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​दौसा में गर्भवती नाबालिग से दरिंदगी, प्रसव के बाद बच्चे ने तोड़ा दम, पुलिस की टीमें जांच में जुटी

राजकीय मेडिकल कॉलेज ( फोटो ईटीवी भारत दौसा )

दौसा : राजस्थान के दौसा जिले में गुरुवार को गर्भवती नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. कोलवा थाना क्षेत्र से जुड़े इस घटनाक्रम में 16 वर्षीय किशोरी के गर्भवती होने और प्रसव के बाद नवजात की मौत होने की जानकारी सामने आई है. गंभीर स्थिति में पीड़िता जब दौसा जिला अस्पताल पहुंची, तब इस दर्दनाक वाकये की परतें खुलीं.

​आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित : मामले की गंभीरता को देखते हुए दौसा के एडिशनल एसपी शंकर लाल मीना ने बताया कि किशोरी नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित किया. पीड़िता के बयानों और प्राथमिक तथ्यों के आधार पर संदिग्ध आरोपियों की पहचान की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून हाथ में लेने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.