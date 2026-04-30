उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बढ़ रहा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा, एक दिन में 6 लोगों ने तोड़ा दम!
उत्तराखंड चारधाम यात्रा में उमड़ रहा भक्तों का हुजूम, श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा, अब तक 14 श्रद्धालुओं की हो चुकी मौत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 7:12 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. अभी तक साढ़े चार लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं. इसके साथ ही चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. ऐसे में लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों ने राज्य सरकार की चिताओं को बढ़ा दिया है.
बता दें कि उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ भी शुरू हुई थी. यात्रा शुरू होने के बाद यानी इन 12 दिनों के भीतर 14 श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य खराब होने से मौत हो गई है. जबकि, 30 अप्रैल को एक ही दिन में 6 श्रद्धालुओं की जान गई है.
उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को सुलभ और सुरक्षित बनाए जाने पर जोर दे रही है. जिसके मद्देनजर चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से संबंधित विभागों की ओर से व्यवस्थाएं की मुकम्मल कर ली गई थी. इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बकायदा हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई थी. ताकि, चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हेल्थ एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें.
इन सबके बीच चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से लगातार हो रहे श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े ने राज्य सरकार की चिताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है. जबकि, वर्तमान स्थिति या है कि अभी भी कामों में मौसम खराब चल रहा है. ऐसे में यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.
यात्रियों की मौत की संख्या: उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, 19 अप्रैल से 30 अप्रैल की शाम 5 बजे तक 14 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे. ऐसे में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी इन 9 दिनों के भीतर केदारनाथ में 8 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो चुकी है.
यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे. ऐसे में 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी 11 दिनों के भीतर यमुनोत्री धाम में 3 श्रद्धालुओं और गंगोत्री धाम में 1 श्रद्धालु की मौत हुई है. इसी तरह बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे. ऐसे में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी इन 8 दिनों के भीतर बदरीनाथ धाम में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है.
वहीं, 30 अप्रैल को 6 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुई है. आंकड़ों पर गौर करें तो केदारनाथ धाम में अकेले कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है. जबकि, बदरीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में एक-एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है. उधर, चारधाम यात्रियों की संख्या की बात करें तो 4 लाख 54 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य के भागीदार बन चुके हैं.
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