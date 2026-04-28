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आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 2026 होगी खास, भारत-चीन व्यापार की भी शुरुआत, तो चले आइए देवभूमि

परमिट मिलने में 1-3 दिन का समय लग सकता है. ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरें, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ऑनलाइन ही फीस जमा कर दें. वहीं, ऑफलाइन की बात करें तो पिथौरागढ़ के धारचूला एसडीएम ऑफिस में जाकर फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट जमा कराएं.

क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो वैध फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट की जरूरत होगी. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर की तरफ से जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (Medical Certificate), पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) और स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र यानी क्षतिपूर्ति बांड भी चाहिए होगा.

आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी: अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए आते हैं तो इसके लिए इनर लाइन परमिट (ILP) अनिवार्य है. जिसे पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के आधिकारिक इनर लाइन परमिट पोर्टल https://ilppithoragarh.uk.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा धारचूला में एसडीएम (SDM) ऑफिस से भी ऑफलाइन फॉर्म लेकर भर सकते हैं.

पिथौरागढ़ जिले से दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं. जिसमें उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल लगती है. यह भारत के उत्तरी सीमा पर संवेदनशील जिला है. तिब्बत से सटे अंतिम जिला होने की वजह से यह सामरिक महत्व से काफी संवेदनशील भी है. पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख से होकर कैलाश पर्वत (माउंट कैलाश) या कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है.

प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व: आदि कैलाश क्षेत्र हिमालय की अद्भुत सौदर्य, बर्फीले पहाड़, दर्रे, जंगल, गहरी घाटियों, नदियों और शांत वातावरण से भरा है. नजारे ऐसे हैं कि एक बार देखने लग जाओ तो आप नजर ही नहीं हटा सकते हैं. जबकि, आदि कैलाश का शिखर, सफेद बर्फ और यहां शांत वातावरण इंसान के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास कराता है.

ओम पर्वत का महत्व: अब ओम पर्वत के बारे में भी जान लेते हैं. आदि कैलाश यात्रा में नजर देने वाला ओम पर्वत अपने प्राकृतिक 'ॐ' चिन्ह के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. पर्वत की आकृति हूबहू 'ॐ' की तरह नजर आती है. यही वजह है कि यहां आने वाले यात्रियों के लिए यह एक पवित्र एवं चमत्कारिक नजारा होता है.

आदि कैलाश का सांस्कृतिक महत्व भी जानिए: आदि कैलाश के सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह कुमाऊं की प्राचीन संस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय देव पूजा से जुड़ा हुआ है. लिपुलेख और महाकाली क्षेत्र में बसे इस इलाके में शैव परंपरा काफी प्रचलित है. कुटी और जोहार क्षेत्र की पारंपरिक जीवनशैली के साथ यहां की अनोखी संस्कृति शिवभक्तों से लेकर यात्रियों को खूब लुभाती हैं.

यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है. तीर्थयात्रा मार्ग आदि कैलाश यात्रा में परिक्रमा का विशेष महत्व है. कहा जाता है कि आदि कैलाश की यात्रा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. यहां सालभर साधु-संत ध्यान और साधना के लिए आते हैं.

यहां से आदि कैलाश के खूबसूरत दर्शन होते हैं. अगर आदि कैलाश की बात करें तो यह तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत (माउंट कैलाश) या कैलाश मानसरोवर की तरह ही पूजनीय है. जो कैलाश पर्वत से लगभग मिलती-जुलती है. कैलाश पर्वत (तिब्बत) तक यात्रा कठिन और लंबी होती है. इसलिए भक्त आदि कैलाश को उसका प्रतिरूप मानकर दर्शन करते हैं.

आदि कैलाश का धार्मिक महत्व जानिए: आदि कैलाश को भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का तपोस्थली भी माना जाता है. माना जाता है कि यहां भगवान भोलेनाथ ने तप किया था. इसलिए आदि कैलाश को 'दूसरा कैलाश' भी कहा जाता है. आदि कैलाश के दर्शन मार्ग पर पार्वती कुंड भी है. जिसका संबंध माता पार्वती से माना जाता है. मान्यता है कि माता पार्वती ने इस स्थान पर स्नान कर ध्यान लगाया था.

भगवान शिव-पार्वती से जुड़ा है आदि कैलाश का महत्व: आदि कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है. जिसे छोटा कैलाश या कैलास भी कहा जाता है. जो पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में स्थित एक पवित्र एवं आध्यात्मिक स्थान है. जिसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तीनों रूपों में काफी गहरा है.

इससे न केवल सीमांत क्षेत्र लोगों का आना-जाना शुरू होगा. बल्कि, व्यापार आदि से स्थानीय लोगों को फायदा भी मिलेगा. लिहाजा, जिला प्रशासन इसकी तैयारियों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है. हर स्तर पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है. ताकि, आने वाले समय में यह क्षेत्र न केवल धार्मिक बल्कि, आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त बन सके.

भारत और चीन के बीच शुरू होगा व्यापार: आगामी 1 जून भारत और चीन के बीच व्यापार भी शुरू हो रहा है. यह व्यापार कोरोनाकाल में बंद हो गया था. जिसके बाद अब फिर से इसे शुरू किया जा रहा है. इसके लिए ट्रेड पास यानी व्यापार पास बनाने की प्रक्रिया पर काम जारी है.

दरअसल, पिथौरागढ़ जिले से दो ऐतिहासिक काम शुरू होने वाले हैं. जिनका देश और पिथौरागढ़ के लोगों को इंतजार रहता है. 1 मई से आदि कैलाश और ओम (ॐ) पर्वत यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, तो वहीं लंबे समय से ठप पड़ा भारत-चीन सीमांत व्यापार भी फिर से शुरू होने की प्रक्रिया में है.

देहरादून: पिथौरागढ़ जिले में भारत-चीन सीमा पर मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्थली आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा शुरू होने जा रही है. आगामी एक मई से पवित्र एवं आध्यात्मिक इस यात्रा का आगाज हो जाएगा. इस बार यह यात्रा खास होने वाली है. क्योंकि, आस्था और व्यापार दोनों की शुरुआत होगी. वहीं, आज से इनर लाइन परमिट भी बनने शुरू हो गए हैं.

बता दें कि अब ज्यादातर जगह तक सड़क बन चुकी है. आदि कैलाश क्षेत्र में व्यास घाटी के अंतिम गांव कुटी तक गाड़ी जा सकती है. अंतिम हिस्सा छोटा ट्रेक हो सकता है. जिसे आराम से किया जा सकता है. अगर यात्रा या ट्रेक पर जाने का सही समय की बात करें तो मई से जून तक आवाजाही सुगम होता है.

बरसात या सर्दियों में रास्ता कठिन हो जाता है. ओम पर्वत के रास्ते में मौसम अचानक बदल सकता है. नेटवर्क भी बहुत कम मिलता है. अधिक ऊंचाई होने की वजह से स्वास्थ्य का ध्यान भी विशेष ध्यान रखना होता है. यह यात्रा रोमांच और भक्ति से भरा होती है. साथ ही यह उच्च हिमालय में होती है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो पहले खुद को तैयार कर लें.

अभी ऐसा नजर आ रहा ओम पर्वत (फोटो सोर्स- Information Department)

कैसे पहुंचे आदि कैलाश? अगर आप दिल्ली या देहरादून या अन्य शहरों से ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको नैनीताल के काठगोदाम तक ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी. जहां से आपको पिथौरागढ़ पहुंचना होगा. वहीं, हवाई मार्ग की बात करें तो पंतनगर एयरपोर्ट या नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं. इसके बाद सड़क मार्ग से आगे जाना होता है.

सड़क मार्ग से काठगोदाम/हल्द्वानी फिर पिथौरागढ़ पहुंचना होता है. यहां से धारचूला फिर गुंजी से कुटी गांव पहुंचा जाता है, फिर आदि कैलाश आता है. धारचूला से आगे का रास्ता पहाड़ी और संवेदनशील है. जिस वजह से यह यात्रा एडवेंचर भी भरा हो सकता है. यात्रा के लिए शेयर टैक्सी या जीप धारचूला से मिल जाती है.

आदि कैलाश यात्रा को लेकर जुटाई जा रही सभी व्यवस्थाएं: आदि कैलाश यात्रा 2026 को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. डीएम आशीष भटगांई के निर्देश पर एडीएम योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम धारचूला क्षेत्र के गूंजी समेत विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर चुकी है.

निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग पर ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं का गहन मूल्यांकन किया गया. साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करें.

यात्रा की तैयारियों को लेकर पहुंची उच्च स्तरीय टीम (फोटो सोर्स- Information Department)

गूंजी और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था को इस बार विशेष प्राथमिकता दी गई है. प्रशासनिक टीम ने टेंट कॉलोनियों, विश्राम गृहों और अस्थायी शिविरों का निरीक्षण कर उनकी क्षमता एवं गुणवत्ता का आकलन किया.

बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. ताकि, किसी भी यात्री को असुविधा न हो. अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी ठहराव स्थलों पर साफ-सफाई सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. ताकि, उच्च हिमालयी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों के बावजूद यात्रियों को सहज अनुभव मिल सके.

स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यापक तैयारी: यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है. मेडिकल कैंप की स्थापना प्राथमिक उपचार केंद्रों की उपलब्धता और एंबुलेंस की तैनाती सुनिश्चित की गई है. उच्च हिमालयी परिस्थितियों को देखते हुए जीवनरक्षक दवाइयों ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है.

आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध हो सके, इसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सके. इसके साथ ही यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती चेक पोस्टों की सक्रियता और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है. यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जा रहे हैं. प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी भय के अपनी यात्रा पूरी कर सकें और क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनी रहे.

आदि कैलाश का खूबसूरत नजारा (फोटो सोर्स- Information Department)

संचार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हमेशा से फोन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी चुनौती रहती है. लिहाजा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है. वायरलेस सेट दूरसंचार नेटवर्क और अन्य माध्यमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.

ताकि, किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना का आदान-प्रदान हो सके. इसके साथ ही बिजली आपूर्ति खाद्य सामग्री की उपलब्धता राशन वितरण और यातायात प्रबंधन को भी बेहतर बनाया जा रहा है. लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्गों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए.

स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई उम्मीद: आदि कैलाश और ॐ पर्वत यात्रा से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है. होम स्टे संचालक, होटल व्यवसायी और टैक्सी चालक अब यात्रियों के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं. कई स्थानों पर पहले से ही बुकिंग हो चुकी है

इतना ही नहीं गांवों में लोग अपने घरों को व्यवस्थित करने में लगे हैं. यह यात्रा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय का बड़ा स्रोत बन रही है. जिससे सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इस तरह से यह यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है.

आदि कैलाश रूट पर वाहन (फोटो सोर्स- Information Department)

सीमांत व्यापार की वापसी से बढ़ेगा कारोबार: आदि कैलाश यात्रा के साथ ही भारत-चीन सीमांत व्यापार के दोबारा शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने वाली है. साल 2020 से बंद यह व्यापार अब लिपुलेख दर्रे के माध्यम से फिर से शुरू किया जा रहा है.

"आगामी 1 जून से शुरू होने वाले भारत चीन व्यापार को लेकर भी व्यवस्थाएं पूरी की गई है. ट्रेड पास को लेकर प्रक्रिया चल रही है. सड़क मार्ग की सुविधा मिलने से व्यापारियों को राहत मिलेगी और अब उन्हें कम दूरी ही पैदल तय करनी होगी. व्यापारियों में इसको लेकर खासा उत्साह है और वे इसे अपने व्यवसाय के लिए सुनहरा अवसर मान रहे हैं."- आशीष भटगांई, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

व्यापारियों की मांगें और तैयारियां: सीमांत व्यापार समिति ने प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया है. जिसमें व्यापार की अवधि बढ़ाने, सुविधाओं में सुधार और व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित करने की बात शामिल है.

व्यापारियों का मानना है कि यदि व्यापार नवंबर तक जारी रहता है तो इससे कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. साथ ही नई व्यापार मंडी में पर्याप्त दुकानें और गोदाम उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है. ताकि, व्यापार सुचारु रूप से संचालित हो सके.

इन वस्तुओं का होता है व्यापार: बता दें कि इस व्यापार के तहत तिब्बती क्षेत्र से ऊनी वस्त्र, जूते और कालीन जैसे उत्पाद आयात किए जाते हैं. जबकि, भारत से गुड़, मिश्री, घी और हस्तशिल्प जैसी वस्तुएं निर्यात होती हैं. यह व्यापार न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. बल्कि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी एक सशक्त माध्यम है. सीमांत क्षेत्रों के लोगों के लिए यह व्यापार सालों से जीवनयापन का आधार रहा है.

"आदि कैलाश यात्रा राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एक मई से इसका आयोजन शुरू हो रहा है. एकल व्यवस्था प्रणाली के माध्यम से यात्रियों के पास जारी किए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन आवास और भोजन की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है."-सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि यही मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्होंने सीमांत व्यापार के दोबारा शुरू होने पर प्रसन्नता जताई है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं.

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