पिथौरागढ़ के कर्नल जीवन सिंह की बड़ी उपलब्धि, ईस्टर्न कमांड यूनिट साइटेशन सम्मान मिला

पिथौरागढ़ के कर्नल जीवन सिंह की बड़ी उपलब्धि ( फोटो सोर्स: उत्तराखंड सूचना विभाग )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पथरकानी निवासी कर्नल जीवन सिंह की बटालियन को बिन्नागुड़ी में उनकी कमान अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. कर्नल जीवन सिंह की बटालियन को उच्चतम व्यावसायिक मानकों तथा असाधारण परिचालन उपलब्धियों के लिए ईस्टर्न कमांड आर्मी कमांडर का प्रतिष्ठित यूनिट साइटेशन प्रदान किया गया है.

यह सम्मान कर्नल जीवन सिंह के कमांडिंग ऑफिसर रहते हुए बटालियन द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय अनुशासन, सुदृढ़ परिचालन तत्परता, प्रभावी एवं यथार्थपरक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया. उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और स्पष्ट मार्गदर्शन में बटालियन ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उच्च स्तर की ऑपरेशनल दक्षता, तत्पर प्रतिक्रिया क्षमता और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय दिया.

पिथौरागढ़ के कर्नल जीवन सिंह की बड़ी उपलब्धि (वीडियो सोर्स: उत्तराखंड सूचना विभाग)

कमान अवधि के दौरान कर्नल जीवन सिंह ने प्रशिक्षण, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स तथा ऑपरेशनल तैयारियों के प्रत्येक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया. नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाने, नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करने तथा सैनिकों के मनोबल और कल्याण को प्राथमिकता देने के परिणामस्वरूप बटालियन की युद्ध तत्परता और मिशन निष्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.