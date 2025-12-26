ETV Bharat / bharat

फोन टैपिंग केस: SIT पूछताछ में प्रभाकर राव बोले, 'मेरी दोबारा नियुक्ति के बारे में KCR से पूछें?'

प्रभाकर राव ने फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने की पूछताछ ( ETV Bharat )

हैदराबाद: गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले की जांच के दौरान, मुख्य आरोपी प्रभाकर राव ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "आप मुझसे रिटायरमेंट के बाद मेरी दोबारा नियुक्ति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस बारे में केसीआर से पूछिए." सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को, कस्टडी में पूछताछ के आखिरी दिन एसआईटी ने उनसे अलग-अलग एंगल से पूछताछ की.पता चला है कि प्रभाकर राव ने पूछताछ में बताया कि वह अक्सर हरीश राव से सिर्फ माओवादियों से अपनी जान के खतरे के कारण सावधानी बरतने की सलाह देने के लिए संपर्क करते थे, और उसका कोई और इरादा नहीं था. एसआईटी का मानना ​​है कि प्रभाकर राव के रिटायरमेंट के बाद उनकी दोबारा नियुक्ति में कुछ शक है, इसलिए वह उस एंगल से जांच कर रही है. एसआईटी का मानना ​​है कि प्रभाकर राव की सर्विस को दो फेज में बढ़ाने और उन्हें इंटेलिजेंस चीफ बनाने के पीछे गलत इरादा था. इस मामले में, एसआईटी ने प्रभाकर राव की दोबारा नियुक्ति से जुड़ी नोटफाइल्स की पहले ही जांच कर ली है और डिटेल्स इकट्ठा कर ली हैं. उन्होंने उस समय के डीजीपी महेंद्र रेड्डी और पूर्व इंटेलिजेंस चीफ नवीन चंद और अनिल कुमार के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं. खबर है कि उन्होंने एसआईटी को बताया कि प्रभाकर राव सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस को रिपोर्ट करते थे. जांच प्रभाकर राव के इर्द-गिर्द केंद्रित है

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रभाकर राव को शुक्रवार को रिहा करना पड़ा, इसलिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एसआईटी ऑफिस में घंटों तक पूछताछ जारी रही. एसआईटी के सदस्य अंबर किशोर झा, विजय कुमार और अन्य की अलग-अलग टीमों ने पूछताछ की. मामले के दूसरे आरोपियों राधाकिशन राव, भुजंगा राव और तिरुपतन्ना को भी बुलाया गया और उनसे दोबारा पूछताछ की गई. पूछताछ का यह नया दौर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था, क्योंकि अगले महीने की 16 तारीख को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करनी है.