ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के साथ वायरल हुए वे दो 'नन्हें दोस्त' कौन हैं? मिल गया जवाब

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर दो प्यारे बच्चों के साथ तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "कल दो छोटे दोस्त सेवा तीर्थ आए थे."

PM Modi kids viral photo
24 मई, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में एक बच्चे से बात कर रहे हैं. (@BJP4Haryana/X via PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों के साथ कोई तस्वीर आती है, तो वह तुरंत वायरल हो जाती है. शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दो बेहद प्यारे बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "कल दो छोटे दोस्त सेवा तीर्थ आए थे."

इन तस्वीरों में एक गुलाबी फ्रॉक पहनी नन्ही बच्ची और एक छोटा बालक पीएम मोदी के साथ उनके आधिकारिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' (पीएमओ) में खेलते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में पीएम मोदी बच्चे को गोद में उठाकर नोटबुक दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में बच्चे उनकी डेस्क के पास खड़े हैं. इन तस्वीरों के सामने आते ही हर तरफ एक ही चर्चा शुरू हो गई कि आखिर पीएम मोदी के ये दो 'नन्हें दोस्त' हैं कौन?

केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से उठा सस्पेंस से पर्दा

इस सस्पेंस पर से पर्दा तब उठा जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी (TDP) सांसद राम मोहन नायडू किंजरापु ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने परिवार की मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों को ध्यान से देखते ही साफ हो गया कि पीएम मोदी के साथ वायरल हो रहे वे दो नन्हें बच्चे कोई और नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के ही बच्चे हैं.

राम मोहन नायडू अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे. इस मुलाकात के दौरान वहां एक बेहद भावुक और यादगार नजारा देखने को मिला, जहां परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ प्रधानमंत्री से आशीर्वाद ले रही थीं.

मां ने सौंपा पौधा और मंत्री ने जताया आभार

इस खास मुलाकात की एक और बड़ी विशेषता यह रही कि राम मोहन नायडू की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बेहद लोकप्रिय अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत एक हरा-भरा पौधा भेंट किया. तस्वीरों में प्रधानमंत्री पूरे परिवार के साथ बेहद गर्मजोशी से मिलते, बातचीत करते और हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इस मुलाकात को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा उनके परिवार की तीन पीढ़ियों तक जुड़ा हुआ है. उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालने और बच्चों व परिवार को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया.

PM Modi kids viral photo
इस तस्वीर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक तस्वीर में हैं. (@RamMNK/X via PTI)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

RAM MOHAN NAIDU FAMILY PM MODI
SEVA TEERTH PM MODI KIDS
पीएम मोदी के साथ बच्चे
पीएम मोदी सेवा तीर्थ बच्चे
PM MODI KIDS VIRAL PHOTO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.