्रतापी और धार्मिक असुर था. वह भगवान ब्रह्मा का परम भक्त भी था. उसने एक बार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की. इसपर ब्रह्मा ने गयासुर को वरदान मांगने के लिए कहा. इसपर गयासुर ने वरदान मांगा. कहा कि, "मेरा शरीर देवताओं से भी अधिक पवित्र हो जाए. जो मुझे छू ले या देख ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और वह सीधे बैकुंठ (स्वर्ग) को प्राप्त करे."

ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया. ऐसा कहते ही सबकुछ वैसा ही होने लगा जैसा गयासुर ने वरदान मांगा था. इससे जो भी पापी गयासुर का दर्शन करता सीधा स्वर्ग जाने लगता. इससे सृष्टि का नियम चक्र टूटने लगा. इस संकट से उबरने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए.

गयासुर के इस वरदान से छुटकारा के लिए योजना बनी. भगवान विष्णु की बताई योजना के अनुसार ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि वे एक पवित्र यज्ञ करना चाहते हैं. इसके लिए पवित्र स्थान की जरूरत है और गयासुर के शरीर से पवित्र और क्या हो सकता है.

ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही गयासुर तैयार हो गया. वह पीठ के बल जमीन पर लेट गया और उसकी पीठ पर यज्ञ शुरू हुआ. जब यज्ञ समाप्त हुआ, तो गयासुर उठने लगा. इसपर यमराज ने एक विशाल शिला (धर्मशिला) उसके शरीर पर रख दी. इसके बावजूद वह नहीं रुका और पीठ के बल लेट गया. उठने की कोशिश करने लगा. इतने में भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर से गयासुर के शरीर पर पड़ी शिला को दबा दिया.

गयासुर को मिला वरदान

ऐसा करते ही गयासुर शांत हो गया. गयासुर के इस परम त्याग के लिए भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा. गयासुर ने विष्णु से कहा कि हे प्रभु यह मेरा स्थान मेरे नाम से जाना जाए. जो व्यक्ति यहां आकर अपने पितरों का पिंडदान करे, तर्पण करे उस व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाएं और उसके पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति हो. उसे बार-बार जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए.भगवान विष्णु ने गयासुर के वरदान को तथास्तु कह दिया. तभी से उस स्थान का नाम गयाजी पड़ गया. जहां पर गयासुर जमीन में समाहित है, भगवान विष्णु का पद चिह्न है, वहां विष्णुपद मंदिर है.

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