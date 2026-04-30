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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बढ़ रहा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा, एक दिन में 6 लोगों ने तोड़ा दम!

उत्तराखंड के चारधाम ( फाइल फोटो- ETV Bharat )