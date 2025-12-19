ETV Bharat / bharat

फोन टैपिंग मामला : SC ने तेलंगाना के पूर्व SIB चीफ की पुलिस कस्टडी 25 दिसंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) के पूर्व चीफ टी प्रभाकर राव की पुलिस हिरासत 25 दिसंबर तक बढ़ा दी, जो फोन टैपिंग केस में आरोपी हैं.

राव के वकील ने तर्क दिया कि 12 घंटे की पूछताछ उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए है, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के घंटों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं और वह इसका सामना कर सकते हैं.

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि राव ने सरेंडर कर दिया है लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

मेहता ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की और पूछताछ पूरी करने के लिए पुलिस कस्टडी एक हफ्ते बढ़ाने की मांग की. मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि राव मार्क्सवादियों को ट्रैक करने की आड़ में टारगेटेड लोगों पर गैर-कानूनी तरीके से नजर रख रहे थे. मेहता ने दलील दी कि वह डेटा को नष्ट करने और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं.

राव की तरफ से सीनियर वकील रंजीत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल को पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है. कुमार ने बेंच को बताया कि पिछले सात दिनों से उनसे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पूछताछ की जा रही थी और आज आठवां दिन है, और इस बात पर जोर दिया कि वे उनसे खुद को दोषी साबित करने वाला बयान चाहते हैं.

कुमार ने कहा, “वे खुद को दोषी ठहराने वाला बयान चाहते हैं और कुछ दूसरे लोगों को दोषी ठहराना चाहते हैं. जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वे इस हद तक हैं और आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है…उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क हैं…अब आगे पुलिस पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है.”

राव की तरफ से एक और वकील ने कहा कि जैसे ही कोर्ट ने इशारा किया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है और जोर देकर कहा कि वह 69 साल के हैं और कैंसर से बचे हैं, बारह घंटे की पूछताछ उनका हौसला तोड़ने के लिए है.