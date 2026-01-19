ETV Bharat / bharat

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग, BJP ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

17 जनवरी 2026 को बेलडांगा में स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे ( ANI )

कोलकाता: भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई और स्थानीय लोगों ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की. चीफ जस्टिस से दो जनहित याचिका (PIL) फाइल करने की इजाजत मांगी गई. परमिशन मिलने पर, दो पीआईएल फाइल की गईं – एक भाजपा की तरफ से और दूसरी बेलडांगा के स्थानीय लोगों की तरफ से.

इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के समसेरगंज में हुई घटना के सिलसिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था. बेलडांगा मामले में भी ऐसा ही आदेश मांगा जा रहा है. याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने केस फाइल करने की इजाजत दे दी. दोनों याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद है.

इससे पहले, पिछले साल अप्रैल में मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. कलकत्ता हाई कोर्ट के उस समय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सौमेन सेन की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था.