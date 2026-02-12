ETV Bharat / bharat

पिथौरागढ़ के कर्नल जीवन सिंह की बड़ी उपलब्धि, ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन सम्मान मिला

कर्नल जीवन सिंह को बिन्नागुड़ी में कमान के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया है.

PITHORAGARH COLONEL JEEVAN SINGH
पिथौरागढ़ के कर्नल जीवन सिंह की बड़ी उपलब्धि (फोटो सोर्स: उत्तराखंड सूचना विभाग)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 1:29 PM IST

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पथरकानी निवासी कर्नल जीवन सिंह की बटालियन को बिन्नागुड़ी में उनकी कमान अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. कर्नल जीवन सिंह की बटालियन को उच्चतम व्यावसायिक मानकों तथा असाधारण परिचालन उपलब्धियों के लिए ईस्टर्न कमांड आर्मी कमांडर का प्रतिष्ठित यूनिट साइटेशन प्रदान किया गया है.

यह सम्मान कर्नल जीवन सिंह के कमांडिंग ऑफिसर रहते हुए बटालियन द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय अनुशासन, सुदृढ़ परिचालन तत्परता, प्रभावी एवं यथार्थपरक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया. उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और स्पष्ट मार्गदर्शन में बटालियन ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उच्च स्तर की ऑपरेशनल दक्षता, तत्पर प्रतिक्रिया क्षमता और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय दिया.

पिथौरागढ़ के कर्नल जीवन सिंह की बड़ी उपलब्धि (वीडियो सोर्स: उत्तराखंड सूचना विभाग)

कमान अवधि के दौरान कर्नल जीवन सिंह ने प्रशिक्षण, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स तथा ऑपरेशनल तैयारियों के प्रत्येक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया. नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाने, नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करने तथा सैनिकों के मनोबल और कल्याण को प्राथमिकता देने के परिणामस्वरूप बटालियन की युद्ध तत्परता और मिशन निष्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

बिन्नागुड़ी में तैनाती के दौरान कर्नल जीवन सिंह की कमान में बटालियन द्वारा किए गए प्रभावी सुरक्षा उपायों, पेशेवर आचरण और निरंतर उच्च स्तर के प्रदर्शन ने न केवल फॉर्मेशन की परिचालन क्षमता को सुदृढ़ किया, बल्कि भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ किया.

इस प्रतिष्ठित ईस्टर्न कमांड आर्मी कमांडर यूनिट साइटेशन की घोषणा से कर्नल जीवन सिंह के परिवार, उनके पैतृक गांव पथरकानी तथा पूरे पिथौरागढ़ क्षेत्र में गर्व और हर्ष का वातावरण है.स्थानीय नागरिकों ने इसे न केवल कर्नल जीवन सिंह की सफल कमान और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण बताया, बल्कि पूरे क्षेत्र और भारतीय सेना के लिए गौरव का विषय भी बताया.

