माता सीता का श्राप या प्रशासन की लापरवाही? जानें फल्गु नदी में बने रबर डैम की दुर्दशा की कहानी

बिहार सरकार इसे साफ कराए: वहीं, हिमाचल से पहुंचे रिटायर्ड फौजी तेजचंद बताते हैं, कि वह अपने पितरों का पिंडदान करने गया जी पहुंचे हैं. गया जी में रबर डैम जिसे गयाजी डैम के नाम से जाना जाता है, उसके किनारे पिंडदान का कर्मकांड कर रहे हैं. यहां काफी गंदगी है. डैम बना है, उसमें गंदगी है और गाद है.

"गवर्नमेंट को इसपर ध्यान देना चाहिए. हम तो यह भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भगवान को चैलेंज कर रहे हैं. चैलेंज किया तो सफाई होनी चाहिए. यहां आचमन भी नहीं कर सकते हैं. रोज हजारों तीर्थयात्री आते हैं. बाहर से पानी खरीदते हैं और उससे आचमन करते हैं. हम यह कहेंगे, कि जैसे पहले व्यवस्था थी, सूखी नदी की, वैसी ही संस्कृति अब भी होनी चाहिए. "- नागेश्वर, हिमाचल से आए पिंडदानी.

अंदर ही अंदर बहती है नदी: वहीं, हिमाचल प्रदेश से पहुंचे पिंडदानी नागेश्वर बताते हैं, कि हमने सुना था, कि फल्गु सूखी नदी है. इसमें पानी नहीं रहता है. यह अंदर ही अंदर बहती है. बालू खोदने पर पानी आ जाता है, लेकिन अपने पितरों का पिंडदान करने यहां आया हूं, तो पाया कि यहां तो तालाब है. तालाब भी इतनी गंदी है, कि कुछ कह नहीं सकते.

'कोई औचित्य नहीं.. हटा देना चाहिए': सुमित मेहरवार आगे बताते हैं कि यहां अभी इस रबर डैम में गंदगी और गाद काफी है. इसका दुष्प्रभाव तीर्थ यात्रियों पर हो रहा है. आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही है. यहां स्नान से चर्म रोग हो रहे हैं. इसमें सालों भर पानी रखने की जो बात थी, वह भी कहीं से दिखती नहीं है. जल देखकर यहां पिंडदानी पिंड का विसर्जन करते हैं. डैम का कोई औचित्य नहीं है, इसे हटा देना चाहिए.

"कई महीने तक यह रबर डैम सूखा रहता है. पितृपक्ष के समय ही यहां जो पानी रहता है, वह साफ मिलता है. इसके बाद स्थिति खराब हो जाती है. डैम का पानी का बहाव नहीं होने के कारण गंदगी, बदबू, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है."- सुमित मेहरवार, गया पाल पंडा

'रबर डैम का कोई औचित्य नहीं': गया पाल पंडा सुमित मेहरवार बताते हैं, कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी में बना है. इसमें योजना थी, कि सालों भर पानी रखा जाए. मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से यह एक था. लेकिन यहां सालों भर पानी नहीं रहता है.

लोगों से की गई बात: ईटीवी भारत ने 'सिविक इश्यूज' के तहत गया शहर में विष्णुपद का हाल का जायजा लिया, तो कई तरह की बातें सामने आई. कुछ लोगों ने तो गयाजी डैम के निर्माण को ही व्यर्थ बताया.

कई महीनों तक सूखा रहता है डैम: इसके बाद कई महीने तक रबर डैम सूख जाता है. पितृपक्ष मेले के समय के आगे और पीछे के कुछ महीने और व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, तो हर स्थितियों में तीर्थ यात्री और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पितृपक्ष के दौरान दिखता है साफ पानी: रबर डैम फिलहाल में तीर्थ यात्रियों और आम लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है. यह स्थिति इस वर्ष ही नहीं, बल्कि निर्माण के बाद से ही उत्पन्न हुई है. इस रबर डैम में पितृपक्ष मेले के समय ही सिर्फ साफ पानी नजर आता है. उसके बाद कुछ महीने और पानी रहते हैं, लेकिन वे गंदे और गाद से भरे होते हैं.

माता सीता से जुड़ी है मान्यता: इसकी कथा माता सीता से जुड़ी है. मान्यता है, कि माता सीता के श्राप के कारण फल्गु अतः सलिला हुई. अंतः सलिला फल्गु में पानी लाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यहां रबर डैम का निर्माण करवाया और पानी लाने की योजना साकार करवाई.

सीएम नीतीश को कहा गया था भागीरथ : गया जी डैम बना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भागीरथ कहा गया, क्योंकि, यह डैम अंतः सलिला कही जाने वाली फल्गु नदी में बनी थी. फल्गु नदी को लेकर आस्था और मान्यता है, कि इस नदी में पानी नहीं के बराबर होती है. अंदर ही अंदर पानी का प्रवाह होता रहता है.

पितरों- पूर्वजों के मोक्ष की कामना को लेकर देश और विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री गयाजी डैम के किनारे पिंडदान का कर्मकांड करने से भी अब कतरा रहे हैं. इनका कहना है, कि गंदगी और गाद बहुत ज्यादा है. वहीं, इससे बदबू भी आ रही है.

334 करोड़ की लागत से बना है डैम: देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार के गया में बना है. गया में बने इस रबर डैम में वर्तमान में गंदगी काफी ज्यादा है और गाद सतह पर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 2022 में गयाजी डैम का निर्माण कार्य पूरा हुआ था.

रबर डैम में गाद और गंदगी: अंतः सलिला फल्गु नदी (अंदर ही अंदर बहने वाली नदी) में बने रबर डैम में वर्तमान में गंदगी का आलम है. वहीं, गाद सतह पर है. तीर्थ यात्रियों का कहना है, कि यह डैम फिलहाल में स्नान तो क्या आचमन लायक भी नहीं है.

गया: देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार के गया जी में बना है. करीब 334 करोड़ की लागत से बने इस रबर डैम (बाद में गयाजी डैम नामकरण) की लंबाई 411 मीटर और चौड़ाई 95 मीटर है. यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति दयनीय है.

"इसका उपयोग कर लोग बीमार पड़ रहे हैं. हम सरकार से अनुरोध करते हैं, कि इस पर काम किया जाए. हमने भी पहले यह सुना था, कि यहां गड्ढा खोदकर पानी निकालना पड़ता है, लेकिन यहां पहुंचे तो तालाब पाया और उसमें इतनी गंदगी है."- तेजचंद, रिटायर फौजी, हिमाचल से आए तीर्थयात्री

माता सीता का श्राप था, फिर भी सरकार ने जल छोड़ा: वही, इस संबंध में स्थानीय राहुल पांडे बताते हैं, कि फल्गु नदी को लेकर माता सीता का श्राप सर्वविदित है, लेकिन इसमें सरकार ने जल छोड़ा. साफ सफाई नहीं की गई. यहां लोग आते हैं और गंदगी देखकर कहते हैं, कि डैम में साफ पानी नहीं है. रबर डैम में पीछे से मोटर के द्वारा पानी स्टोर किया जाता है. पानी स्थिर हो गया है. यदि बहता रहता, तो साफ रहता.

"रबर डैम की सफाई के लिए काफी संख्या में नगर निगम के कर्मी लगे हैं. लेकिन जब तक इसे बहाया नहीं जाएगा, तब तक यह साफ नहीं हो सकेगा और ऐसा किया नहीं जा रहा है. पहले भी इस तरह की स्थिति रही है."- राहुल पांडे, स्थानीय निवासी

टाइफाइड के शिकार हो रहे लोग: श्रद्धालुओं शिकायत रहती है कि इतनी गंदगी है. काफी जीवाणु है और तरह-तरह की बीमारियां हो रही है. यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ है. यहां तीर्थ यात्री तीन दिन, पांच दिन से लेकर 1 महीने, डेढ़ महीने तक रुकते हैं. कई तीर्थयात्री को यहां का पानी से आचमन करने के कारण टाइफाइड हो गया.

औपचारिकता के लिए कुछ बूंदों का इस्तेमाल: स्थानीय राहुल पांडे आगे कहते हैं कि इस पानी में स्नान करने से लोगों को चर्म रोग भी हो रहे हैं. यहां कुछ दिन पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. लोग बाहर से पानी वाला बोतल कर्मकांड में उपयोग के लिए खरीद कर लाते हैं. यहां के पानी से नहीं नहाते हैं, जबकि मान्यता है, कि फल्गु तीर्थ का स्नान आवश्यक है. सिर्फ जल किसी तरह औपचारिकता के लिए शरीर पर बूंद के रूप में छींटते हैं और आस्था की पूर्ति करते हैं.

यूपी से आए, यहां स्नान नहीं किया: वहीं, यूपी के मिर्जापुर से पहुंचे माधव चौरसिया बताते हैं, कि फल्गु नदी में गया जी डैम बना है. हमलोगों को काफी दिक्कतें हो रही है. यहां पिंडदान के कर्मकांड के लिए आए थे, लेकिन डैम में पानी की स्थिति देखी, तो उसके बाद स्नान नहीं किया.

"होटल में ही या फिर आसपास अगल-बगल में चापाकल पर स्नान किया और यहां पिंडदान के लिए आए. यहां का पानी किसी काम का नहीं है. यहां गंदगी के कारण मच्छर भी ज्यादा हो गए हैं. यहां की साफ सफाई होनी चाहिए."- माधव चौरसिया, यूपी मिर्जापुर से आए पिंडदानी

गुप्त गंगा में डैम का विरोध: वहीं, इस संबंध में तीर्थ वृत्त सुधारिणी इलाके 14 सैंया पंडा समाज के अध्यक्ष गजाधर लाल कटरियार बताते हैं, कि हम लोगों ने पहले ही शुरू में ही विरोध किया था, कि यह गुप्त गंगा है. यहां रबर डैम बनाने का कोई औचित्य नहीं था. क्या फायदा मिला, कुछ समझ में नहीं अब तक आया है.

"सदियों पुरानी वैदिक परंपरा को विलुप्त करने का कार्य किया गया. माता सीता के श्राप से जुड़ी इस नदी में पानी लाया गया. फिर भी इसकी न अब देखभाल होती है, न ही सुरक्षा हो रही है. गंदगी के कारण पिंडदानी परेशान है. विष्णुपद स्थित फल्गु नदी में रहे डैम के किनारे कर्मकांड करने से कतरा रहे हैं. इससे गया जी का एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है."- गजाधर लाल कटरियार, तीर्थ वीर्त सुधारिणी इलाके 14 सैयां पंडा समाज के अध्यक्ष

सालभर नहीं रहता पानी: उन्होंने आगे बताया, कि करीब चार सौ करोड़ रुपए से कोई और विकास का कार्य होता, तो बेहतर था. सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट का औचित्य नजर नहीं आता है. क्योंकि विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के कुछ महीने आगे और कुछ महीने पीछे ही यहां कुछ सामान्य स्थिति दिखती है. इसके बाद कभी गंदगी का तो कभी सूखा, यही सब झेलना पड़ता है. बरसात के समय साफ-सफाई के टेंडर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

डैम का फाटक खुलने से हो जाएगी सही सफाई: वही, इस संबंध में नगर निगम के कर्मी राजेंद्र कुमार बताते हैं, कि डैम का फाटक खुल जाने से अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी. अभी यात्रियों को दिक्कत हो रही है. लोग बाहर से आते हैं, तो कहते हैं, यहां काफी गंदगी है.

"गया जी का इतना नाम है. डीएम के आदेश से ही फाटक खुलेगा. पिंडदानी पानी में ही पतल फेंक देते हैं, जबकि सिर्फ उन्हें पिंड अर्पित करना चाहिए."- राजेंद्र कुमार,सफाईकर्मी, गया नगर निगम

"फल्गु नदी में जो डैम बना है, उसका पानी नहाने लायक नहीं है. यहां से इतनी आस्था है. दिल्ली से हम आए हैं. यह देखकर दुख होता है. डैम को साफ सुथरा रखना चाहिए."- प्रेम शंकर, दिल्ली से आए पिंडदानी

माता सीता के श्राप से सूखी फल्गु नदी: माता सीता के श्राप से सूखी और अंत सलिला है. धार्मिक मान्यता है, कि यहां गया जी में माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था. राजा दशरथ के पिंडदान करने से जुड़ी कथा है, कि उन्होंने जब पिंडदान किया, तो फल्गु समेत गाय, तुलसी आदि ने झूठ बोला था. सिर्फ वट वृक्ष ने सच बोला था, जिसके कारण बट वृक्ष को अमरत्व का वरदान माता सीता ने दिया.

वहीं, फल्गु समेत अन्य को श्रापित किया, जिसके बाद से फल्गु अंत: सलिला हुई है. कथा है कि जंगल में पिंडदान की सामग्री लाने भगवान राम और लक्ष्मण जी गए थे. इसके बीच आकाशवाणी हुई, इसमें कहा गया था कि शुभ मुहूर्त खत्म हो रहा है. यह आकाशवाणी राजा दशरथ की थी.

इसके बीच माता सीता ने बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था. वह सीता कुंड आज भी यहां विराजमान है. वही, जब भगवान राम और लक्ष्मण जी लौटे, तो उन्हें माता सीता ने पिंडदान की बात बताई. भगवान राम ने साक्ष्य के तौर पर कहा, तो फल्गु ने झूठ बोल दिया. फल्गु ने पिंडदान नहीं करने की बात कह दी. इसके बाद माता सीता ने फल्गु को श्रापित किया और तब से फल्गु अंतः सलिला है.

"देश के सबसे बड़े और बिहार के पहले रबर डैम की स्थिति क्या है, यह सभी जानते हैं, लेकिन गया जी रबर डैम के संबंध में जिलाधिकारी ही आधिकारिक तौर पर कुछ बता सकते हैं."- वीरेन्द्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, मेयर, गया जी

"गयाजी डैम यानी रबर डैम के पानी को समय-समय पर छोड़ा जाता है, जिससे गंदगी निकल जाती है. एक बार फिर से इसे चेक कर लिया जाएगा कि फिलहाल में क्या स्थिति है."- शशांक शुभंकर, डीएम, गया

