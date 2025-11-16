तेलंगाना में पायरेटेड फिल्मों का 'ऑनलाइन धंधा', पुलिस ने बंद करायी वेबसाइट, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के एंटी-वीडियो पाइरेसी सेल ने साइबर क्राइम पुलिस में फिल्मों की पायरेसी की शिकायत दर्ज कराई थी.
Published : November 16, 2025 at 4:13 PM IST
हैदराबादः तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस ने पायरेटेड फिल्मों के प्लेटफॉर्म iBomma और Bappam TV वेबसाइट्स को बंद करा दिया है. शनिवार को iBomma के एडमिन इम्मादी रवि को गिरफ्तार गया था. पुलिस इम्मादी रवि से जब्त सैकड़ों हार्ड डिस्क की जांच कर रही है. आरोपी के बैंक खातों की जानकारी की जांच की जा रही है. पुलिस, सोमवार को नामपल्ली अदालत में रिमांड के लिए याचिका दायर करेगी.
क्या है मामलाः
इस साल रिलीज हुई कई तेलुगु फिल्मों की पायरेसी किये जाने की शिकायत मिली थी. तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के एंटी-वीडियो पाइरेसी सेल ने 30 अगस्त को साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि iBomma जैसी 65 मिरर वेबसाइट्स के जरिए कई फिल्मों की पायरेसी की जा रही है.
पुलिस को दी थी चुनौतीः
इसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उन्हें 29 सितंबर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया. उसके बाद से, पुलिस ने आईबोम्मा के मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी. रवि, जो 30 सितंबर तक कुकटपल्ली स्थित अपने घर पर था, 1 अक्टूबर को फरार हो गया. इम्मादी रवि ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पत्र में पुलिस को चुनौती देते हुए कहा था, "मेरे पास करोड़ों लोगों का डेटा है. इस वेबसाइट पर ध्यान देना बंद करो."
क्या कहती है पुलिसः
पुलिस ने पुष्टि की है कि हर महीने 37 लाख लोग इन वेबसाइटों को देख रहे थे. इम्मादी रवि पिछले सात-आठ सालों से "आई बोम्मा", "बप्पम टीवी" और "आई विन" नाम से वेबसाइट बनाई थी. बताया जा रहा है कि जिस अपार्टमेंट में वह रहता है, वहां से 3 करोड़ रुपये नकद, सैकड़ों हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.
कैसे हुई गिरफ्तारीः
पुलिस सूत्रों के अनुसार रवि पुलिस की पकड़ से बचकर, आईपी एड्रेस बदलकर फ्रांस, कैरिबियाई द्वीप समूह, नीदरलैंड और अन्य जगहों पर छिपता रहा. वह एम्स्टर्डम से कुकटपल्ली इस भरोसे के साथ पहुंचा था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी. उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया.
कौन है मास्टरमाइंडः
विशाखापत्तनम निवासी इम्मादी रवि उच्च शिक्षित है. तकनीकी मामलों की उसे अच्छी जानकारी है. रवि कथित रूप से सर्वर हैक करने में माहिर है. वह क्लाउड प्लेयर और नई फिल्मों को स्टोर करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के सर्वर को आसानी से हैक कर लेता था. एचडी क्वालिटी में फिल्में और वेब सीरीज डाउनलोड करता था. फिर वेबसाइट चलाता था.
इसे भी पढ़ेंः