ETV Bharat / bharat

FLYING THIEF! कबूतर चोंच में दबाकर ले उड़ा सोने की चेन, बाजार में अफरा-तफरी

काफी देर की मशक्कत और कोशिशों के बाद कबूतर उड़ गया और सोने की चेन छत पर गिर गई, जिसे सुरक्षित वापस ले लिया गया.

जब कबूतर बन गया चोर
जब कबूतर बन गया चोर (फोटो सोर्स-हरिराम गुर्जर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर : डेगाना शहर के सराफा बाजार में एक बेहद अनोखी और हैरान करने वाली घटना घटी. यहां एक कबूतर ने ज्वेलरी शॉप से करीब 1 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया. यह बात सुनकर ज्वेलर की सांस फूल गई. घटना के बाद कुछ देर के लिए बाजार में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि बाद में बाजार की छत से चेन सुरक्षित बरामद कर ली गई.

शहर के सराफा बाजार में शुक्रवार को एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई, जिसने पूरे बाजार को हैरानी में डाल दिया. सोने की बढ़ती कीमतों के बीच जहां व्यापारी सुरक्षा को लेकर पहले से सतर्क रहते हैं, लेकिन इस अंदाज में चेन कबूतर ले उड़ेगा, जिससे सब हैरत में थे.

सामीन बंगाली, कारीगर. (फोटो सोर्स-हरिराम गुर्जर)

इसे भी पढ़ें: 7 चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बोला धावा, करीब 2 करोड़ के चांदी-सोना सहित नकदी पर फेरा हाथ

जानकारी के अनुसार, डेगाना के सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में कारीगर सोने के आभूषण तैयार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक कबूतर दुकान के भीतर घुस आया. कुछ ही पलों में कबूतर ने तैयार हो रही सोने की चेन को अपनी चोंच में दबाया और उड़ान भर ली. कबूतर दुकान से उड़कर बाजार की छत पर जा बैठा, जहां से वह काफी देर तक दिखाई देता रहा.

घटना को देखकर दुकानदार और आसपास के व्यापारी कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए. सोने जैसी कीमती वस्तु को इस तरह उड़ते देख पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने कबूतर पर नजर बनाए रखी और चेन को सुरक्षित वापस लेने का प्रयास शुरू किया. काफी देर तक चली मशक्कत के बाद कबूतर वहां से उड़ गया और सोने की चेन नीचे गिर गई, जिसे व्यापारियों ने सुरक्षित वापस ले लिया.

इसे भी पढ़ें: Kota Crime : सवा करोड़ का सोना चुरा ले गया कारीगर, जांच में जुटी पुलिस

चेन वापस मिलने के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली. सराफा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि बढ़ते सोने के दामों के चलते पहले से ही सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कबूतर द्वारा सोने की चेन ले जाने जैसी घटना उन्होंने पहली बार देखी है.

TAGGED:

PIGEON FLY WITH GOLD CHAIN DEGANA
कबूतर बन गया चोर
GOLD PRICE
PIGEON STOLE GOLD CHAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.