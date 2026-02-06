ETV Bharat / bharat

FLYING THIEF! कबूतर चोंच में दबाकर ले उड़ा सोने की चेन, बाजार में अफरा-तफरी

शहर के सराफा बाजार में शुक्रवार को एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई, जिसने पूरे बाजार को हैरानी में डाल दिया. सोने की बढ़ती कीमतों के बीच जहां व्यापारी सुरक्षा को लेकर पहले से सतर्क रहते हैं, लेकिन इस अंदाज में चेन कबूतर ले उड़ेगा, जिससे सब हैरत में थे.

नागौर : डेगाना शहर के सराफा बाजार में एक बेहद अनोखी और हैरान करने वाली घटना घटी. यहां एक कबूतर ने ज्वेलरी शॉप से करीब 1 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया. यह बात सुनकर ज्वेलर की सांस फूल गई. घटना के बाद कुछ देर के लिए बाजार में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि बाद में बाजार की छत से चेन सुरक्षित बरामद कर ली गई.

जानकारी के अनुसार, डेगाना के सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में कारीगर सोने के आभूषण तैयार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक कबूतर दुकान के भीतर घुस आया. कुछ ही पलों में कबूतर ने तैयार हो रही सोने की चेन को अपनी चोंच में दबाया और उड़ान भर ली. कबूतर दुकान से उड़कर बाजार की छत पर जा बैठा, जहां से वह काफी देर तक दिखाई देता रहा.

घटना को देखकर दुकानदार और आसपास के व्यापारी कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए. सोने जैसी कीमती वस्तु को इस तरह उड़ते देख पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने कबूतर पर नजर बनाए रखी और चेन को सुरक्षित वापस लेने का प्रयास शुरू किया. काफी देर तक चली मशक्कत के बाद कबूतर वहां से उड़ गया और सोने की चेन नीचे गिर गई, जिसे व्यापारियों ने सुरक्षित वापस ले लिया.

चेन वापस मिलने के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली. सराफा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि बढ़ते सोने के दामों के चलते पहले से ही सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कबूतर द्वारा सोने की चेन ले जाने जैसी घटना उन्होंने पहली बार देखी है.