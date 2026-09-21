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कर्नाटक: पॉक्सो केस के आरोपी टीचर ने SP ऑफिस में जान दी, जांच में जुटी पुलिस

कर्नाटक में पॉक्सो केस के आरोपी टीचर खुदकुशी मामले की जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat )