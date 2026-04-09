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क्या केवल 6 साल की उम्र तक ही बनेंगे नए आधार कार्ड? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा, UIDAI, केंद्रीय गृह, कानून एवं न्याय, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को पक्षकार बनाया गया है.

Aadhaar Card PIL
कॉन्सेप्ट फोटो. (Getty Image)
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By Sumit Saxena

Published : April 9, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह नए आधार कार्ड केवल छह साल तक के बच्चों के लिए जारी करे. साथ ही, किशोरों और वयस्कों के लिए आधार जारी करने के कड़े नियम बनाने की अपील की गई है ताकि घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनकर पहचान छुपाने से रोका जा सके.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने वकील अश्वनी दुबे के जरिए यह याचिका दायर की है. याचिका में तर्क दिया गया है कि आधार, जिसे मूल रूप से पहचान के प्रमाण के तौर पर लाया गया था, अब एक "बुनियादी दस्तावेज" बन गया है. इसके जरिए लोग राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज आसानी से हासिल कर रहे हैं.

याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा, आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI और केंद्रीय गृह, कानून एवं न्याय, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को भी पक्षकार बनाया गया है.

याचिका में उठाए गए मुद्दे

याचिका में कहा गया है कि UIDAI अब तक 144 करोड़ आधार कार्ड जारी कर चुका है और 99 प्रतिशत भारतीयों का पंजीकरण हो चुका है. याचिका में कहा गया, है कि याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत यह जनहित याचिका (PIL) इसलिए दायर कर रहा है, ताकि UIDAI को निर्देश दिया जा सके कि वह नए आधार केवल बच्चों के लिए जारी करे और बड़ों के लिए सख्त नियम बनाए. घुसपैठियों को इसे प्राप्त करने और भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पेश करने से रोका जा सके.

याचिका में तर्क दिया गया है कि विदेशी लोग 'विदेशी' श्रेणी के तहत आधार के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन घुसपैठिए 'भारतीय नागरिक' श्रेणी के तहत आवेदन कर इसे आसानी से बनवा लेते हैं. याचिका में कहा गया, "इसके बाद, वे राशन कार्ड, जन्म और निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हासिल कर लेते हैं, जिससे उन्हें भारतीय नागरिकों से अलग पहचानना नामुमकिन हो जाता है."

याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं. इन बोर्डों पर यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि 12 अंकों वाला आधार नंबर केवल "पहचान का प्रमाण" है, न कि नागरिकता, पते या जन्म तिथि का प्रमाण.

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