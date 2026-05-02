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जयपुर: आईजी किशन सहाय मीणा पर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने दर्ज कराया मामला

जयपुर: राजधानी के मालवीय नगर थाने में एक महिला ने वरिष्ठ आईपीएस के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है. महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. डाक से भेजी गई शिकायत के बाद मालवीय नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. वरिष्ठ आईपीएस और आईजी किशन सहाय मीणा पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं. आईपीएस किशन सहाय पुलिस मुख्यालय में आईजी मानवाधिकार के पद पर कार्यरत हैं.

IPS ने बताया षडयंत्र: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि मालवीय नगर थाने में सीनियर आईपीएस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. महिला की ओर से भेजी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, आईपीएस किशन सहाय ने इस मामले पर कहा है कि षड्यंत्र रचा गया है. पुलिस की जांच में सारा षड्यंत्र सामने आ जाएगा. इस मामले में मालवीय नगर थाना ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. महिला का आरोप है कि सरकारी आवास पर बुलाकर जबरदस्ती की गई और मारपीट भी की गई. पुलिस में शिकायत नहीं करने को लेकर धमकाया भी गया.