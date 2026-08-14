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JPSC-JSSC परीक्षाओं में धांधली की CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में PIL दाखिल

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है.

इन परीक्षाओं की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रार्थी बसंत प्रसाद की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. हालांकि, अधिवक्ता अमर्त्य ने बताया कि अभी याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही यह तय होगा कि याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो पाएगी या नहीं.

इस याचिका में खास तौर पर 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और पैसे लेकर पद बेचने का खेल खेला गया. इससे बड़ी संख्या में योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का आरोप लगाया गया है.

याचिका में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी TDPL की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है. प्रार्थी ने TDPL द्वारा आयोजित JPSC और JSSC की सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, ताकि कथित धांधली के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

याचिकाकर्ता ने मौजूदा CID जांच को भी पर्याप्त नहीं बताया है. उनका तर्क है कि मामले में प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए जांच सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए.