DTC बसों में महिलाओं को 1 अक्टूबर से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा, यात्रियों से की गई अपील
जिन महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें दूरी के हिसाब से बस टिकट खरीदना होगा. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 30, 2026 at 10:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर (ऑरेंज व इलेक्ट्रिक) बसों में रोजाना सफर करने वाली लाखों महिलाओं के लिए 1 अक्टूबर से सफर के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं. बसों में वर्षों से चली आ रही पारंपरिक कागजी 'पिंक टिकट' प्रणाली की 30 सितंबर को अंतिम मियाद रही. अब 1 अक्टूबर से दिल्ली सरकार की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के जरिए ही दिया जाएगा.
इससे पहले दिल्ली परिवहन निगम ने कागजी टिकट की व्यवस्था को समाप्त करने और कार्ड को अनिवार्य करने के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की थी. हालांकि, महिला यात्रियों की सुविधा व अधिक से अधिक कार्ड वितरित करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने इस छूट को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया था. अब यह विस्तारित समयसीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.
1 अक्टूबर से लागू होने वाले मुख्य नियम-
स्मार्ट कार्ड टैपिंग अनिवार्य: 1 अक्टूबर से महिला यात्रियों को बस में चढ़ते समय कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर अपना वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप कराना अनिवार्य होगा.
कार्ड न होने पर चुकाना होगा किराया: जिन महिला यात्रियों के पास 1 अक्टूबर या उसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें नि:शुल्क यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी. ऐसी स्थिति में महिलाओं को आम यात्रियों की तरह यात्रा की दूरी के हिसाब से बस टिकट खरीदना होगा और तय किराया देना पड़ेगा.
डिपो मैनेजरों और बस स्टाफ के लिए जारी दिशानिर्देश: उप-मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) आलोक कुमार द्वारा जारी सर्कुलर में सभी डिपो प्रबंधकों, बस कंडक्टरों, चालकों व प्रवर्तन अमले को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.-
स्टाफ की काउंसलिंग व विनम्र संवाद: सभी डिपो प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बस चालकों व परिचालकों को नए डिजिटल नियमों की पूरी जानकारी दी जाए. साथ ही उन्हें यात्रियों के साथ अत्यंत विनम्रतापूर्वक व सौहार्दपूर्ण संवाद करने की हिदायत दी गई है, जिससे यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद न हो.
व्यापक जागरूकता अभियान: डिपो स्तर पर सार्वजनिक घोषणा, बस के अंदर ऑडियो अनाउंसमेंट, प्रिंट मीडिया, डिजिटल डिस्प्ले व सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है.
यात्रियों के लिए आवश्यक सलाह: डीटीसी ने दिल्ली की सभी पात्र महिला यात्रियों से अपील की है कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लेकर सफर करें. 1 अक्टूबर से बिना इस कार्ड के बसों में मुफ्त यात्रा पूरी तरह बंद हो जाएगी.
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