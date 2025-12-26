फोन टैपिंग केस: SIT पूछताछ में प्रभाकर राव बोले, 'मेरी दोबारा नियुक्ति के बारे में KCR से पूछें?'
एसआईटी ने गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले में प्रभाकर राव के अलग-अलग एंगल से पूछताछ की.
Published : December 26, 2025 at 3:32 PM IST
हैदराबाद: गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले की जांच के दौरान, मुख्य आरोपी प्रभाकर राव ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "आप मुझसे रिटायरमेंट के बाद मेरी दोबारा नियुक्ति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस बारे में केसीआर से पूछिए."
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को, कस्टडी में पूछताछ के आखिरी दिन एसआईटी ने उनसे अलग-अलग एंगल से पूछताछ की.पता चला है कि प्रभाकर राव ने पूछताछ में बताया कि वह अक्सर हरीश राव से सिर्फ माओवादियों से अपनी जान के खतरे के कारण सावधानी बरतने की सलाह देने के लिए संपर्क करते थे, और उसका कोई और इरादा नहीं था.
एसआईटी का मानना है कि प्रभाकर राव के रिटायरमेंट के बाद उनकी दोबारा नियुक्ति में कुछ शक है, इसलिए वह उस एंगल से जांच कर रही है.
एसआईटी का मानना है कि प्रभाकर राव की सर्विस को दो फेज में बढ़ाने और उन्हें इंटेलिजेंस चीफ बनाने के पीछे गलत इरादा था. इस मामले में, एसआईटी ने प्रभाकर राव की दोबारा नियुक्ति से जुड़ी नोटफाइल्स की पहले ही जांच कर ली है और डिटेल्स इकट्ठा कर ली हैं.
उन्होंने उस समय के डीजीपी महेंद्र रेड्डी और पूर्व इंटेलिजेंस चीफ नवीन चंद और अनिल कुमार के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं. खबर है कि उन्होंने एसआईटी को बताया कि प्रभाकर राव सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस को रिपोर्ट करते थे.
जांच प्रभाकर राव के इर्द-गिर्द केंद्रित है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रभाकर राव को शुक्रवार को रिहा करना पड़ा, इसलिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एसआईटी ऑफिस में घंटों तक पूछताछ जारी रही. एसआईटी के सदस्य अंबर किशोर झा, विजय कुमार और अन्य की अलग-अलग टीमों ने पूछताछ की.
मामले के दूसरे आरोपियों राधाकिशन राव, भुजंगा राव और तिरुपतन्ना को भी बुलाया गया और उनसे दोबारा पूछताछ की गई. पूछताछ का यह नया दौर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था, क्योंकि अगले महीने की 16 तारीख को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करनी है.
बाकी आरोपियों को बुलाया गया और अब तक की जांच में कमियों को पूरा करने के लिए उनके बयान दर्ज किए गए. ऐसा लगता है कि जांच खास तौर पर गैर-कानूनी फोन टैपिंग से मिली जानकारी के आधार पर बिजनेसमैन और आम लोगों को धमकाने के पहलू पर फोकस रही है.
खबर है कि उन्होंने इस बारे में पूछताछ की कि प्रभाकर राव ने हजारों लोगों के फोन कॉल चुपके से सुनने के बाद लोगों को धमकाने के लिए किस तरह के ऑर्डर जारी किए थे. ऐसा समझा जाता है कि उन मामलों की जानकारी मिली है जहां उन्हें व्यक्तिगत फायदा हुआ. यह भी जानकारी मांगी गई कि क्या धमकियां प्रभाकर राव के परिवार के सदस्यों के किसी बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई थीं.
प्रभाकर राव के करीबी रिश्तेदार रविंदर राव से भी पूछताछ की गई. पता चला है कि उनसे एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन से जुड़े झगड़े के सिलसिले में पूछताछ की गई. इसी तरह, एसआईटी ने एमएलए खरीद मामले में आरोपी नंदकुमार को तलब किया और उनका बयान दर्ज किया. उन्हें तब बुलाया गया जब यह पता चला कि पहले प्रभाकर राव की टीम ने उनका फोन गैर-कानूनी तरीके से टैप किया था.
एसआईटी ने नंदकुमार से मोइनाबाद फार्महाउस में विधायक की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के कारणों के बारे में जानकारी इकट्ठा की. इस मामले में, ऐसा लगता है कि एसआईटी प्रभाकर राव पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठा रही है.
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में लंबी समीक्षा
एक सप्ताह की एसआईटी जांच के बाद, सीनियर अधिकारियों ने गुरुवार को एक जरूरी रिव्यू मीटिंग की. इंटेलिजेंस चीफ विजय कुमार ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में एसआईटी चीफ सज्जनार और दूसरे सदस्यों के साथ जांच की प्रोग्रेस का रिव्यू किया. पता चला है कि इस मीटिंग में जाने-माने लोगों को नोटिस जारी करने के मुद्दे पर चर्चा हुई. जानकारी के मुताबिक, एक और रिव्यू के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा.
