बिहार में पोते की गोद में वोट डालने पहुंची बुजुर्ग महिला, इन 15 तस्वीरों में देखें लोकतंत्र की खूबसूरती

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ( ETV Bharat )

पोते की गोद में वोट डालने पहुंची बुजुर्ग महिला: भोजपुर के कोइलवर में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है. जहां कई बूथों पर पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही है. वहीं एक बुजुर्ग महिला अपने पोते की गोद में वोट डालने पहुंची.

सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग (ETV Bharat)

महिलाओं में मतदान को को लेकर उत्साह: बिहार के कई जिलों में मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली है. ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है, जबकि शहरी इलाकों में वोटिंग कुछ धीमी चलती नजर आ रही है.

छोटे दलों ने बढ़ाई टक्कर, कट सकते हैं वोट!: जन सुराज के अलावा तेज प्रताप यादव की ‘जनशक्ति जनता दल’ और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये छोटे दल वोटों का बंटवारा करेंगे, जिससे बड़े गठबंधनों को नुकसान हो सकता है. सुबह 11 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है, और शाम तक रोमांच चरम पर पहुंचने की उम्मीद है.

एनडीए vs महागठबंधन, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई की आहट!: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने 16 मंत्रियों समेत दिग्गज उतारे हैं, जबकि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन पूरे जोश में है. लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की नवगठित ‘जन सुराज पार्टी’ ने कई सीटों पर ताल ठोंककर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है.

विद्यालय परिसर में स्थित मतदान केंद्र (ETV Bharat)

सहरसा सबसे आगे, पटना में सुस्ती: चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सहरसा में सबसे ज्यादा 15.27 प्रतिशत वोटिंग हुई, जबकि पटना में सबसे कम 11.2 प्रतिशत मतदान रहा. महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, उम्मीद है कि दिन चढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ेगा.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है. इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई बड़े चेहरे मैदान में हैं, जिनमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत 16 मंत्री शामिल हैं. सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग में सुबह 9 बजे तक कुल 13.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

पोते की गोद में वोट डालने पहुंची बुजुर्ग महिला (ETV Bharat)

लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग का आरोप!: बिहार चुनाव के मतदान के बीच लखीसराय में मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई है. बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन समर्थकों ने उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका है. एनडीए प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये आरोप लगाया है. हालांकि एसपी ने बूथ कैप्चरिंग से इनकार किया है.

लखीसराय में पहले चरण में मतदान (ETV Bharat)

दिव्यांग अनुकूल बूथ: बिहार में कई जगह पर खास बूथ बनाए गए हैं. जिसे देखते हुए मतदान को लेकर दिव्यांगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. कई जगह दिव्यांग अनुकूल बूथ संचालित हो रहे हैं.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर (ETV Bharat)

सुबह से महिलाओं-पुरुषों की लंबी कतारें: बिहार में मतदान केंद्र पर सुबह से ही महिला और पुरुष मतदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है. वहीं सुरक्षा बल और मतदान कर्मी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. प्रशासन की कोशिश है कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से अधिक हो.

विकास के मुद्दे पर डाल रहे वोट (ETV Bharat)

13 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान: पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के लिए तीन अलग-अलग समय निर्घारित किया गया है. जिसमें13 सीटों पर शाम 5 बजे तक, तो कुछ पर 4 बजे और बाकी बचे 105 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा.

वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में भी उत्साह (ETV Bharat)

बदलाव और विकास पर वोट: बिहार के मतदाताओं का कहना है कि इस बार वो बदलाव और विकास की उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं. वहीं लोकतंत्र के इस उत्सव में महिला और पुरुष दोनों बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

युवाओं की प्राथमिकता- रोजगार और शिक्षा (ETV Bharat)

पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन: बिहार के कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है. जहां वो अपने पहचान पत्रों के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.

महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय (ETV Bharat)

सेल्फी पॉइंट पर उमड़ी भीड़: मतदान के बाद कई मतदाताओं ने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए गर्व से फोटो खिंचवाया है. वहीं महिला मतदाता सेल्फी पॉइंट को देखकर काफी खुश नजर आ रही हैं.

महिलाओं के लिए बनाए गये पिंक बूथ (ETV Bharat)

महिलाएं इस मुद्दे पर कर रही वोट: मतदान को लेकर महिलाओं में गजब का जोश दिख रहा है. वोटिंग करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, साथ ही महंगाई भी उनके लिए एक बड़ा सवाल है.

वोटिंग के लिए युवा-महिलाएं उत्साहित (ETV Bharat)

बिहार में शांतिपूर्ण रहा माहौल: पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होता दिखाई दे रहा है. बिहार के कई जिलों में लगातार सुरक्षा बलों की निगरानी में जमकर वोटिंग हो रही है. लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले रहे हैं.

सहरसा में सबसे ज्यादा 15.27 प्रतिशत वोटिंग (ETV Bharat)

अधिकारियों की क्या है उम्मीद: पटना में अधिकारियों को उम्मीद है कि शाम तक मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले 52% से ऊपर जाएगा. शाम 6 बजे तक की स्थिति से साफ हो जाएगा कि पटना ने इस बार कितना जोश दिखाया है.

बिहार में सुबह 11:00 बजे तक 27.65% मतदान (ETV Bharat)

दूर-दूर से वोट देने पहुंचे महिलाएं: बिहार में वोटिंग को लेकर उत्साहइतना ज्यादा है कि महिलाएं दूर-दूर से पोलिंग बूध पहुंच रही हैं. बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने कहा कि वोट देने से विकास भी होगा और बदलाव भी आएगा.

बनाए गए दिव्यांग बूथ (ETV Bharat)

