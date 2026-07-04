अमरनाथ यात्रा 2026 : तीर्थयात्रियों की यात्रा अच्छी रहेगी और वे सुरक्षित घर लौटेंगे- उमर अब्दुल्ला
अमरनाथ यात्रा पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे, उनकी यात्रा अच्छी रहेगी और वे सुरक्षित घर लौटेंगे.
Published : July 4, 2026 at 2:59 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी में सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 जारी है, ऐसे में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कन्फर्म किया कि उनके प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पक्का करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने तीर्थयात्रियों के लिए सफल यात्रा की कामना की, और इस बात पर जोर दिया कि चुनी हुई सरकार ने आने वाले भक्तों के लिए एक आसान अनुभव को आसान बनाने के लिए अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की हैं.
VIDEO | Srinagar: Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah on Amarnath Yatra says, " we hope that pilgrims come in large numbers and their journey goes well, and they return home safely; we have made all necessary arrangements from the government's side." pic.twitter.com/Yn50MSvJFB— Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2026
उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आएंगे. उनकी यात्रा अच्छी तरह से होगी और वे सुरक्षित घर लौटेंगे." सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम होने थे, हमने कर दिए हैं. बाकी - सुरक्षा, कानून व्यवस्था वगैरह जो तैयारियां श्राइन बोर्ड को करनी हैं, उन पर लोक भवन से नजर रखी जा रही है.
इस बीच, सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है, इसलिए उधमपुर स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH 44) पर मेडिकल इंतजाम बढ़ा दिए हैं. इसके लिए पूरी तरह से तैयार छह एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और समरोली में मौजूदा लंगरों के साथ खास मेडिकल स्टेशन बनाए गए हैं.
DG #ITBP Shatrujeet Kapur trekked 16 kms on foot to review the security arrangements along the #ShriAmarnathYatra2026 route, both Baltal and Pahalgam axis. He interacted with the troops and commended their professionalism in ensuring a safe, secure and seamless pilgrimage. pic.twitter.com/ICeCrTDV4J— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) July 4, 2026
इस बारे में उधमपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर, अनिल मन्हास ने तीर्थयात्रियों को समय पर मदद देने के लिए हाईवे पर किए गए स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के बारे में बताया.
उन्होंने कहा, "हमने पूरे ज़िले में 10 जगहों पर फर्स्ट-एड कैंप लगाए हैं.आम तौर पर, ये कैंप लंगर के साथ ही होते हैं ताकि अगर किसी तीर्थयात्री को किसी भी समय मदद की जरूरत हो तो हमारा स्टाफ आसानी से मिल सके."
इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "इसके अलावा, हमने नेशनल हाईवे पर 6 अलग-अलग जगहों पर एम्बुलेंस तैनात की हैं ताकि इमरजेंसी में, हम किसी भी तीर्थयात्री को तुरंत निकाल सकें, जिसे मेडिकल मदद की जरूरत हो और उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा सकें."
📸 Jammu and Kashmir: A total of 12,168 pilgrims paid obeisance at Holy Cave Shrine on opening day of annual #AmarnathYatra yesterday, as the pilgrimage began from the twin base camps of Baltal and Pahalgam. pic.twitter.com/ccm1coux2i— All India Radio News (@airnewsalerts) July 4, 2026
इस बीच, ओम शिव शक्ति सेवा लंगर कमेटी सोनीपत, दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र मलिक ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 24 घंटे मेडिकल और इमरजेंसी सपोर्ट पक्का किया है.
दूसरी तरफ, जम्मू नगर निगम (JMC) ने जम्मू तवी रिवरफ्रंट पर बोटिंग सर्विस शुरू की है, जिसका मकसद आगंतुकों के साथ-साथ चल रही अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए टूरिस्ट अनुभव को बेहतर बनाना है.
वहीं जेएमसी कमिश्नर देवांश यादव ने कहा, "अमरनाथ यात्रा चल रही है, और रजिस्ट्रेशन और टोकन जारी किए जा रहे हैं. अब तवी रिवरफ्रंट को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है. शाम की गतिविधियों में लाइट एंड साउंड शो, तवी आरती, और अब शिकारा, पैडल और स्पीड बोट के साथ बोटिंग शामिल है."
#WATCH | J&K: CRPF, J&K Police & other security agencies stand alert to ensure the smooth ongoing Amarnath Yatra 2026.— ANI (@ANI) July 4, 2026
Visuals from Baltal Base Camp. pic.twitter.com/q0hwBP06Ho
इस बीच, शनिवार को सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2026 ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ.
इसके साथ ही, आध्यात्मिक रूप से उत्साहित भक्तों के दूसरे बैच ने आधिकारिक तौर पर अपनी ऊपर की ओर पैदल यात्रा शुरू की, जो पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुई.
मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत अलग-अलग राज्यों से आए तीर्थयात्रियों ने पूरी व्यवस्था पर बहुत खुशी जताई, खासकर रामबन प्रशासन द्वारा चंद्रकोट यात्री निवास में दिए गए साफ-सफाई और रहने के आधारभूत संरचना की तारीफ की, जिसे तिरंगे की रोशनी से खूबसूरती से रोशन किया गया है.
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