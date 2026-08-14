JPSC-JSSC परीक्षाओं में धांधली की CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में PIL दाखिल
जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली की सीबीआी जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 14, 2026 at 12:27 AM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है.
इन परीक्षाओं की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रार्थी बसंत प्रसाद की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. हालांकि, अधिवक्ता अमर्त्य ने बताया कि अभी याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही यह तय होगा कि याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो पाएगी या नहीं.
इस याचिका में खास तौर पर 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और पैसे लेकर पद बेचने का खेल खेला गया. इससे बड़ी संख्या में योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का आरोप लगाया गया है.
याचिका में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी TDPL की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है. प्रार्थी ने TDPL द्वारा आयोजित JPSC और JSSC की सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, ताकि कथित धांधली के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.
याचिकाकर्ता ने मौजूदा CID जांच को भी पर्याप्त नहीं बताया है. उनका तर्क है कि मामले में प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए जांच सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए.
बता दे कि नियुक्ति से जुड़ी परीक्षाओं में धांधली से नाराज जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र पिछले 20 दिन से लगातार आंदोलन पर है. सरकार भी 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा, 2023 और 2025 बैकलॉग परीक्षा को रद्द करने पर अपनी सहमति जता चुकी है. लेकिन छात्रों का कहना है कि टीडीपीएल एजेंसी के मार्फत हुई सभी परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए.
छात्रों की दलील है कि सीजीएल से चयनित अभय कुमार तिवारी ने वैसी कई परीक्षाएं पास की है, जिनका संचालन टीडीपीएल द्वारा हुआ था. छात्रों ने यह भी कहा है कि सीआईडी जांच से काम नहीं चलेगा. छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि 9 अगस्त को हुई बातचीत के बाद से सरकार और छात्रों के बीच अब तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है.
इसे भी पढ़ें- JPSC Protest: 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में झारखंड के छात्र दिखाएं अपनी एकजुटता- जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की अपील
इसे भी पढ़ें- छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सीबीआई जांच की मांग ना मानने को बताया सरकार के मन में खोट
इसे भी पढ़ें- JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितता! चौथे दिन एल खिंयांग्ते से 7 घंटे तक पूछताछ, सीबीआई जांच की मांग लेकर 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे छात्र