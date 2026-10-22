दौसा में गर्भवती नाबालिग से दरिंदगी, प्रसव के बाद बच्चे ने तोड़ा दम, पुलिस की टीमें जांच में जुटी
दौसा में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है.
Published : October 22, 2026 at 2:40 PM IST
दौसा : राजस्थान के दौसा जिले में गुरुवार को गर्भवती नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. कोलवा थाना क्षेत्र से जुड़े इस घटनाक्रम में 16 वर्षीय किशोरी के गर्भवती होने और प्रसव के बाद नवजात की मौत होने की जानकारी सामने आई है. गंभीर स्थिति में पीड़िता जब दौसा जिला अस्पताल पहुंची, तब इस दर्दनाक वाकये की परतें खुलीं.
आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित : मामले की गंभीरता को देखते हुए दौसा के एडिशनल एसपी शंकर लाल मीना ने बताया कि किशोरी नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित किया. पीड़िता के बयानों और प्राथमिक तथ्यों के आधार पर संदिग्ध आरोपियों की पहचान की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून हाथ में लेने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
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सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार, गर्भवती पीड़िता का पहले कुछ युवकों ने कथित तौर पर अपहरण किया. इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ एक सुनसान इलाके में ले गए. परिजनों और पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, वहां दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटनाक्रम के दौरान ही किशोरी गंभीर प्रसव पीड़ा से घिर गई और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद घबराए आरोपी बदहवास पीड़िता और नवजात को वहीं लावारिस छोड़कर मौके से फरार हो गए.
कपड़ों में नवजात को लपेटकर अस्पताल पहुंची पीड़िता : आरोपियों के भागने के बाद पीड़ित नाबालिग ने जैसे-तैसे खुद को संभाला. वह अपने नवजात बच्चे को कपड़ों में लपेटकर दौसा जिला अस्पताल पहुंची. अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों ने तुरंत नवजात की जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तत्काल भर्ती कर इलाज शुरू किया और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.
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अस्पताल पहुंचने पर सामने आया मामला : जानकारी के अनुसार, किशोरी के अस्पताल पहुंचने और नवजात की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम महिला चिकित्सालय पहुंची. पुलिस ने पीड़िता की स्थिति को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की. फिलहाल किशोरी के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपों की पुष्टि की जा सके. मामले में पुलिस संदिग्ध युवकों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी है. घटनास्थल, अपहरण के घटनाक्रम और आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है.