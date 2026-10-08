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केदारनाथ धाम में कथित वसूली के आरोपों पर यात्रियों का हंगामा, मंदिर प्रांगण में फिर बनाई रील

केदारनाथ धाम में रील बनाने का वीडियो वायरल ( Photo-Viral Video )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में देशभर से आस्था लेकर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच सामने आए दो वायरल वीडियो ने धाम की व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है. एक वीडियो में कुछ तीर्थ यात्री पूजा-पाठ और दर्शन के नाम पर कथित रूप से धनराशि मांगे जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में मंदिर प्रांगण में डांस करते हुए रील बनाए जाने का मामला सामने आया है. दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद केदारनाथ धाम की व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं.

कथित वसूली के आरोपों पर यात्रियों का आक्रोश: वायरल वीडियो में कुछ तीर्थ यात्री कथित तौर पर पंडा समाज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते और पूजा-अर्चना एवं दर्शन के नाम पर मनमानी वसूली के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि बाबा केदार के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था के नाम पर किसी प्रकार के आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना चाहिए.श्रद्धालुओं ने पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और संबंधित शुल्क व्यवस्था में स्पष्टता तथा पारदर्शिता की मांग उठाई है.