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DTC बसों में महिलाओं को 1 अक्टूबर से 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा, यात्रियों से की गई अपील

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही महिलाएं कर सकेंगी फ्री बस यात्रा ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर (ऑरेंज व इलेक्ट्रिक) बसों में रोजाना सफर करने वाली लाखों महिलाओं के लिए 1 अक्टूबर से सफर के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं. बसों में वर्षों से चली आ रही पारंपरिक कागजी 'पिंक टिकट' प्रणाली की 30 सितंबर को अंतिम मियाद रही. अब 1 अक्टूबर से दिल्ली सरकार की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के जरिए ही दिया जाएगा.