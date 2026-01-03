ETV Bharat / bharat

दिल्ली विधानसभा में लगाई गई अटल और मालवीय की तस्वीर, राजनाथ सिंह बोले- दोनों सच्चे राजनेता थे

अटल जी का मानना था कि लोकतंत्र की खुबसूरती विचारों के टकराव में नहीं, बल्कि विचारों से सहमती की ओर बढ़ने में है.

अटल जी और मदन मोहन मालवीय
अटल जी और मदन मोहन मालवीय की तस्वीरों का अनावरण (ETV Bharat)
नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की. अटल जी की कविताओं में जहां देश की पीढ़ा और सामर्थ्य झलकता था वहीं मालवीय जी के विचारों में देश के शिक्षित होने की चिंता रहती थी. दोनों ही महापुरुषों ने देश की दशकों तक सेवा की. सामान्य परिवार से आने वाले मदन मोहन मालवीय ने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. इतने बड़े बनारस हिंदू विश्विद्यालय की स्थापना धन संग्रह करके करना बहुत बड़ी बात है.

राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी का मानना था कि लोकतंत्र की खुबसूरती विचारों के टकराव में नहीं बल्कि विचारों से सहमती की ओर बढ़ने में है. अटल जी ने हमेशा कहा कि सरकारें तो क्षणिक होती हैं राट्र शास्वत होता है. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्र की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसे अपना आदर्श मानता है और उस आदर्श का चरित्र कैसा है. उसी से राष्ट्र का चरित्र बनता है. उन्होने कहा कि आज हमें लोकतंत्र के केंद्र में बैठकर यह संकल्प लेना है कि हमें मालवीय जी की तरह शिक्षा को देश की उन्नति का मार्ग बनाना है और अटल जी की तरह राजनीति को जनसेवा का पवित्र कर्म बनाना चाहते हैं.

अटल-मालवीय की तस्वीरों का अनावरण
अटल-मालवीय की तस्वीरों का अनावरण (ETV Bharat)

उच्च आदर्शों के धनी थीं दोनों विभूतियां:

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह दिल्ली विधानसभा सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं बल्कि यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरूआत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों अलग अलग कालखंडो में पैदा हुए, लेकिन दोनों ने देश के लिए अपना जीवन खपा दिया. दोनों ही एक सच्चे राष्ट्रनेता थे. राजनाथ सिंह ने बताया कि अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता. इसे उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है. अटल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था. स्वदेश प्रेम दोनों महापुरुषों को आपस में जोड़ता है. राजनाथ सिंह दिल्ली विधानसभा में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई और पंडित मदन मोहन मालवीय के तैल चित्रों के अनावरण के अवसर पर बोल रहे थे.

दिल्ली विधानसभा में अटल-मालवीय की स्थापित की गई तस्वीर
दिल्ली विधानसभा में अटल-मालवीय की स्थापित की गई तस्वीर (ETV Bharat)

विचारों और व्यक्तित्व के धनी थे मदन मोहन मालवीय: सीएम रेखा

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व और विचार इतने बड़े थे कि उनको एक घटना से समझा जा सकता है. मैंने उनके बारे में यह घटना किसी किताब में पढ़ी थी. रेखा गुप्ता ने बताया कि जब मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो उसके लिए हैदराबाद के निजाम के पास सहयोग के लिए पहुंचे. उन्होंने निजाम से कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, उसके लिए कुछ सहयोग दीजिए. धन दीजिए तो निजाम ने कहा कि जब हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है तो उसमें मेरे सहयोग की क्या जरूरत है. उसमें मैं क्यों सहयोग दूंगा. उसने कहा कि आप मेरी ये टूटी जूतियां को ले जाओ. मालवीय जी इतने बड़े विचारों के व्यक्ति थे कि उन्होंने उन जूतियों को ले जाकर ऑक्शन में लगा दिया. इसके बाद जब निजाम को यह बात पता चली तो वह असमंजस में पड़ गया कि यह क्या हुआ. अगर इन जूतियां की बोली नहीं लगी तो मेरी बेइज्जती. कम बोली लगी तो भी मेरी बेइज्जती है. इसलिए उसने फिर मालवीय जी से संपर्क कर कहा कि आप उन जूतिययों को वापस दे दो, उसके बदले में आप जो चाहे ले लो. उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया तो इससे मालवीय जी के व्यक्तित्व का पता चलता है.

लोकतंत्र की गरिमा थे अटल जी

इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन में दो महान विभूति के चित्र का अनावरण हुआ है. दोनों विभूतियों का एक ही दिन जन्मदिवस भी आता है. जिनके चित्र लगाए हैं, उनकी आधुनिक भारत को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. रक्षा मंत्री का दिल्ली विधानसभा में आना भी बहुत महत्वपूर्ण है. राष्ट्र का निर्माण सत्ता से नहीं संस्कार से होता है. अटल जी लोकतंत्र की गरिमा थे. वो बेहद संवेदनशील थे. निगम में मैने जब बजट पेश किया था तो अटल जी ने पूछा था कि गरीब और शोषित के लिए बजट में क्या क्या मौजूद है. इससे मुझे ये सीख मिली कि जब भी आपको मौका मिले आपको जरूरतमंद के बार में सोचना है.

