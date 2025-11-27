ETV Bharat / bharat

1 दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा होगी बंद, जानिए कारण?

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए एक दिसंबर से इनर लाइन परमिट बंद कर दिए जाएंगे. धारचूला तहसील प्रशासन की ओर से आदि कैलाश क्षेत्र में पानी जमने, सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के आने और रात में पाला गिरने से यात्रा के लिए मार्ग के सुगम नहीं होने से यह निर्णय लिया गया है.

पार्वती कुंड का पानी जमा, ग्रामीणों का होने लगा माइग्रेशन: धारचूला एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आदि कैलाश क्षेत्र में पार्वती कुंड का पानी जम गया है. तापमान में काफी गिरावट आ रही है. बीआरओ के मुताबिक, पाला गिरने से अब सड़क मार्ग भी यात्रा के लिए सुगम नहीं है.

स्थानीय ग्रामीणों का माइग्रेशन होने लगा है. ज्यादातर परिवार वहां से घाटियों की ओर लौट चुके हैं. इसके अलावा आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए इनर लाइन परमिट के लिए सीमित संख्या में आवेदन आ रहे हैं.

इस साल जारी किए 36,400 से ज्यादा परमिट: एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने कहा कि पिछले साल 2024 में आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट 15 नवंबर से बंद कर दिए गए थे. तापमान में गिरावट और वहां की स्थितियों को देखते हुए आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा 2025 को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है.

आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए एक दिसंबर 2025 से इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे. इस साल 36,400 से ज्यादा परमिट जारी हुए हैं. वहीं, आदि कैलाश क्षेत्र में व्यास घाटी के अंतिम गांव कुटी के अंतर्गत करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव-पार्वती मंदिर के कपाट 5 नवंबर को बंद किए जा चुके हैं.

आदि कैलाश की यात्रा को लेकर आदेश (फोटो सोर्स- SDM Office Dharchula)

आदि कैलाश के बारे में जानिए: आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है. जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है. इसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तीनों रूपों में बहुत गहरा है.