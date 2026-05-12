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केदारनाथ यात्रा: सोनप्रयाग में लगा यात्रियों का भयंकर जाम, सुबह से यात्री कर रहे धाम जाने का इंतजार, देखें वीडियो

सोनप्रयाग में लगा यात्रियों का भयंकर जाम ( PHOTO- ETV Bharat )