ETV Bharat / bharat

जयपुर: आईजी किशन सहाय मीणा पर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने दर्ज कराया मामला

जयपुर में वरिष्ठ आईपीएस किशन सहाय मीणा पर एक 53 वर्षीय महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है.

IG Kishan Sahay meena
मालवीय नगर थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के मालवीय नगर थाने में एक महिला ने वरिष्ठ आईपीएस के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है. महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. डाक से भेजी गई शिकायत के बाद मालवीय नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. वरिष्ठ आईपीएस और आईजी किशन सहाय मीणा पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं. आईपीएस किशन सहाय पुलिस मुख्यालय में आईजी मानवाधिकार के पद पर कार्यरत हैं.

IPS ने बताया षडयंत्र: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि मालवीय नगर थाने में सीनियर आईपीएस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. महिला की ओर से भेजी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, आईपीएस किशन सहाय ने इस मामले पर कहा है कि षड्यंत्र रचा गया है. पुलिस की जांच में सारा षड्यंत्र सामने आ जाएगा. इस मामले में मालवीय नगर थाना ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. महिला का आरोप है कि सरकारी आवास पर बुलाकर जबरदस्ती की गई और मारपीट भी की गई. पुलिस में शिकायत नहीं करने को लेकर धमकाया भी गया.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से किया दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, आरोपी गिरफ्तार

मैं 10 साल से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद की विचारधारा का प्रचार कर रहा हूं. इसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है. पुलिस की जांच पड़ताल में सारी चैट निकालकर जांच करने पर पूरा षड्यंत्र सामने आ जाएगा- किशन सहाय मीणा, आईजी मानवाधिकार

जानिए किशन सहाय मीणा के बारे में: आईपीएस किशन सहाय वर्ष 2025 में झारखंड चुनाव में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी पर थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही चुनाव आयोग को बिना सूचना दिए जयपुर लौट आए थे, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था. किशन सहाय मीणा राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले हैं. वर्ष 2013 में आईपीएस बने थे. सबसे पहले टोंक एसपी लगे थे. वर्ष 2014 में एसपी जीआरपी अजमेर ड्यूटी लगी थी. 1 साल बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया था. एपीओ रहने के बाद सरकार की ओर से उन्हें सीआईडी सीबी में एसपी लगाया गया था, जहां पर वे 4 साल रहे. साल 2020 में डीआईजी आर्म्ड बटालियन पुलिस मुख्यालय में लगाया गया, जहां पर वह डीआईजी से आईजी के पद पर प्रमोट हुए. वर्ष 2023 में किशन सहाय को ह्यूमन राइट्स में लगाया गया था.

इसे भी पढ़ें- अलवर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, फोन में मिले नाबालिग के अश्लील वीडियो व फोटो, SIT गठित

TAGGED:

IPS KISHAN SAHAY MEENA
किशन सहाय मीणा पर दुष्कर्म का आरोप
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
CASE REGISTERED AGAINST SENIOR IPS
IG KISHAN SAHAY MEENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.