मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग, BJP ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बिहार में मुर्शिदाबाद के मजदूर की मौत के बाद 16 जनवरी को बेलडांगा में विरोध प्रदर्शन हुआ था. जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया था.

17 जनवरी 2026 को बेलडांगा में स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 4:48 PM IST

कोलकाता: भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई और स्थानीय लोगों ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की. चीफ जस्टिस से दो जनहित याचिका (PIL) फाइल करने की इजाजत मांगी गई. परमिशन मिलने पर, दो पीआईएल फाइल की गईं – एक भाजपा की तरफ से और दूसरी बेलडांगा के स्थानीय लोगों की तरफ से.

इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के समसेरगंज में हुई घटना के सिलसिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था. बेलडांगा मामले में भी ऐसा ही आदेश मांगा जा रहा है. याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने केस फाइल करने की इजाजत दे दी. दोनों याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद है.

इससे पहले, पिछले साल अप्रैल में मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. कलकत्ता हाई कोर्ट के उस समय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सौमेन सेन की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था.

दूसरे राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं. बिहार में मुर्शिदाबाद के एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद 16 जनवरी से बेलडांगा में तनाव हो गया. बीते शुक्रवार की सुबह, हजारों लोगों ने बेलडांगा में नेशनल हाईवे 12 पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, और प्रवासी मजदूर की हत्या के विरोध में टायर जलाए. यह विरोध रेलवे ट्रैक तक भी फैल गया, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं.

उस दिन हुए हंगामे में एक महिला पत्रकार घायल हो गई थी. तब से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इसको देखते हुए भाजपा और स्थानीय लोगों ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

