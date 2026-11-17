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उत्तराखंड की यह औषधि कैंसर के उपचार में कारगर; लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध से जगी उम्मीद

उत्तराखंड की औषधि पिरुली पर शोध ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में घाव भरने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाली औषधीय वनस्पति पिरुली से बड़ी आंत के कैंसर के उपचार की उम्मीद जगी है. लखनऊ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस पौधे में मौजूद दो ऐसे प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों की पहचान की है, जिन्होंने प्रयोगशाला में कोलन कैंसर की कोशिकाओं पर प्रभावी असर दिखाया है. खास बात यह है कि परीक्षण के दौरान इन यौगिकों का असर कैंसर की प्रचलित दवा सिसप्लैटिन से भी अधिक पाया गया है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, भारत मे पहली बार इस पर व्यापक अध्ययन किया गया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय का शोध (Video Credit; ETV Bharat) लखनऊ विश्वविद्यालय का यह शोध हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक औषधीय वनस्पतियों में छिपी संभावनाओं को आधुनिक विज्ञान के जरिए सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नेहा साहू के नेतृत्व में यह संयुक्त शोध किया गया. इसमें सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ, सेवीथा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई और एसजीटी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के वैज्ञानिक शामिल रहे. शोध हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (एसीएस) की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका एसीएस ओमेगा में प्रकाशित हुआ है.

उत्तराखंड की औषधि पिरुली (Photo Credit; Lucknow University) पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होती है पिरुली उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस औषधीय वनस्पति का वैज्ञानिक नाम सार्कोकोक्का सालिग्ना है. स्थानीय स्तर पर इसे पिरुली और अंग्रेजी में स्वीट बॉक्स कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदायों और आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका इस्तेमाल घाव भरने के लिए करते रहे हैं। पीढ़ियों से स्थानीय उपचार में उपयोग की जा रही इस वनस्पति के औषधीय गुणों को अब वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने इसी पौधे के अर्क का विश्लेषण कर ऐसे रासायनिक तत्वों की पहचान की है, जिनमें कैंसररोधी गतिविधि मिली है। लैब में शोध (Photo Credit; Lucknow University) पौधे से अलग किए दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक यौगिक शोध को लेकर डॉ. नेहा साहू ने बताया कि पौधे के अर्क से बायोएक्टिविटी-गाइडेड फ्रैक्शनशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दो स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स सार्कोरिन सी और सालोनिन सी को अलग किया. इस तकनीक में पौधे के अर्क को विभिन्न हिस्सों में बांटकर उनकी जैविक सक्रियता का परीक्षण किया जाता है, ताकि सबसे प्रभावी तत्वों की पहचान की जा सके. इसके बाद दोनों यौगिकों का एचटी-29 नामक कोलन कैंसर कोशिकाओं पर परीक्षण किया गया. परिणामों में इन यौगिकों ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की प्रभावी और चयनात्मक क्षमता देखने को मिली. दूसरे सामान्य कोशिकाओं पर तुलनात्मक रूप से इसका कम प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है. उन्होंने बताया कि दोनों यौगिकों का प्रभाव परीक्षण में एफडीए से स्वीकृत कैंसररोधी दवा सिसप्लैटिन से भी अधिक पाया गया. यह परिणाम भविष्य में प्राकृतिक स्रोतों से नई कैंसररोधी दवाएं विकसित करने की संभावनाओं को मजबूत करेगा. डॉ. नेहा साहू (Photo Credit; ETV Bharat) कंप्यूटर आधारित विश्लेषण से भी मिली पुष्टि डॉ. नेहा साहू ने बताया कि शोध के दौरान प्रयोगशाला परीक्षणों के साथ कंप्यूटर आधारित अध्ययन यानी इन सिलिको एनालिसिस भी किया गया. इसमें पाया गया कि सार्कोरिन सी और सालोनिन सी कैंसर से जुड़ी गतिविधियों में भूमिका निभाने वाले प्रोटीन को लक्षित करने की क्षमता रखते हैं. ये प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि और उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं. इस विश्लेषण से दोनों प्राकृतिक यौगिकों की संभावित कैंसररोधी कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिली.