पीएम मोदी के साथ वायरल हुए वे दो 'नन्हें दोस्त' कौन हैं? मिल गया जवाब
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर दो प्यारे बच्चों के साथ तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "कल दो छोटे दोस्त सेवा तीर्थ आए थे."
Published : May 24, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों के साथ कोई तस्वीर आती है, तो वह तुरंत वायरल हो जाती है. शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दो बेहद प्यारे बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "कल दो छोटे दोस्त सेवा तीर्थ आए थे."
इन तस्वीरों में एक गुलाबी फ्रॉक पहनी नन्ही बच्ची और एक छोटा बालक पीएम मोदी के साथ उनके आधिकारिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' (पीएमओ) में खेलते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में पीएम मोदी बच्चे को गोद में उठाकर नोटबुक दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में बच्चे उनकी डेस्क के पास खड़े हैं. इन तस्वीरों के सामने आते ही हर तरफ एक ही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर पीएम मोदी के ये दो 'नन्हें दोस्त' हैं कौन?
On Instagram, Prime Minister Narendra Modi posts, " two young friends came to seva teerth yesterday."— ANI (@ANI) May 24, 2026
(image source: narendra modi="" instagram) pic.twitter.com/2n3MmhCUcE
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से उठा सस्पेंस से पर्दा
इस सस्पेंस पर से पर्दा तब उठा जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी (TDP) सांसद राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने परिवार की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों को ध्यान से देखते ही साफ हो गया कि पीएम मोदी के साथ वायरल हो रहे वे दो नन्हें बच्चे कोई और नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के ही बच्चे हैं.
राम मोहन नायडू अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे. इस मुलाकात के दौरान वहां एक बेहद भावुक और यादगार नजारा देखने को मिला, जहां परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ प्रधानमंत्री से आशीर्वाद ले रही थीं.
A truly memorable and emotional moment for me and my family as we had the honour of meeting Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) May 23, 2026
His remarkable charisma touched all 3 generations of our family alike, reflecting why he remains a truly unparalleled leader of the masses.… pic.twitter.com/ONCNN6ag2j
मां ने सौंपा पौधा और मंत्री ने जताया आभार
इस खास मुलाकात की एक और बड़ी विशेषता यह रही कि राम मोहन नायडू की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बेहद लोकप्रिय अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत एक हरा-भरा पौधा भेंट किया. तस्वीरों में प्रधानमंत्री पूरे परिवार के साथ बेहद गर्मजोशी से मिलते, बातचीत करते और हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इस मुलाकात को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा उनके परिवार की तीन पीढ़ियों तक जुड़ा हुआ है. उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालने और बच्चों व परिवार को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया.
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