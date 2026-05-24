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पीएम मोदी के साथ वायरल हुए वे दो 'नन्हें दोस्त' कौन हैं? मिल गया जवाब

24 मई, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में एक बच्चे से बात कर रहे हैं. ( @BJP4Haryana/X via PTI )