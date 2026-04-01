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सिक्किम में एवलॉन्च की चपेट में आने से उत्तराखंड के जवान का निधन, बिलख उठा परिवार

देहरादून: सिक्किम में आए एवलॉन्च में उत्तराखंड ने एक जवान को खो दिया है. जहां एवलॉन्च की चपेट में आकर लांस नायक विकास कुमार का निधन हो गया. जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि लांस नायक विकास कुमार सिक्किम में तैनात थे. जहां उनके साथ दुखद हादसा हो गया.

सिक्किम में एवलॉन्च की चपेट में आने से लांस नायक विकास कुमार का निधन: जानकारी के मुताबिक, सिक्किम में एवलॉन्च की चपेट में आकर जान गंवाने वाले जवान विकास कुमार मूल रूप से पिथौरागढ़ के सुगौली के गणकोट के रहने वाले थे. जो 19 कुमाऊं रेजीमेंट में लांस नायक के पद पर तैनात थे. जो बीती 29 मार्च को गश्त के दौरान एवलॉन्च (हिमस्खलन) की चपेट में आ गए थे. जिसमें उन्होंने धरती को अलविदा कह दिया.

अपनी पत्नी और 8 महीने की बच्ची छोड़ गए विकास कुमार: बताया जा रहा है कि जवान का पार्थिव शरीर पहले विमान के जरिए दिल्ली और फिर वहां से सड़क मार्ग से पिथौरागढ़ लाया जाएगा. विकास अपने पीछे पत्नी प्रीति और 8 महीने की बच्ची को छोड़कर चले गए हैं. घर पर पिता गणेश राम, माता मंजू देवी और बड़ा भाई भी हैं. पूरे गांव में इस समय शोक की लहर है. जवान के निधन की सूचना मिलते ही परिजन गहरे सदमे में आ गए है. पत्नी और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.