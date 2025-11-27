ETV Bharat / bharat

1 दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा होगी बंद, जानिए कारण?

आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए 1 दिसंबर 2025 से इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे. अब अगले साल दर्शन कर सकेंगे.

ADI KAILASH
आदि कैलाश (फाइल फोटो- Pilgrims)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 10:42 PM IST

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए एक दिसंबर से इनर लाइन परमिट बंद कर दिए जाएंगे. धारचूला तहसील प्रशासन की ओर से आदि कैलाश क्षेत्र में पानी जमने, सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के आने और रात में पाला गिरने से यात्रा के लिए मार्ग के सुगम नहीं होने से यह निर्णय लिया गया है.

पार्वती कुंड का पानी जमा, ग्रामीणों का होने लगा माइग्रेशन: धारचूला एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आदि कैलाश क्षेत्र में पार्वती कुंड का पानी जम गया है. तापमान में काफी गिरावट आ रही है. बीआरओ के मुताबिक, पाला गिरने से अब सड़क मार्ग भी यात्रा के लिए सुगम नहीं है.

स्थानीय ग्रामीणों का माइग्रेशन होने लगा है. ज्यादातर परिवार वहां से घाटियों की ओर लौट चुके हैं. इसके अलावा आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए इनर लाइन परमिट के लिए सीमित संख्या में आवेदन आ रहे हैं.

इस साल जारी किए 36,400 से ज्यादा परमिट: एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने कहा कि पिछले साल 2024 में आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट 15 नवंबर से बंद कर दिए गए थे. तापमान में गिरावट और वहां की स्थितियों को देखते हुए आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा 2025 को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है.

आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए एक दिसंबर 2025 से इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे. इस साल 36,400 से ज्यादा परमिट जारी हुए हैं. वहीं, आदि कैलाश क्षेत्र में व्यास घाटी के अंतिम गांव कुटी के अंतर्गत करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव-पार्वती मंदिर के कपाट 5 नवंबर को बंद किए जा चुके हैं.

ADI KAILASH
आदि कैलाश की यात्रा को लेकर आदेश (फोटो सोर्स- SDM Office Dharchula)

आदि कैलाश के बारे में जानिए: आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है. जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है. इसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक तीनों रूपों में बहुत गहरा है.

आदि कैलाश का धार्मिक महत्व: आदि कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का तपस्थल माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान शिव ने गहन तप किया था. इसलिए इस जगह को 'दूसरा कैलाश' भी कहा जाता है. पास में स्थित परमेश्वरी गुफा और गौरीकुंड का भी सीधा संबंध देवी पार्वती से माना जाता है.

कुमाऊं क्षेत्र में यह स्थान कैलाश-मानसरोवर की तरह ही पूजनीय माना जाता है. इसकी आकृति मूल कैलाश पर्वत से मिलती-जुलती है. पर्वत का शिखर, सफेद बर्फ और शांत वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है.

आदि कैलाश का सांस्कृतिक महत्व: आदि कैलाश क्षेत्र कुमाऊं की प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय देवपूजा से जुड़ा हुआ है. महाकाली-लिपुलेख क्षेत्र में बसे इस इलाके में शैव परंपरा अत्यंत प्रचलित है.

ओम पर्वत का महत्व: आदि कैलाश यात्रा में दिखाई देने वाला ओम पर्वत अपने प्राकृतिक 'ॐ' चिन्ह के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह हूबहू ओम की तरह नजर आता है. यही वजह है कि यात्रियों के लिए यह एक पवित्र और चमत्कारिक नजारा होता है.

प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व: यह क्षेत्र हिमालय की दुर्लभ सुंदरता, बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियों, नदियों और शांत वातावरण से भरा है. कुटी–जोहार क्षेत्र की पारंपरिक जीवनशैली और अनोखी संस्कृति यात्रियों को खूब आकर्षित करती हैं.

आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव: आदि कैलाश की यात्रा कैलाश जैसा अनुभव भारत में ही प्रदान करती है. कठिन रास्ते, प्राकृतिक सौंदर्य और मन की शांति, ये सब मिलकर इस जगह को खास बनाते हैं.

